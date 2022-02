Voorspel de winnaar van Omloop het Nieuwsblad en maak kans op het boek Onze Vlaamse koersen

Met Omloop Het Nieuwsblad staat zaterdag 26 februari de eerste van een lange reeks voorjaarsklassiekers op het programma. Dit jaar organiseren we op WielerFlits iedere week samen met RIDE Magazine een voorspelgame, waarbij er steeds leuke wielerprijzen te winnen zijn.

Onze eerste voorspelgame staat in het teken van de Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad, waarin de renners voor het eerst dit wielerjaar op Vlaamse bodem zullen gaan koersen. Denk jij te weten wie er zaterdag in Ninove als eerste over de finish rijdt? Geef dan jouw voorspelling aan ons door!

Onder de goede voorspellingen verloten wij drie exemplaren van het boek Onze Vlaamse koersen, een monumentale verhalenbundel over Vlaanderens mooiste koersen t.w.v. € 49,99. In Onze Vlaamse koersen ontdek je de geheimen en geneugten achter de klassiekers die elke wielrenner op zijn palmares wil hebben. Dokker mee op de kasseien van de Haaghoek, de Paterberg en de Oude Kwaremont, en duik mee de koers in langs de meest legendarische ontsnappingen, valpartijen en overwinningen uit de geschiedenis.