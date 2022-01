Voorbeschouwing: Wereldbeker Hulst 2022

Zondag wordt in Hulst de 13de van 15 manches van de Wereldbeker afgewerkt. Jammer genoeg zonder publiek, maar wel opnieuw in de pittoreske binnenstad. WielerFlits blikt vooruit op de zesde editie van de Vestingcross.

Historie

Het ontstaan van de Vestingcross liep parallel met de opstart van de Brico Cross (2016-2017, intussen Ethias Cross), een serie wedstrijden onder dezelfde koepel, weliswaar zonder klassement en gecoverd door de Vlaamse commerciële zender VTM. De toenmalige organisatoren hadden al een deal met Geraardsbergen, Meulebeke, Kruibeke, Bredene en Maldegem en waren nog op zoek naar een zesde wedstrijd.

De Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman, een zakelijk contact van organisator Kurt Vernimmen, zag wel brood in een veldrit. De Vestingwerken in de binnenstad, met de 18de-eeuwse stadsmolen op de achtergrond, vormden het ideale decor. Op 12 februari 2017 stond de Vestingcross voor het eerst op de kalender.

De wedstrijd sloeg meteen aan bij publiek én renners en lokte bij zijn eerste editie meteen 10.000 toeschouwers naar Hulst. De Vestingcross ontpopte zich in geen tijd tot paradepaardje van de Brico Crossen. Groot minpunt: omdat de wedstrijd in februari op de kalender stond, konden ze daar twee jaar geleden niet meer rekenen op toppers Van der Poel en Van Aert, die de switch naar de weg maakten en dan al in volle voorbereiding op hun zomercampagne waren.

Dus moesten de ambitieuze organisatoren op zoek naar een oplossing en die werd gevonden in het toetreden tot de Wereldbeker. Zowel de provincie Zeeland als de gemeente Hulst wilden mee in dat verhaal, waardoor vorig jaar dus een grote stap vooruit werd gezet. Aangezien de Wereldbeker elk jaar zijn ontknoping kent vóór het WK, waren ze in Hulst meteen ook verzekerd van een aantrekkelijke datum. En dat zondag 3 januari 2021.

Perkpolder

Al gooide Covid-19 en de strenge maatregelen in Nederland, een stevige portie roet in het eten. Uiteindelijk werd verhuisd naar de perfect afsluitbare Perkpolder aan de Westerschelde. Dankzij een sluitend plan dat werd voorgelegd aan NOC/NSF en alle andere veiligheidsinstanties kon de wedstrijd doorgaan.

Dit jaar keert men in Hulst dus terug naar het stadscentrum. “Omdat toch geen publiek toegelaten is, kan dat nu”, aldus woordvoerder Bram De Brauwer. “Met publiek zou dat in coronatijden geen optie geweest zijn.” In principe is het alleen de bedoeling om binnen vier jaar – wanneer Hulst gaststad is van het WK – nog een keer terug te keren naar Perkpolder.

Laatste winnaars (Hulst)

Mannen

2021: Mathieu van der Poel

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema (*)

2018: Laura Verdonschot

2017: Sanne Cant

(*) Betsema werd in 2019 de zege ontnomen nadat ze eerder positief testte. Later werd haar naam gezuiverd: de positieve test was te wijten aan een vervuild voedingssupplement.

Vorig jaar

Mathieu van der Poel outstanding

Om misverstanden te vermijden, vorig jaar werd de wedstrijd in Hulst verreden in de Perkpolder, een compleet ander parcours dan dat in het stadscentrum. Zware kost, meer op maat van Wout van Aert, zou je denken. Maar de toenmalige leider in de Wereldbeker verloor in de beginfase meteen kostbare tijd in de materiaalzone.

Van der Poel kende wel een prima start, duldde even Toon Aerts in het wiel, maar op de eerste technische passages sloeg de wereldkampioen reeds een eerste gaatje. En de concurrentie zou Van der Poel pas terugzien na de finish. Een stuk spannender ging het eraan toe achter hem. Van Aert kwam – na meerdere bandenwissels – terug tot in een groepje met Pidcock, Aerts en Vanthourenhout.

Vanthourenhout deed rond halfkoers een gooi naar plek twee, maar werd teruggepakt. Finaal werd de strijd voor plaats twee een duel tussen Pidcock en Van Aert en in de laatste ronde beslechtte Van Aert dat duel in zijn voordeel, weliswaar op anderhalve minuut van een superieure Mathieu van der Poel.

Mannen Elite

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert op 1’31”

3. Tom Pidcock op 1’49”

4. Michael Vanthourenhout op 2’41”

5. Toon Aerts op 3’07”

Ook Denise Betsema haalt het na een lange solo

Denise Betsema bepaalde het tempo in de beginfase en kreeg Annemarie Worst, Blanka Kata Vas en Ceylin del Carmen Alvarado in haar zog. Lucinda Brand kwam iets langzamer op gang, maar sloot in de tweede ronde aan bij de kopgroep. Marianne Vos, voor het eerst in Jumbo-Visma outfit, zat nog verderop en zou nooit meer de kop van de koers zien.

In de tweede ronde verdapperde Betsema. Alvarado, Worst en Brand probeerden de kloof binnen de perken te houden, maar daar slaagde het trio pas in na een fietswissel van Betsema. Maar dat was maar uitstel van executie. Halfkoers liep de Texelse weer verder uit, dit keer definitief. Brand reed op haar beurt weg van Alvarado en Worst.

De zege van Denise Betsema kwam niet meer in gevaar. Achter haar werd het wel nog spannend voor de andere podiumplaatsen. Maar ondanks nog een uitschuiver hield Brand stand op plek twee. Alvarado mocht als derde mee op het podium. Door haar tweede plaats was Brand meteen verzekerd van eindwinst in de Wereldbeker, ook al stond twee weken later nog Overijse op het menu.

Vrouwen Elite

1. Denise Betsema

2. Lucinda Brand op 1’02”

3. Ceylin del Carmen Alvarado op 1’09”

4. Annemarie Worst op 1’26”

5. Blanka Kata Vas op 1’57”

Parcours

In Hulst beschikken ze dus over twee omlopen. Vorig jaar werd gecrost in de Perkpolder, een ontwikkelingsgebied aan de Westerschelde, in het noordelijke deel van de gemeente. Maar het oorspronkelijke en toch nog iets meer aantrekkelijke parcours is uitgetekend in het centrum aan de vestingwerken. Het is daar dat dit jaar naar teruggekeerd wordt.

Het is een technische omloop, gekruid met een paar stevige, steile kuitenbijters. Ideaal voor types als Van der Poel, Pidcock, Van der Haar en Iserbyt, iets minder voor mannen die het puur van de kracht moeten hebben als Van Aert en Aerts. Alhoewel zij intussen zo geëvolueerd zijn, dat ze op alle parcoursen uit de voeten kunnen.

Het parcours is voor 90 procent hetzelfde als dat van twee jaar geleden, toen er voor het laatste in het stadscentrum gecrost werd. De lengte ervan bedraagt drie kilometer en enkel de laatste vijfhonderd meter richting de aankomst is gewijzigd. In dat laatste deel werd ook een L-brug toegevoegd.

De organisatie bezorgde ons enkele beelden, die toch al een idee geven van wat de renners en rensters zondagnamiddag voor de wielen geschoven zullen krijgen.

Programma

Programma zondag 2 januari 2022

13u40: Vrouwen Elite en U23

15u05: Mannen Elite

Locatie:

Stadscentrum, Hulst – Glacisweg

Opgelet: door de huidige coronamaatregelen is GEEN PUBLIEK toegelaten op het event. Verder zijn ook geen jeugdwedstrijden toegelaten.

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Voorlopige deelnemerslijsten

Tussenstand Wereldbeker Mannen na Dendermonde

1. Eli Iserbyt – 375 punten

2. Michael Vanthourenhout – 290

3. Toon Aerts – 276

4. Quinten Hermans – 261

5. Lars van der Haar – 226

6. Corné van Kessel – 201

7. Toon Vandebosch – 168

8. Laurens Sweeck – 167

9. Daan Soete – 167

10. Vincent Baestaens – 166

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen na Dendermonde

1. Lucinda Brand – 362 punten

2. Denise Betsema – 324

3. Puck Pieterse – 265

4. Fem van Empel – 232

5. Shirin van Anrooij – 196

6. Marianne Vos – 194

7. Clara Honsinger – 169

8. Inge van der Heijden – 168

9. Annemarie Worst – 167

10. Hélène Clauzel – 155

Favorieten

Mannen

Nog steeds geen Mathieu van der Poel zondag in Hulst. Dan lijkt de weg naar een acht op acht voor Wout van Aert breed open te liggen. Let wel: Van Aert won nog nooit in Hulst. In 2017, de enige keer dat hij van start ging op het parcours in het stadscentrum, werd hij derde. Na Mathieu van der Poel en Lars van der Haar. Zoals we in de parcoursbeschrijving al meegaven is deze omloop hem niet op het lijf geschreven. Maar met zijn huidig vormpeil moet hij in staat zijn dat nadeel te compenseren.

Tegenstand komt volgens ons vooral van Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Drie lichtgewichten die met hun vinnigheid in Hulst zeker iets kunnen forceren. Wereldbeker-leider Iserbyt is overigens de enige van het deelnemersveld die ooit wist te winnen in Hulst. In februari 2020 klopte hij er Tom Pidcock en Toon Aerts.

Anders kanshebbers op een topresultaat zijn Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Quinten Hermans. Hermans is de enige van de toppers die op nieuwsjaarsdag koos voor een extra rustdag. Benieuwd of die frisheid hem in Hulst effectief ook voordeel oplevert. Aerts valt dan weer net buiten onze sterren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Tom Pidcock, Eli Iserbyt

* Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Lars van der Haar

Vrouwen

De vrouwenwedstrijd zou in Hulst wel eens een heel spannende kunnen worden. Lucinda Brand steekt er al weken met kop en schouders bovenuit. Maar de concurrentie zat niet stil. Zo lijkt Ceylin del Carmen Alvarado stilaan herboren te zijn. In Baal legde ze de wereldkampioen het vuur aan de schenen. Als ze voldoende hersteld is, moet ze ook in Hulst in staat zijn lang mee te doen voor winst. Alvarado wist de cross in Hulst al te winnen in 2020. Brand reed nog nooit op deze omloop.

Maar er zijn nog meer kapers op de kust. Denk maar aan Marianne Vos. Zij paste voor zowel Heusden-Zolder, Loenhout én Baal en moet in Hulst zowat de meest frisse renster aan de start zijn. Voor ons is Vos de topfavoriete. Ook Denise Betsema is opnieuw tuk op een prima resultaat. Betsema heeft overigens een prima relatie met Hulst. Niet alleen op het parcours in de Perkpolder, waar ze vorig jaar won, maar ook op het stadparcours deed ze het in het verleden altijd goed.

Onze laatste namen in ons rijtje schaduwfavorieten zijn youngsters Puck Pieterse, Fem van Empel en Blanka Kata Vas. Drie jonge vrouwen die steeds meer de gevestigde waarden het vuur aan de schenen kunnen leggen. Kijk maar naar Van Empel in Heusden-Zolder. Shirin van Anrooij, Annemarie Worst en Sanne Cant vallen voor Hulst net buiten de sterren.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Marianne Vos

** Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado

* Lucinda Brand, Puck Pieterse, Fem van Empel, Blanka Kata Vas

Weer en TV

De World Cup in Hulst voor elite vrouwen en elite mannen is zondag vanaf 13u30 live en integraal te volgen op Sporza en Proximus Open. In Nederland is de wedstrijd te zien op Eurosport en NOS (online).

Hieronder vindt u de weersverwachting volgens Meteovista.be. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, maar er wordt wel neerslag en een stevig windje verwacht.