Vuelta 2022: Jesús Herrada en Bryan Coquard speerpunten Cofidis

Cofidis heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Vuelta a España, die vrijdag in Utrecht start. De Franse ploeg rekent vooral op Jesús Herrada en sprinter Bryan Coquard. De ploeg mikt met name op dagsucces.

Coquard zou dit jaar de Tour de France rijden, maar moest op de valreep afhaken, nadat hij een positieve coronatest afleverde. In het begin van het seizoen wist de rappe Fransman een rit te winnen in de Ster van Bessèges en eentje in de Tour de la Provence. De Ronde van Spanje reed Coquard nog nooit.

Jesús Herrada deed dat al wel. In 2018, 2019 en 2021 stond hij in zijn thuisronde aan de start, bij zijn tweede beurt won hij een etappe. “De Vuelta is altijd een heel speciale wedstrijd voor mij geweest”, zegt de Spanjaard op de ploegsite. “Het is een enorm genoegen om te kunnen deelnemen aan het meest prestigieuze evenement in mijn land, om de passie van de Spaanse fans te voelen.”

Ook zijn broer José Herrada zit in de selectie. “Samen met mijn broer José meedoen, geeft een heel speciaal gevoel: er zijn niet veel renners die met hun broer een grote ronde kunnen rijden! Het belangrijkste doel zal zijn om te vechten om etappes te winnen. We nemen het dag per dag en gaan zullen ons geluk beproeven!”

Rochas

Naast de gebroeders Herrada en Coquard, brengt Cofidis ook Davide Cimolai, Ruben Fernandez, Remy Rochas, Davide Villella en Thomas Champion aan het vertrek. Rochas, vorig jaar vijftiende in de algemene rangschikking van de Ronde van Spanje, gaat opnieuw voor een goede einduitslag.