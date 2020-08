Vroege vluchter Sander Armée zegeviert in ochtendrit Tour Poitou-Charentes zaterdag 29 augustus 2020 om 11:50

Sander Armée heeft op de derde dag van de Tour Poitou-Charentes de ochtendetappe achter zijn naam gezet. In Jaunay-Marigny was hij de beste van de lange vlucht, die nipt uit handen bleef van het jagende peloton. Arnaud Démare bleef in het bezit van de leiderstrui.

De derde dag, die uit een ochtend- en middagetappe bestaat, speelt zich af in het noorden van Poitou-Charentes, in het departement Vienne. ’s Ochtends leidde de route van Chasseneuil-du-Poitou naar Jaunay-Marigny, twee plaatsen die nog geen vijf kilometer bij elkaar vandaan lagen. De organisatie had echter in de omgeving een lus van 97,9 kilometer over golvende wegen uitgetekend met onderweg enkele korte klimmetjes.

Vier renners reden al vroeg in deze korte ochtendetappe weg. Jon Irisarri, Sander Armée, Harm Vanhoucke, die het bergklassement aanvoerde, en Simon Sellier sloegen de handen ineen en pakten een gaatje. Sellier zette zich echter al snel weer recht, waarna de andere drie vluchters samen verder gingen. Zij kregen zo’n tweeënhalve minuut van het peloton, waarin de Groupama-ploegmaats van Arnaud Démare het tempo bepaalden.

Sensatie in de maak

Na halfkoers begon de voorsprong van de drie koplopers gestaag terug te lopen. Maar ondanks dat de vluchters slechts met drie man waren, hielden ze op het golvende parcours erg lang stand. Onder de rode vod van de laatste kilometer reden ze nog altijd voorop, maar ze konden de adem van het peloton voelen. Armée probeerde met een late aanval een gooi te doen naar de dagzege, en met succes. Sprinters Luca Mozzato en Alvaro José Hodeg kwamen net te laat.

Na deze rit in lijn gaan de renners later vandaag nog tijdrijden. Begonnen wordt bij het themapark Futuroscope, waarna de route via Avanton en Bellefois over 22,5 kilometer vlakke wegen opnieuw koersen naar Jaunay-Marigny.