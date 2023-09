maandag 18 september 2023 om 13:20

Vuelta 2023: Jumbo-Visma pakt (veruit) het meeste prijzengeld

Het zal niet verrassen: Jumbo-Visma heeft van alle ploegen het meeste prijzengeld binnengeharkt in de Vuelta a España. Na drie weken stond de teller van de Nederlandse ploeg op 364.985 euro. Het verschil met de nummer twee op de ranglijst, Soudal Quick-Step, was groot. De Belgische ploeg maakte 98.965 euro aan buit.

Jumbo-Visma eindigde natuurlijk op de eerst, tweede en derde plaats in het algemeen klassement, maar won in totaal ook vijf etappes. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard waren beiden twee keer aan het feest, Sepp Kuss kwam eenmaal juichend over de streep. Bij Soudal Quick-Step was Remco Evenepoel – drie ritzeges, de bergtrui, de Prijs van de Strijdlust en een tweede plaats in het puntenklassement – uiteraard de absolute grootverdiener.

Net achter Soudal Quick-Step zien we UAE Emirates, dat 95.530 euro overhield aan de Ronde van Spanje. Helemaal onderaan zien we Astana Qazaqstan. De ploeg uit Kazachstan moet het met 4485 euro aan prijzengeld doen.