Vuelta 2021: Fabio Jakobsen sprint naar ritwinst en is helemaal terug

Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe van de Vuelta a España 2021 gewonnen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was na ruim 163 kilometer de beste sprinter op de lastige aankomst in Molina de Aragón. Hij versloeg Arnaud Démare. De leidende positie van Rein Taaramäe in het algemeen klassement kwam niet in gevaar, ondanks een val van de Est op twee kilometer van de meet.

Alles wees op een traditionele sprintersrit en dus waren niet veel ploegen happig om mee te zitten in de vroege ontsnapping. Twee wildcardploegen waren dat wel: Burgos-BH stuurde Ángel Madrazo en Carlos Canal mee, terwijl Euskaltel-Euskadi met Joan Bou – geen naam om van te schrikken – een mannetje van voren had. De drie Spanjaarden kregen al snel een voorsprong van vier minuten. In het peloton werd de controle gehandhaafd door de troepen van de nieuwe rode trui Rein Taaramäe, het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert.

Peloton laat vluchters nog wat zwemmen

Met nog honderd kilometer te gaan zette ook Alpecin-Fenix een mannetje bij op kop van het peloton en daar kwam later ook het Groupama-FDJ van Arnaud Démare bij. Bij de enige tussensprint van de dag liet Jasper Philipsen zich even zien. Hij werd verrast door Florian Sénéchal, maar pakte wel tien punten voor het puntenklassement. Door een tempoversnelling in het pak was het verschil met de kopgroep gezakt tot onder de minuut, maar het peloton wilde niet te vroeg een hergroepering.

De sprintersploegen lieten het verschil lange tijd schommelen tussen de 20 en de 50 seconden, maar grepen dertien kilometer voor de finish dan toch Madrazo, Canal en Bou in de kraag. Vervolgens waren het ook de klassementsploegen die hun kopmannen uit de problemen wilden houden in de slotfase. Rein Taaramäe zat wel in het gedrang: hij kwam vlak voor de boog van de twee kilometer ten val, maar werd in dezelfde tijd als de rest van het peloton geplaatst.

Fabio Jakobsen is een klasse apart

Alpecin-Fenix zette Philipsen vooraan af in de trein van Démare, die zich door de straten van Molina de Aragón slingerde. Démare werd ideaal uitgeleid, maar hij werd in de laatste oplopende meters vakkundig en met overmacht gepasseerd door Fabio Jakobsen. Voor de kopman van Deceuninck-Quick-Step is het zijn eerste ritzege in de WorldTour sinds zijn zware valpartij vorig jaar augustus. In de Ronde van Wallonië won Jakobsen al twee keer, hier in de Vuelta bevestigt hij helemaal terug te zijn.

Jakobsen – die door zijn ritzege nu ook de leider is in het puntenklassement – bleef in de uitslag Démare en Magnus Cort voor. Alberto Dainese werd vierde, voor Michael Matthews. Jasper Philipsen kwam er niet aan te pas en werd slechts negende. Piet Allegaert was de beste Belg op de zesde plaats, nipt voor Jordi Meeus.