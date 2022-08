Vuelta 2022: Astana Qazaqstan kiest voor een speciaal tenue

Astana Qazaqstan kiest in de Vuelta a España een speciaal tenue. Het herkenbare lichtblauw met geel wordt aan de kant gezet door de ploeg van kopman Vincenzo Nibali en in plaats daarvan is het tenue wit met enkele grijstinten.

Op sociale media laat Astana Qazaqstan voor het eerst beelden zien van het nieuwe tricot. Het grootste deel van het tenue is wit met zwarte letters. Vanaf de buik zijn enkele grijstinten te zien, die overlopen in de zwarte broek.

De mouwen zijn ook volledig wit, al hebben Nibali, Alexey Lutsenko en Yevgeniy Fedorov als voormalig nationale kampioenen van Italië en Kazachstan wel een biesje aan het uiteinde van de mouw.

⚪️ New color, new look… We are heading to @lavuelta with big ambitions and keeping our heads high! Wish us a good luck 🤞 @GiordanaCycling | @limar_helmets #LaVuelta22 #AstanaQazaqstanTeam pic.twitter.com/Tm5f6ideRy — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) August 17, 2022