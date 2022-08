Vuelta 2022: Ángel Madrazo ontbreekt bij Burgos-BH vanwege positieve coronatest

Ángel Madrazo zal vrijdag niet van start gaan in de Vuelta a España. De Spanjaard heeft positief getest op het coronavirus en moet de ronde van zijn land aan zich voorbij laten gaan. Victor Langelotti is door Burgos-BH opgeroepen als zijn vervanger.

“De renner uit Cantabrië is geïsoleerd sinds het positieve resultaat van zijn PCR-test bekend is geworden. Hij heeft geen symptomen en is in perfecte gezondheid”, schrijft Burgos-BH in een persbericht over Madrazo. Voor de 34-jarige renner zou het zijn zevende Vuelta worden. In 2019 wist hij, na ploegenspel met Jetse Bol, een etappe te winnen.

Langellotti, een Monegask die onlangs een rit in de Volta a Portugal won, is op dit moment onderweg naar Utrecht. “Hij zal niet bij de ploegenpresentatie kunnen zijn, maar doet wel mee aan de Vuelta, die morgen start met een ploegentijdrit”, aldus Burgos-BH.