Vuelta 2023: Astana Qazaqstan start met (op herkansing azende) rittenkapers

Astana Qazaqstan begint zaterdag zonder sprinter en uitgesproken klassementskopman aan Vuelta a España. Wel heeft de Kazachse ploeg verschillende renners in huis die vanuit de vlucht kans maken op een ritzege. Onder meer Luis Léon Sánchez en David de la Cruz, die in de Tour de France letterlijk uitvielen, geven acte de présence. Ook Javier Romo is van de partij.

De la Cruz liep bij zijn val in de twaalfde etappe van de Tour de France geen breuken op, maar kon zijn weg niet vervolgen. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. Sánchez viel al eerder in de Tour uit met een sleutelbeenbreuk. Hij maakte onlangs, in de Vuelta a Burgos, al zijn rentree. De Vuelta a España 2023 zal zijn 31ste (!) grote ronde worden.

Voor de 24-jarige Romo is de komende Vuelta zijn eerste grote ronde. In de genoemde Vuelta a Burgos eindigde hij op de zevende plaats in het algemeen klassement. Met Samuele Battistella, Joe Dombrowski, Fabio Felline, Andrey Zeits en Vadim Pronskiy beschikt Astana Qazaqstan over nog meer vrijbuiters.