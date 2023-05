Vroege vluchter Nikolaj Mengel wint openingsrit Orlen Nations Grand Prix

De openingsrit van de Orlen Nations Grand Prix is woensdag gewonnen door Nikolaj Mengel. De 21-jarige coureur uit Denemarken was in een Hongaarse rit van Kaposvár naar Balatonföldvár de beste vanuit een vlucht die standhield tot op de finish.

Mengel reed al vroeg in de 132 kilometer lange etappe weg met de Pool Michal Zelazowski en de Amerikaan Cole Kessler. Zij pakten meer dan acht minuten voorsprong en werkten goed samen, waardoor enkele tegenaanvallen niet succesvol waren. Op 25 kilometer van de meet hadden zij nog altijd zes minuten voorsprong en dat was genoeg om stand te houden in de finale.

Met drie minuten voorsprong begonnen Mengel, Zelazowski en Kessler aan de laatste 10 kilometer. De Deen koos vlak voor de finish voor de aanval. Mengel hield stand en kwam solo binnen op de klim van 800 meter aan 4,5% waarop de eindstreep lag. Zelazowski en Kessler werden tweede en derde, terwijl het peloton anderhalve minuut later volgde.

Door zijn zege is Mengel ook de eerste leider in de Poolse rittenkoers voor beloften. De Orlen Nations GP is een nationale beloftenselecties in de UCI Nations Cup en duurt nog tot en met zondag.