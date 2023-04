Voorjaarsveelvraat Vollering voert ambitieus SD Worx aan in La Vuelta Femenina

Demi Vollering is de kopvrouw van SD Worx in La Vuelta Femenina. De winnares van de Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik gaat in de Ronde van Spanje voor de eindzege. Haar ploeg heeft evenwel ook nog andere doelen.

Vollering heeft in de Spaanse rittenkoers het gezelschap van Elena Cecchini, Niamh Fisher-Black, Blanka Vas, Femke Markus, Marie Schreiber en Marlen Reusser, die ook voor een klassement zal gaan. “We hebben een mooie mix van ervaring en talent aan de start”, zegt ploegleidster Anna van der Breggen op de site van SD Worx. “Met deze groep willen we meedingen naar de eindwinst en hopelijk pakken we tussendoor een etappezege.”

La Vuelta Femenina begint met een ploegentijdrit. “We hebben enkele meiden die dit nog niet zo vaak gedaan hebben. Het wordt zaak om in deze discipline niet te veel tijd te verliezen. Onze klassementsrensters Demi Vollering en Marlen Reusser moeten in de eerste dagen in het ritme komen en die ritten zo goed mogelijk doorstaan”, aldus Van der Breggen, die hoopt dat de ploeg de voorjaarsvorm door kan trekken.

“We hebben meerdere doelstellingen. Marie Schreiber rijdt haar eerste wedstrijd met het team. Voor haar, Blanka Vas en Femke Markus wordt het zaak van ervaring op doen en kijken of ze Demi Vollering, Marlen Reusser en Elena Cecchini kunnen bijstaan. Dit drietal draagt de druk en met hen willen we dan ook resultaten behalen in de etappes. Niamh Fisher-Black kan in hun schaduw proberen een gooi te doen naar ritwinst. Met Demi Vollering mikken we ook op de eindwinst.”

