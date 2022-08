Vuelta 2022: Pinot in selectie Groupama-FDJ, Woods en Froome bij Israel-Premier Tech

Thibaut Pinot rijdt na de Tour de France ook de Vuelta a España. De Fransman is opgenomen in de selectie van Groupama-FDJ voor de Spaanse rittenkoers. Bij Israel-Premier Tech zijn onder anderen Michael Woods en Chris Froome opgesteld.

Pinot sloot de Ronde van Frankrijk, waar hij zijn doel om een rit te winnen niet wist te verwezenlijken, af als vijftiende. Daarna kwam hij niet meer in actie en was het stil rond de Fransman. Nu start hij dus plots echter in de Ronde van Spanje, waar hij aan zal treden in het gezelschap van Sébastien Reichenbach, Rudy Molard, Bruno Armirail, Quinten Pacher, Fabian Lienhard, Miles Scotson en Jake Stewart.

Laatstgenoemde, Jake Stewart dus, maakt zijn debuut in een grote ronde. De nummer twee van de Omloop Het Nieuwsblad 2021 won onlangs de openingsrit in de Tour de l’Ain en zal zich in de Vuelta ongetwijfeld ook weer in de sprints mengen. Molard maakte in die wedstrijd tot in de laatste kilometers kans op de eindzege, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Ook Reichenbach – zesde – liet hier zien over de juiste vorm te beschikken.

Woods voor top-tien, vrije rol Froome

Bij Israel-Premier Tech is Woods de kopman. “Mike is in de top-tien geëindigd in het verleden en dat is nu opnieuw het doel”, zegt ploegleider Oscar Guerrero. Woods sloot de Vuelta in 2017 als zevende af, bij zijn overige twee deelnames (in 2018 en 2020) wist hij telkens een rit te winnen. “Van de drie grote ronden past de Vuelta duidelijk het best bij hem, wat de beklimmingen en etappeprofielen betreft. Ik denk dat we een geweldige wedstrijd van hem gaan zien.”

“We hebben ook Chris Froome”, verwijst Guerrero naar nog een blikvanger van Israel-Premier Tech. “Zoals we gezien hebben in de Tour, wordt hij elke dag beter en komt hij echt in vorm. Dus hij zal een vrije rol hebben in deze wedstrijd. Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Itamar Einhorn, Omer Goldstein, Carl Fredrik Hagen en Daryl Impey maken het team compleet. Als het aankomt op voor een ritzege gaan, hebben zij allen goede kaarten.”