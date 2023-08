Vuelta 2023: Bahrain Victorious met Landa en Caruso, Poels ook van de partij

Met Mikel Landa en Santiago Buitrago als speerpunten, trekt Bahrain Victorious naar de komende Vuelta a España. Wout Poels zorgt voor een Nederlands tintje bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

Dat Mikel Landa na de Tour de France ook de Vuelta a España zal betwisten, werd enkele weken geleden al geopperd door de Spaanse sportkrant AS. De 33-jarige klimmer verbleef de voorbije periode op Tenerife om zich voor te bereiden op zijn thuisronde. Het is de vraag welke Landa we te zien zullen krijgen in de Vuelta. De renner kende misschien wel het beste voorjaar uit zijn carrière, maar viel ronduit tegen in de voorbije Ronde van Frankrijk.

Landa zal echter wel als absolute kopman worden uitgespeeld in de Vuelta. Een interessant gegeven: in zijn thuisland zal hij de degens kruisen met zijn toekomstige ploeggenoot en kopman Remco Evenepoel. De Baskische renner vertrekt na dit seizoen namelijk naar Soudal Quick-Step. “We kijken ernaar uit om voor een podiumplek te strijden”, legt ploegleider Neil Stephens de lat hoog. “Het zal wel een zware klus worden, met het hoge niveau van onze tegenstanders.”

“Mikel is een sterke klassementsrenner en hij kijkt ernaar uit om zijn tijd bij Bahrain Victorious goed af te sluiten.” Buitrago zal dan weer als schaduwkopman aantreden. “Santiago is onze rijzende ster. Hij heeft al mooie bergetappes gewonnen in de grote rondes, maar moet zich nog bewijzen als klassementsrenner. Hij is in topvorm en kijkt ernaar uit om in de Vuelta een goed klassement te rijden.” Caruso, de nummer vier van de voorbije Giro, is met zijn 35 jaar de wegkapitein.

Wout Poels, Kamil Gradek, Jasha Sütterlin en Antonio Tiberi zullen in dienst rijden van Landa en Buitrago, Matevz Govekar mag zijn kans gaan in de sprints. “Matevz zal zijn debuut maken in een grote ronde. Hij zal geweldig werk leveren in de komende Vuelta, daar bestaat geen twijfel over, maar het is voor hem misschien nog wel belangrijker om zich te blijven ontwikkelen en te leren van zijn ploeggenoten”, heeft Stephens nog een vaderlijk advies.

