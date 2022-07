Voormalig biatleet Florian Lipowitz gaat stagelopen bij BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe heeft een stagiair aangetrokken, die vanaf 1 augustus onderdeel uit zal maken van het team: Florian Lipowitz. De 21-jarige Duitser rijdt momenteel voor het Oostenrijkse Tirol KTM. Lipowitz, die vooral bekendstaat als klimmer, heeft een verleden als biatleet.

Lipowitz deed aan biatlon tot en met 2019, waarna hij de overstap naar het wielrennen maakte. In 2020 sloot hij zich aan bij Tirol KTM. Voor die ploeg behaalde hij vorig jaar een vijfde plaats in de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc, een prestigieuze rittenkoers voor beloften. Tussen de profs toonde hij zich ook al meermaals. Zo werd hij vorig jaar dertiende in de Adriatica Ionica Race en achttiende in de Tour of the Alps. Die laatste wedstrijd sloot hij dit jaar af als 25e.

“Ik ben heel blij om de kans te krijgen om ervaring op te doen in een WorldTour-team als stagiair, in het shirt van BORA-hansgrohe”, zegt Lipowitz in een persbericht van de Duitse ploeg. “Toen ik drie jaar geleden begon met wielrennen, was het altijd mijn droom om voor een grote ploeg te gaan rijden.”

“Voor mij is het een grote stap in mijn vooralsnog korte wielercarrière, en natuurlijk is het een spannende uitdaging. Ik wil graag belangrijke ervaring opdoen bij BORA-hansgrohe de komende weken, veel leren van mijn nieuwe ploeggenoten, en mijn taken tijdens de wedstrijden zo goed mogelijk uitvoeren”, sluit Lipowitz af. Hij zal zijn debuut voor de profploeg maken in de Ronde van Tsjechie (4-7 augustus).