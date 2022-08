Vuelta 2022: Almeida klassementskopman UAE, Ackermann voor de sprints

UAE Emirates heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje (19 augustus-11 september). De ploeg uit het Midden-Oosten rekent in de strijd om het algemeen klassement op João Almeida, terwijl het met Pascal Ackermann mikt op succes in de massasprints. Juan Ayuso maakt zijn debuut in een grote ronde.

“Het is mijn eerste Vuelta en ik kijk er erg naar uit om te starten”, zegt kopman Almeida op de site van UAE Emirates. “De laatste paar maanden gingen niet van een leien dakje en mijn conditie was niet honderd procent. In de Ronde van Burgos eindigde ik goed en het was een boost voor mijn vertrouwen om de ritzege te pakken op de slotdag. Het voelde alsof ik mezelf in de wedstrijd had gefietst. Ik voel me weer goed op de fiets en met een sterk team denk ik dat we mooie dingen kunnen doen in deze wedstrijd.”

“Het is moeilijk om te zeggen wat we moeten verwachten, maar ik denk dat de doelen duidelijk worden als we verder in de wedstrijd komen. Het zal een lange weg van Utrecht naar Madrid zijn, maar ik kijk echt uit naar de uitdaging”, sluit de Portugees af. In de Ronde van Burgos eindigde Almeida als tweede – achter Pavel Sivakov – in het eindklassement, nadat hij op de slotdag Miguel Ángel López had geklopt in de vijfde etappe met finish op Lagunas de Neila.

In de Vuelta beschikt Almeida over een aantal sterke klimmers die hem zullen ondersteunen. Naast de 19-jarige Ayuso, die dus begint aan zijn eerste grote ronde, denken we hierbij allereerst aan Brandon McNulty, Jan Polanc en Marc Soler. Ook Ivo Oliveira en Sebastian Molano zullen starten met een dienende rol. Laatstgenoemde zal vermoedelijk vooral belangrijk worden als sprintaantrekker van Pascal Ackermann. Ackermann won in de Ronde van Polen nog de vierde etappe.