Voormalig skiër Anton Palzer blijft langer bij BORA-hansgrohe

Anton Palzer heeft zijn aflopende contract bij BORA-hansgrohe verlengd, zo laat de Duitse WorldTour-formatie vandaag weten middels een persbericht. De 29-jarige Duitser maakte goed twee jaar geleden de overstap van het toerskiën.

Palzer werd eind 2020 bij de ploeg gehaald. “Ik verwacht niet dat Toni over twee jaar om de eindzege in de Tour de France meedoet, maar we zien potentie en zeker in de bergen. Het lijkt misschien een gewaagde onderneming en er is ook wel een risico aan verbonden. We zien van voorbeelden zoals Primož Roglič en Michael Woods dat zo’n experiment echter succesvol kan zijn. We hebben altijd gezegd dat we ook in andere sporten zullen scouten”, liet teammanager Ralph Denk toentertijd weten.

We zijn nu bijna twee jaar verder en Palzer heeft een succesvolle transitie achter de rug van skiër naar wielrenner. Zo reed de Duitser vorig jaar – met de Vuelta a España – al zijn eerste grote ronde uit. Dit jaar reed hij meerdere grote rittenkoersen. Persoonlijke resultaten blijven vooralsnog uit, maar toch is de ploeg tevreden over zijn ontwikkeling en dus kan Palzer bijtekenen. Over de precieuze duur van het contract, wil BORA-hansgrohe niks zeggen.

Belangrijke schakel

“Ik geniet echt van het bestaan als profwielrenner. Het is geweldig om te zien waar ik nu sta, in vergelijking met vorig jaar. Ik ben heel erg blij dat we de reis kunnen voortzetten. Ik wil het hele team bedanken, ik waardeer het enorm”, is Palzer vanzelfsprekend dolgelukkig met zijn nieuwe contract. Denk vult aan: “Toni is uitgegroeid tot een belangrijke schakel binnen onze ploeg. Het is misschien nog niet te zien aan de resultaten, maar hij heeft al veel geleerd. Ik ben erg nieuwsgierig naar zijn verdere ontwikkeling.”