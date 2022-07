Voorspel jij een Nederlandse winnaar op Alpe d’Huez?

Ad

Nadat de klassementsrenners zich in de rit met aankomst op de Col du Granon niet konden verstoppen, wacht alweer de volgende proeve van bekwaamheid. Donderdag wacht namelijk de iconische beklimming van Alpe d’Huez. Volgens TOTO is Jonas Vingegaard de topfavoriet om de etappe op zijn naam te schrijven. Maar is dat wel zo? Je kunt een mooi zakcentje verdienen door op een andere renner in te zetten. Wie wint er volgens jou op De Nederlandse Berg?

De revanche van Pogačar of toch stiekem Mollema of Van Baarle?

Het peloton heeft geen tijd om al te lang stil te staan bij de spectaculaire rit naar de Col Du Granon, want op Alpe d’ Huez kunnen er opnieuw serieuze verschillen ontstaan. Topfavoriet voor de winst is uiteraard de nieuwe geletruidrager Jonas Vingengaard. Indien hij voor twee dagen op rij weet te winnen, dan levert dat 4,2 keer de omzet op. Tadej Pogacar had woensdag niet zijn beste dag, maar mag uiteraard niet uitgevlakt worden. Neemt hij donderdag sportieve revanche? Mocht hij daar in slagen, dan wordt er bij een overwinning van de Sloveenn 5,2 keer de omzet uitgekeerd.

Het scenario waarbij een vluchtersgroep voorop blijft is voor deze rit niet onrealistisch. Als dat gebeurt, dan zullen de aanvallers spekkoper zijn. Wat dat betreft is het wel weer eens hoog tijd dat we op De Nederlandse Berg ook daadwerkelijk een landgenoot zien winnen. Op de eerste veertien van de in totaal dertig aankomsten, won liefst acht keer een Nederlander. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste. Mannen als Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle en Bauke Mollema zullen maar wat graag in zijn voetsporen treden.

Bekijk hier alle quoteringen voor de Tour de France

Welkomstbonus van €50,-

Heb je een interessante wedoptie gevonden? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus van €50,-. Zodra de etappe verreden is of het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een gratis weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). Deze gratis weddenschap staat daarna direct klaar in je spelformulier en is zeven dagen geldig. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor 24 jaar en ouder.

‘Wat kost gokken jou? Speel bewust. 18+’