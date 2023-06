Vreugde verdwijnt snel bij Ide Schelling: “Tranen van verdriet voor Gino”

Ide Schelling wist nog niet van het overlijden van Gino Mäder toen hij vanmiddag in de Ronde van Slovenië als eerste de meet passeerde. Na afloop barstte de 25-jarige Nederlander in huilen uit. De twee reden al sinds 2015 bij de junioren tegen elkaar. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik ben niet echt in de stemming om een interview te geven”, zei Schelling in de flash na afloop, vlak nadat hij van het overlijden van Mäder te horen had gekregen. “Deze tranen zijn geen tranen van vreugde, maar tranen van verdriet. Tranen voor Gino. Alle vreugde is onmiddellijk weg.”

Op de vraag of hij toch nog wat over de etappe wilde zeggen zei hij: “Ik had het eigenlijk opgegeven op een kilometer van de finish. Het was te gevaarlijk, dus was ik een van de laatste renners in het peloton. Toen het peloton ineens verkeerd reed, had ik de perfecte lead-out. En win ik echt met een miniem verschil. Maar dat maakt allemaal niets uit.”