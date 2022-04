Vooruitblik Amstel Gold Race: Wie stopt Mathieu van der Poel?

In een nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast is het hoog tijd om eens vooruit te blikken op de enige klassieker die Nederland rijk is. De 56e editie van de Amstel Gold Race wordt aanstaande zondag verreden in het Limburgse heuvelland.

Maxim en Youri zijn vlak na ‘De Ronde’ amper bijgekomen van al het wielergeweld in Vlaanderen en toch is het alweer tijd om vooruit te kijken naar de volgende koers: de Amstel Gold Race. Dit jaar éénmalig verwisseld met Parijs-Roubaix op de wielerkalender, maar dat doet niets af aan de schoonheid van deze wedstrijd.

In deze aflevering bespreken de mannen dan ook uitgebreid hun favorieten (lees: favoriet) voor aankomende zondag en wordt er nog kort aandacht besteed aan het duel tussen Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Benieuwd geworden?

