Voormalig winnaar Gorka Izagirre geeft op in Tour de La Provence

Gorka Izagirre heeft vroegtijdig de strijd moeten staken in de Tour de La Provence. In de eerste rit-in-lijn kwam de Spanjaard, winnaar van deze ronde in 2019, ten val als gevolg van de windvlagen waar de renners mee te maken hadden.

Izagirre liep bij de val verschillende snijwonden aan zijn jukbeen en zijn kin op. De 34-jarige renner is overgebracht naar het ziekenhuis om behandeld te worden en om eventuele verwondingen vast te stellen of uit te sluiten. De Tour de La Provence was zijn eerste koers van het seizoen.

Voor Movistar eindigde in de etappe naar Les Saintes Maries de la Mer alleen Matteo Jorgenson in de eerste groep. José Joaquín Rojas, Antonio Pedrero, Óscar Rodríguez en Mathias Norsgaard kwamen op negen minuten achterstand over de finish. Iván Sosa kwam op elf minuten binnen.