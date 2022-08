Vuelta 2022: Jetse Bol blikvanger bij Burgos-BH, Equipo Kern Pharma met vrijbuitersploeg

Burgos-BH en Equipo Kern Pharma hebben hun selectie voor de Vuelta a España bekendgemaakt. Burgos-BH zakt naar de Vuelta-start in Utrecht af met onder meer Nederlander Jetse Bol, Manuel Peñalver en Dani Navarro. Bij Equipo Kern Pharma kiezen ze voor een jonge ploeg met zeven debutanten.

Angel Madrazo, Jesús Ezquerra, Oscar Cabedo, Jose Manuel Díaz en Ander Okamika vervolledigen de selectie Burgos-BH voor de Ronde van Spanje. Met Peñalver heeft de Spaanse ploeg een renner voor de sprintetappes. De 23-jarige coureur uit Torrevieja reed dit jaar al een aantal ereplaatsen bij elkaar.

Ook Navarro behaalde een aantal resultaten die in het oog sprongen. Echt dicht bij de zege was hij nooit, maar een 23ste plaats in het eindklassement van de Ronde van het Baskenland en een achttiendede in die van de Ronde van Catalonië, WorldTour-koersen met andere woorden, is toch knap.

Equipo Kern Pharma met zeven renners die debuteren

Bij Equipo Kern Pharma komen Roger Adrià, Urko Berrade, Héctor Carretero, Fransisco Galván, Raúl García Pierna, Pau Miquel, José Felix Parra en Vojtech Repa in actie in de Vuelta. Zeven Spanjaarden en een Tsjech met andere woorden.

Adrià is de blikvanger in de selectie van het ProTeam. De 24-jarige renner boekte dit jaar in La Route d’Occitanie zijn eerste profzege door in de tweede etappe Michael Valgren en Julien Simon te kloppen in de sprint. Daarnaast maakt de 22-jargie Vojtech zijn debuut in een grote ronde, net zoals zes van de zeven Spanjaarden. Alleen Carretero reed al tweemaal een grote ronde, in het tenue van Movistar betwiste hij twee keer de Giro d’Italia.