Vrouwenploeg FDJ niet naar Madrid Challenge

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope heeft besloten om volgende week niet te starten in de Madrid Challenge by La Vuelta. De Franse vrouwenploeg van kopvrouw Cecilie Uttrup Ludwig trekt zich terug vanwege de verscherpte coronamaatregelen.

“Als gevolg van de laatste maatregelen van de overheid en de evolutie van de pandemie, hebben wij besloten om geen risico te nemen met onze renners en stafleden”, schrijft de ploeg op social media. Frankrijk is sinds vrijdag weer in een gedeeltelijke lockdown gegaan, wat mede de reden is dat FDJ niet start. “Wij zetten een streep door onze deelname aan de Challenge by La Vuelta van 6-8 november.”

De Madrid Challenge is sinds dit jaar een driedaagse, tegelijk met de laatste drie dagen van de Vuelta a España voor mannen. Het is ook de afsluiter van de Women’s World Tour. Echter, sinds de bekendmaking van de uitbreiding naar drie dagen, heeft de organisatie niets gemeld over het parcours.