Vuelta 2023: David de la Cruz stapt met buikgriep en koorts af

David de la Cruz is dinsdag niet meer op de fiets gestapt in de Vuelta a España. De nummer elf van het algemeen klassement kampt met buikgriep en koorts, meldt zijn team op sociale media.

De la Cruz was bezig aan een prima Ronde van Spanje. De 34-jarige Spanjaard stond na vijftien etappes elfde en had nog altijd uitzicht op een plek in de top-10.

De Spanjaard is de tweede uitvaller bij de Kazachse WorldTour-formatie. Javier Romo stapte vorige week al uit met een wervelbreuk.

