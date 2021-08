Vuelta 2021: Nieve, Bardet, Würtz Schmidt en Zwiehoff gaan gehavend verder

Mikel Nieve, Romain Bardet, Mads Würtz Schmidt, Ben Zwiehoff en Kevin Geniets staan ondanks hun valpartijen van woensdag ‘gewoon’ aan de start van de zesde etappe in de Vuelta a España. Gehavend, dat wel. Maar allemaal hebben ze groen licht gekregen van de ploegdokters.

Nieve had na de massale crash meerdere hechtingen in zijn gezicht en zijn elleboog, maar volgens BikeExchange heeft de Spaanse klimmer een rustige nacht achter de rug en kan hij starten. Team DSM meldt dat Bardet verdergaat. “Hij is klaar voor een nieuwe dag, ondanks dat hij nog de gevolgen van de valpartij van gisteren ondervindt”, schrijft de ploeg over de Franse kopman. Bardet had verwondingen aan de rechterknie en meerdere schaafwonden aan de armen en benen.

Deens kampioen Würtz Schmidt lag ook bij de valpartij. Onderzoek wees al uit dat hij niets gebroken had, wel heeft hij meerdere kneuzingen en schaafwonden. “Ik heb goed geslapen, maar ik voel me erg moe”, zegt de Deen voorafgaand aan de rit. “Het kost veel energie om te herstellen van deze wonden. Het duurt nog wel een aantal dagen voordat ik mij beter ga voelen. Ik hoop dat ik volgende week weer de oude ben. Daarover ben ik optimistisch.”

‘Er zijn leukere dingen dan een ontwrichte schouder’

Ben Zwiehoff viel zijn schouder uit de kom op weg naar Albacete, maar die werd direct teruggezet. Zo kon hij nog de finish halen. “Ik kan jullie vertellen dat er leukere dingen zijn dan het terugzetten van een ontwrichte schouder”, grapte de Duitser op sociale media. “Maar alles gaat goed en ik kon de streep halen. Het wordt even afwachten hoe het de komende dagen gaat.”

Groupama-FDJ-renner Kevin Geniets werd na de rit van woensdag ook nog naar het ziekenhuis verwezen vanwege diverse verwondingen, maar de Luxemburgse kampioen stond donderdag gewoon weer op het startpodium van de zesde rit. Ook hij kan dus verder.