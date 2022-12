Voorbeschouwing: Wooning Zesdaagse Rotterdam 2022

De Wooning Zesdaagse is na een coronabreak van bijna drie jaar terug! Van dinsdag 6 tot en met zondag 11 december is het zes dagen strijd op de Rotterdamse latten. Onder anderen Niki Terpstra, die opgaat voor zijn laatste wedstrijd als profwegwielrenner, Elia Viviani en baansprinters Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland geven acte de présence. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De zesdaagsen kennen een lange historie die teruggaat tot de jaren ’70 van de negentiende eeuw. Ter vergelijking: Luik-Bastenaken-Luik, de oudste van de vijf monumenten, zag pas in 1892 het levenslicht. De eerste Tour de France volgde nog weer elf jaar later. De bedoeling van de zesdaagsen was om in zes dagen tijd een zo groot mogelijke afstand te rijden en dat vereiste kracht, uithoudingsvermogen en weinig behoefte aan slaap. Zesdaagsen duurden immers lange tijd 144 uur – ofwel zes volle dagen. Pas in de jaren ’50 werd het programma langzamerhand verkort.

De eerste vormen van een zesdaagse vonden plaats in Groot-Brittannië en in de jaren daarna waaide het concept over naar de Verenigde Staten, waar deze tak van sport geleidelijk aan een succes werd. Begin twintigste eeuw kreeg de zesdaagse voet aan de grond op het Europese vasteland, zoals in 1909 in Berlijn, Bremen (1910), Brussel (1912) en Parijs (1913). Gent volgde in 1922. De eerste Nederlandse zesdaagse werd in 1932 gehouden in Amsterdam en werd gewonnen door de succesvolle baanwielrenners Jan Pijnenburg uit Tilburg en Piet van Kempen uit Ooltgensplaat.

De zesdaagse van Rotterdam werd in 1936 voor het eerst georganiseerd in een van de hallen van de Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling (Nenijto) van 1928, waar tegenwoordig de atletiekbaan van Sportcomplex Nenijto ligt – op een steenworp afstand van station Rotterdam Centraal. Pijnenburg was samen met Hagenaar Cor Wals de favoriet voor deze eerste editie. De ‘Pijn’ en Wals maakten hun status waar en gingen als eerste winnaars de boeken in. De tweede editie werd een prooi voor Albert Buysse en Albert Billiet uit België. Als gevolg van de heersende economische omstandigheden en de Tweede Wereldoorlog werd de wedstrijd daarna jarenlang niet gehouden.

De Rotterdamse zesdaagse keerde in 1968 en 1969 terug, deze keer in de Energiehal – waar tegenwoordig de Kunsthal en het Erasmus MC staan. Het favoriete koppel Peter Post-Patrick Sercu versloeg in 1968 het Nederlands-Duitse duo Leo Duyndam en Klaus Bugdahl. Een jaar later haalde Post voor de tweede keer achter elkaar de zege binnen, nu samen met de Belg Romain Deloof. In 1970 verdween de wedstrijd kortstondig van de kalender omdat de Energiehal werd verplaatst en het nieuwe Sportpaleis Ahoy (vernoemd naar de term ‘Ahoy’ uit de scheepvaart, diep verankerd in de havenstad) pas in 1971 werd geopend.

Met de verhuizing naar het complex in het Zuiderpark, op een steenworp afstand van het winkelcentrum Zuidplein en het openluchtzwembad De Plompert, maakte de zesdaagse ook de oversteek van Rotterdam-Noord naar ‘Zuid’. In de jaren daarna ontwikkelde René Pijnen zich tot de ongekroonde Koning van Ahoy. De renner uit Woensdrecht was tussen 1972 en 1985 liefst tien keer de beste in de havenstad en vormde samen met Post en Duyndam een Nederlands supertrio op de Europese wielerpistes. Duyndam en Post wonnen van 1968 tot en met 1975 ‘Rotterdam’ respectievelijk vier en drie keer.

De organisatie zag talloze nationale en internationale toprenners naar Ahoy komen, zoals Eddy Merckx, Francesco Moser, Didi Thurau, Gerben Karstens, Gerrie Knetemann en Jan Raas. Al deze renners wónnen de zesdaagse óf eindigden minimaal op het podium. Dat een grote naam geen garantie was voor succes, blijkt wel uit de deelname van Bernard Hinault in 1979. Na de eerste avond keek de Franse renner, winnaar van de Tours de France van 1978, 1979, 1981, 1982 en 1985 en wereldkampioen van 1980, al tegen een achterstand van negen ronden aan.

De zesdaagse van Rotterdam verdween na 1988 van de kalender en de wielerbaan werd uit Ahoy gesloopt om meer ruimte te genereren voor de steeds groter wordende popconcerten. Het evenement verdween gelukkig niet definitief en keerde in 2005 terug in het complex op ‘Zuid’, nu op een demontabele baan. Het evenement kreeg dat jaar extra glans door het afscheid van viervoudig olympisch kampioene Leontien van Moorsel. Sindsdien worden elk jaar de latten nauwkeurig op hun plek gelegd tussen de tribunes om zo een 200 meter lange piste te vormen.

Het bekende Nederlandse koppel Robert Slippens-Danny Stam won de eerste twee edities van de teruggekeerde zesdaagse van Rotterdam. Stam was daarna ook in 2008, 2010 en 2011 de beste, onder meer samen met Iljo Keisse. Keisse haalde eveneens vijf eindzeges in de Maasstad en zette onlangs in de Zesdaagse van Gent een punt achter zijn carrière. Na René Pijnen, Danny Clark en Patrick Sercu zijn Stam en Keisse de meest succesvolle renners geweest. Viervoudig winnaar Niki Terpstra rijdt deze week in Rotterdam Ahoy zijn laatste wedstrijd als profwegwielrenner en evenaart bij een nieuwe zege Stam en Keisse.

Laatste tien winnende koppels Wooning Zesdaagse

2021: Niet verreden

2020: Yoeri Havik & Wim Stroetinga

2019: Niki Terpstra & Thomas Boudat

2018: Kenny De Ketele & Moreno De Pauw

2017: Christian Grasmann & Roger Kluge

2016: Albert Torres & Sebastián Mora

2015: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2014: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2013: Iljo Keisse & Niki Terpstra

2012: Peter Schep & Wim Stroetinga

2011: Danny Stam & Léon van Bon

Vorige editie

De Wooning Zesdaagse in Rotterdam stond in 2020 voor een bijzonder jaar. Het evenement was door een verschuiving op de kalender niet één, maar twee keer gepland: in januari en vervolgens in november. Voor de editie van januari had de organisatie een ris nieuwigheden bedacht.

De gele trui (overgenomen uit de Tour de France) deed zijn intrede om te verduidelijken welk koppel aan de leiding rijdt, het aantal punten voor alle onderdelen werd gelijkgetrokken en de gouden buzzer werd geïntroduceerd om het publiek meer bij de wedstrijd te betrekken. De editie van november zou bovendien van dinsdag tot en met zondag duren in plaats van donderdag tot dinsdag.

De 38e editie van de Wooning Zesdaagse werd een prooi voor Wim Stroetinga, voor wie het zijn tweede overwinning in Rotterdam was, en Yoeri Havik. Het Nederlandse koppel maakte op de laatste avond, waarop nog liefst zes duo’s in aanmerking kwamen voor het podium, de achterstand in het klassement goed en sloot de wedstrijd af met 384 punten.

Jan-Willem van Schip en Moreno De Pauw legden beslag op de tweede plaats, op een ronde van Stroetinga en Havik. Het duo Kenny De Ketele-Robbe Ghys werd op twee ronden derde. Iljo Keisse en Niki Terpstra, winnaars van de edities van 2013, 2014 en 2015, grepen net naast het podium.

Het coronavirus zorgde ervoor dat de volgende Wooning Zesdaagse, de 39e editie, niet zoals gepland binnen elf maanden al kon worden gehouden. Ook in 2021 kon het evenement niet doorgaan. Het heeft net geen drie jaar geduurd, maar in 2022 staan de seinen gelukkig weer op groen!

Uitslag Wooning Zesdaagse 2020

1. Wim Stroetinga & Yoeri Havik – 384 punten

2. Jan-Willem van Schip & Moreno De Pauw – 224 punten en 1 ronde

3. Kenny De Ketele & Robbe Ghys – 240 punten en 2 ronden

4. Iljo Keisse & Niki Terpstra – 338 punten en 3 ronden

5. Roger Kluge & Tosh Van der Sande – 320 punten en 3 ronden

Programma en info

Programma

De Wooning Zesdaagse bestaat uit verschillende competities: de GPN/Provato Sprint Cup, de Rotterdam Topsport Talents Cup voor talenten onder 23 jaar, de Women Derny Cup en natuurlijk de koppelzesdaagse voor eliterenners. De nummers die elke dag door de eliterenners worden gereden, zijn: koppelkoers, koppelafvalling, koppeltijdrit, dernyrace, afvalkoers (niet op zondag) en supersprint (niet op zondag).

Locatie

Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam

Publieksinformatie

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf € 20 via de website van de Zesdaagse en via Ticketmaster. Al gekochte tickets voor de verplaatste edities van 2020 en 2021 blijven geldig voor dezelfde dagen in 2022. Je vindt de tickets terug in je account van Ticketmaster.

Praktische info

Website van de organisatie

Rennersveld

Programma

Deelnemers

Wedstrijddirecteurs Michael Zijlaard en Peter Schep staan sinds 2015 aan het roer van de Rotterdamse zesdaagse en leggen sindsdien nog meer de focus op het sportieve aspect. Onvoorspelbaarheid, dat is het belangrijkst bij de samenstelling van de koppels die bestaan uit zowel baan- als wegtoppers van nationaal en internationaal niveau.

Veel aandacht zal uitgaan naar Niki Terpstra. Voor de Noord-Hollander, winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, wordt het zijn laatste koers als profwegwielrenner. Terpstra kan ‘Rotterdam’ voor de vijfde keer winnen, nadat hij in 2013, 2014 en 2015 de beste was met Iljo Keisse en in 2019 samen met Thomas Boudat. Hij vormt een sterk koppel met Yoeri Havik, met wie hij al jaren bevriend is. Havik mag proberen zijn titel van 2020, die hij samen met de ondertussen gestopte Wim Stroetinga veroverde, te verdedigen. Eerder dit jaar kroonde hij zich tot wereldkampioen puntenkoers en onlangs was hij tweede in de Zesdaagse van Gent samen met Fabio Van den Bossche.

Een andere renner van naam is Elia Viviani. De sprinter van INEOS Grenadiers is bekend van zijn prestaties in het wegwielrennen, maar heeft ook een reputatie op de baan. Zo werd hij in 2016 olympisch kampioen in het omnium en haalde hij dit jaar zijn tweede WK-titel achter elkaar in de afvalkoers. Verder haalde hij een rits EK-titels in zijn carrière, waaronder in de koppelkoers en achter de derny. Viviani is gekoppeld aan de talentvolle Nederlander Vincent Hoppezak. De regiorenner uit Capelle aan den IJssel haalde dit jaar op de Europese kampioenschappen de bronzen medaille in de puntenkoers.

Viviani is niet de enige renner uit de WorldTour in Rotterdam. De organisatie heeft namelijk Cees Bol weten te strikken voor de zesdaagse. De Noord-Hollander van Team DSM, die voor volgend seizoen wordt gelinkt aan B&B Hotels-KTM, had onder andere door een coronabesmetting een moeizaam seizoen op de weg, maar slaagde er aan het eind van de zomer in toch nog een rit te winnen in de Tour of Britain. Bol is op de baan de regerend Nederlands kampioen koppelkoers samen met Yoeri Havik, maar hij vormt in Rotterdam een koppel met Roger Kluge. De routinier van Lotto Soudal, wiens toekomst bij Rad-net Rose ligt, won in 2017 de Rotterdamse zesdaagse al eens, haalde op het afgelopen WK zilver in de puntenkoers en werd Europees kampioen koppelkoers samen met Theo Reinhardt.

Ook een van de winnaars van de recentste Zesdaagse van Gent staat aan de start. Lindsay De Vylder wist op de laatste dag samen met Robbe Ghys de winst naar zich toe te trekken in het Kuipke. Het was zijn eerste overwinning in een zesdaagse. De Vylder haalde onlangs ook een medaille op de wereldkampioenschappen in Parijs; samen met Fabio Van den Bossche werd hij derde in de koppelkoers. Hij vormt nu een ploeg met de nog altijd jonge Jules Hesters, die in Rotterdam al de Talents Cup heeft gewonnen. Hesters haalde op de vorige Europese kampioenschappen brons in de afvalkoers.

Mag het nodige al worden verwacht van het jongste koppel van de zesdaagse, dat gezien hun leeftijd ook nog zou mogen meedoen aan de Talents Cup? Philip Heijnen is pas 22 jaar en laatstejaars belofte, maar reed tijdens het afgelopen EK al knap naar de vierde plaats in het omnium en was samen met zijn vaste maatje Vincent Hoppezak vijfde in de Zesdaagse van Gent. Op het EK voor beloften won hij de koppelkoers samen met Yanne Dorenbos en haalde hij brons in het omnium. Bovendien haalde hij anderhalve week voor de Rotterdamse Six soeverein en voor de derde maal achter elkaar de Nederlandse dernytitel. Hij vormt deze keer een duo met Tim Torn Teutenberg, die samen met Jules Hesters vierde was in Gent. De 20-jarige Duitser staat eveneens te boek als een groot talent. Op het afgelopen beloften-EK haalde hij zilver in de afvalkoers en het omnium en brons in de koppelkoers met Malte Maschke.

Jan-Willem van Schip haalde in 2020 het podium in de zesdaagse van Rotterdam. Samen met Moreno De Pauw werd hij tweede achter het winnende koppel Havik-Stroetinga. Van Schip, in 2019 wereldkampioen in de puntenkoers, heeft deze keer de ervaren Sebastián Mora aan zijn zijde. De Spanjaard schreef in 2016 ‘Rotterdam’ op zijn naam samen met Albert Torres en is een van de vier oud-winnaars aan de start, naast Terpstra, Havik en Kluge. Mora is een gerenommeerde naam op de ‘grote baan’, werd in 2016 wereldkampioen in de scratch en haalde op het EK brons in het omnium. In aanloop naar de zesdaagse kwam hij in actie in de Track Champions League.

Mora is niet de enige renner in de zesdaagse van Rotterdam die de Track Champions League in de benen heeft, want dat geldt ook voor Claudio Imhof, Matteo Donegà en de besnorde Moritz Malcharek. Malcharek, goed voor EK-zilver in de scratchrace, vormt een volledig Duits koppel met Europees kampioen in de koppelkoers Theo Reinhardt. Imhof is een duo met zijn landgenoot Lukas Rüegg. Donegà gaat met Denis Rugovac als een Italiaans-Tsjechische alliantie van start in de Maasstad. Met de talentvolle Matias Malmberg en de ervaren Marc Hester staat ook een volledig Deens koppel aan de start. Bartosz Rudyk en Wojciech Pszczolarski vormen een compleet Poolse ploeg.

Met Tuur Dens staat nog een derde Belg aan het vertrek. De snelle laatstejaars belofte heeft bij Sport Vlaanderen-Baloise zijn eerste profseizoen net achter de rug en is een schakel in de talentvolle Belgische achtervolgingsploeg, die zilver haalde op het beloften-EK. Dens is gekoppeld aan de Franse baanspecialist Louis Pijourlet. Deze 27-jarige renner won op de Europese kampioenschappen van 2017 de ploegenachtervolging met de Franse nationale ploeg en is de regerende Frans kampioen in de puntenkoers en het omnium. Bovendien is hij sinds 12 juli 2022 houder van het Frans uurrecord; in Grenchen kwam hij tot een afstand van 51,044 kilometer.

Het laatste koppel is volledig Nederlands. Voor Mel van der Veekens wordt de zesdaagse van Rotterdam zijn laatste koers, want de Zaandammer stopt met wielrennen. De Nederlands kampioen op de 50 km van 2017 reed al wel enkele keren de Talents Cup voor beloften in Rotterdam, maar debuteert nu aan het eind van zijn wielerloopbaan in de elitezesdaagse. Hij doet dat aan de zijde van Raymond Kreder. De renner uit Zevenhuizen haalde al verschillende nationale titels op de baan, onder meer in de koppelkoers en achter de derny. Onlangs won hij het Nasushiobara Criterium, ook was hij succesvol in de Tour de Taiwan en de Tour of Japan.

Koppels

1. Jan-Willem van Schip & Sebastián Mora

2. Roger Kluge & Cees Bol

3. Niki Terpstra & Yoeri Havik

4. Matias Malmberg & Marc Hester

5. Tuur Dens & Louis Pijourlet

6. Philip Heijnen & Tim Torn Teutenberg

7. Lukas Rüegg & Claudio Imhof

8. Denis Rugovac & Matteo Donegà

9. Lindsay De Vylder & Jules Hesters

10. Theo Reinhardt & Moritz Malcharek

11. Bartosz Rudyk & Wojciech Pszczolarski

12. Elia Viviani & Vincent Hoppezak

13. Raymond Kreder & Mel van der Veekens

Sprint Cup

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn de grote namen in de Sprint Cup. Lavreysen haalde op het afgelopen WK zijn tiende en elfde wereldtitel in zijn carrière en kwam daarmee op gelijke hoogte met de Britse baanlegende Chris Hoy. Hoogland werd voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen op de Kilometer. Sam Ligtlee, in 2020 wereldkampioen op de Kilometer, en belofte Daan Kool zijn de andere Nederlanders in het sprinttoernooi. Tomáš Bábek en Robin Wagner uit Tsjechië zorgen voor de buitenlandse inbreng.

Talents Cup

In de Rotterdam Topsport Talents Cup zien we renners tot 23 jaar in actie. Onder anderen Yanne Dorenbos, die op het beloften-EK samen met Philip Heijnen de titel pakte in de koppelkoers, en de talentvolle laatstejaars junioren Justus Willemsen en Elmar Abma staan daarin aan het vertrek. Abma haalde op de Europese kampioenschappen voor junioren de gouden medaille in het omnium. Samen met Willemsen koerste hij daar naar zilver in de koppelkoers. Willemsen haalde ook een individuele zilveren medaille in de puntenkoers.

Women Derny Cup

Het vrouwenwielrennen is terug in het hoofdprogramma van de Wooning Zesdaagse. Op vrijdag en zondag neemt een aantal Nederlandse wielrensters plaats in het zog van de gangmakers in de strijd om de Women Derny Cup. Onder anderen Tessa Dijksman en Eline van Rooijen, die onlangs het podium haalden tijdens de Nederlandse kampioenschappen achter de derny, gaan daarin van start. De vrouwen komen op vrijdag voor de eerste keer in actie, rond 20.10 uur. Zondag verschijnen de vrouwen rond 14.35 uur in de baan.

TV

Op Ziggo Sport is iedere dag een live verslag van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy te zien. De uitzendingen beginnen van dinsdag tot en met zaterdag om 19.30 uur. De finaledag, zondag, is vanaf 13.00 uur rechtstreeks te volgen.

