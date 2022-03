Voorspel de winnaar van Strade Bianche 2022 en maak kans op een RIDE windbody

Met Strade Bianche op zaterdag kunnen we ons weer verheugen op een prachtige koers over de kenmerkende onverharde wegen. Dit jaar organiseren we op WielerFlits iedere week samen met RIDE Magazine een voorspelgame, waarbij er steeds leuke wielerprijzen te winnen zijn.

Nu met Mathieu van der Poel en Wout van Aert de winnaars van de laatste twee edities ontbreken, kunnen we ons opmaken voor een spannende strijd door het Toscaanse heuvelland. Denk jij te weten wie er zaterdag in Siena als eerste over de finish rijdt bij de mannenwedstrijd? Geef dan jouw voorspelling aan ons door!

Onder de goede voorspellingen verloten wij drie exemplaren van de RIDE Windbody van Grupetto Cycling (t.w.v. € 49,-)

Deadline

Zaterdag 5 maart 2022 om 13:00