Vorm Michal Kwiatkowski ‘kan beter’: “Maar ik geloof niet dat je 100% moet zijn om te winnen”

Michał Kwiatkowski is zondag een van de troeven van INEOS Grenadiers voor Luik-Bastenaken-Luik. Door een coronabesmetting en ziekte kende de Pool een paar moeizame eerste maanden van het seizoen, maar met zijn zege in de Amstel Gold Race zette hij daar een vette streep onder. In La Doyenne wil hij er dit voorjaar nog een keer alles uit halen.

Kwiatkowski zegt op de website van zijn ploeg uit te kijken naar Luik-Bastenaken-Luik. In aanloop naar de laatste voorjaarsklassieker won de wereldkampioen van 2014 de Amstel Gold Race, maar zorgde Magnus Sheffield en Dylan van Baarle vervolgens ook voor overwinningen in de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix. “Het is een koers waar ik van hou en we hebben tot nu toe drie klassiekers gewonnen. We zijn allemaal in een heel goede stemming en we zijn enorm gemotiveerd.”

“Mijn vorm zou iets beter kunnen, maar daar denk ik niet over na”, vertelt Kwiatkowski verder. “In het team zeggen we dit seizoen ‘All In’, maar voor mij gaat het er zondag om dat ik alles eruit haal. Ik geloof niet dat je 100% moet zijn om de grootste wielerkoersen te winnen. Er zijn zoveel omstandigheden en alles moet op die ene dag samenkomen – vorm is maar één factor”, aldus de winnaar van een Monument (Milaan-San Remo 2017).

De 31-jarige allrounder wil zondag vooral gewoon koersen. “En zien hoe het onderweg gaat, zien hoe de jongens zijn. Het maakt ons niet uit wie op papier de kopman is – dat is niet koersen. Het gaat erom dat we alles uit de kast halen. Dat is wat we gaan doen in Luik.”