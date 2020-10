Voorlopige deelnemerslijst vernieuwde Brabantse Pijl voor dames bekend dinsdag 6 oktober 2020 om 10:46

Een vernieuwd parcours, inclusief een zwaardere finale, en een nieuwe finish. Voor het eerst kent de damesversie van de Brabantse Pijl haar ontknoping in en rond Overijse. Ook het deelnemersveld oogt sterk, met zeven van de acht WorldTour-teams aan de start.

De dames beginnen morgenochtend om 10u45 aan hun Brabantse Pijl in Lennik. Een tocht van 122 kilometer met 20 hellingen. Het traject is in niets meer te vergelijken met dat van de voorgaande jaren.

“Door de grote wijziging is deze editie voor elke deelneemster een eerste kennismaking met een nieuw parcours”, meldt Flanders Classics in haar persbericht. “Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana) was in 2018 dan wel de sterkste, het is uitkijken naar hoe de Italiaanse met die wijziging zal omgaan.”



“Er staan nog zes andere WorldTeams aan de start. Canyon SRAM zakt met de Australische Cromwell naar Lennik af. Bij Mitchelton-Scott Women is het uitkijken naar Grace Brown, vijfde op het WK tijdrijden in Imola en eergisteren tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Bij Team Sunweb rekenen ze op de ervaring van Coryn Rivera, gesteund door Liane Lippert en Floortje Mackaij. Trek-Segafredo brengt dan weer Ellen Van Dijk en Trixi Worrack aan de start.”



“Bij de Continental Teams draagt regerend Belgisch kampioene Kopecky het nummer één voor Lotto Soudal Ladies. Voor Valcar – Travel & Service staat de Italiaanse Ilaria Sanguineti aan de start, derde in 2017. Rally Cyling rekent dan weer op de ervaring van Chloe Hosking. De volledige – weliswaar nog voorlopige – deelnemerslijst vind je hier.”

Sofie De Vuyst, die vorig jaar de Brabantse Pijl won, is er uiteraard niet bij. De Vuyst staat nog steeds op non-actief nadat ze eind vorig jaar positief testte op exogene steroïden.