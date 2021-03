Opgaves Serry en Costa in Ronde van Catalonië

Update

Voor Pieter Serry heeft de Ronde van Catalonië ongeveer dertig kilometer geduurd. De ervaren helper van Deceuninck-Quick-Step kwam vroeg in de openingsetappe ten val en moest opgeven.

Hoe het gesteld is met de 32-jarige Serry, kan zijn Belgische werkgever nog niet bekendmaken.

In de Ronde van Catalonië rekent Deceuninck-Quick-Step op een goed klassement met João Almeida. Naast Serry heeft de Portugees onder meer Fausto Masnada, James Knox, Dries Devenyns en Rémi Cavagna in dienst. Hardrijder Josef Cerny maakt de selectie compleet.

In navolging van Pieter Serry heeft ook Rui Costa de eerste etappe van de Ronde van Catalonië niet uitgereden. De Portugese klimmer van UAE Emirates gaf op met nog zeventig kilometer te gaan in de rit naar Calella. De reden van zijn opgave is nog niet bekend.

We can confirm that @Pieter_Serry had to abandon the #VoltaCatalunya100 after crashing in the opening part of the stage. We'll have an update on his condition later.

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/CEhfyzqg7c

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 22, 2021