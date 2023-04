Voormalig schaatsster Femke Beuling tekent contract bij EF Education-TIBCO-SVB

Femke Beuling heeft een contract getekend bij EF Education-TIBCO-SVB. De 23-jarige Nederlandse, die in 2022 stopte als professioneel schaatster en vervolgens koos voor het wielrennen, maakt het seizoen af bij de Amerikaanse formatie. Ze zal debuteren voor haar nieuwe ploeg in de Vuelta a España voor vrouwen (1-7 mei). Dat bevestigt haar manager aan WielerFlits.

Beuling werd in 2019 wereldkampioen bij de junioren op de 500 meter. Later kreeg ze echter last van een zwabbervoet, waarna ze een carrière-switch besloot te maken. Dit voorjaar was ze als renster van WV De Kannibaal al actief op clubniveau. Daar maakte ze indruk door meerdere podiumplaatsen te behalen en – na een massasprint – de Belgische openingsklassieker Brussel-Opwijk op haar naam te schrijven. “Ik voelde mij bij elke wedstrijd beter worden”, zegt Beuling tegen nu.nl.

Ondertussen was het contact met EF Education-TIBCO-SVB overigens al gelegd. “Toen ik afgelopen september een e-mail van haar manager kreeg, was ik meteen geïnteresseerd”, aldus EF Education-eigenaar Linda Jackson, ook in gesprek met nu.nl. Jackson nodigde Beuling daarop uit voor een teamtrainingskamp in California. “Ze paste meteen goed in het team. Ze heeft een geweldige persoonlijkheid en is zelfverzekerd. Haar fietsvaardigheden zijn geweldig, en we zijn onder de indruk van haar krachtige sprint.”