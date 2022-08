Voorbeschouwing: Tour de l’Avenir 2022

Het is de meest prestigieuze koers om te winnen voor een belofterenner: de Ronde van de Toekomst. Hier zegevieren staat namelijk bijna altijd garant voor een succesvolle carrière als beroepscoureur. De Tour de l’Avenir 2022 kent liefst tien ritten en uitdagingen op ieder vlak. Wat je kunt verwachten en wie de favorieten zijn? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In de laatste vijf jaar zien we twee renners terug die twee jaar na hun eindzege in deze koers, ook de Ronde van Frankrijk op hun palmares schreven. Waar Egan Bernal op dit moment revalideert van een zware val aan het begin van het jaar, is Tadej Pogačar uitgegroeid tot een van de beste wielrenners ter wereld. Maar beide verhalen zijn niet representatief voor de gemiddelde belofte. De Sloveen en de Colombiaan mogen zichzelf dan wel in één adem noemen met grootheden als Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Bernard Hinault, die ook de Ronde van Frankrijk wisten te winnen. Maar er is slechts één renner geweest die destijds een gelijkaardige (stormachtige) ontwikkeling wist door te maken.

De naam van die renners is Felice Gimondi, de stijlvolle Italiaan die tijdens zijn carrière moest opboksen tegen onder meer Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Raymond Poulidor en Jan Janssen. De Bergamask won de Ronde van de Toekomst in 1964, om één jaar later al de Tour te winnen. Bernal, Pogačar en vooral Gimondi zijn in dat opzicht uniek, al wisten meer renners beide rittenkoersen te winnen. Greg LeMond deed er vier jaar over, terwijl Miguel Induraín zes jaar moest wachten. En dan hebben we nog onze eigen Joop Zoetemelk, die in 1980 eindelijk de dubbel wist te realiseren. Het geeft maar aan dat er veel bij komt kijken.

Sommige coureurs die de Toekomstronde wonnen, zegevierden wel in andere grote rondes (denk aan Denis Menchov en Nairo Quintana). Anderen wonnen dan weer grote klassiekers (Gianbattista Baronchelli en Charly Mottet). Maar er zijn ook enkele voorbeelden te noemen van renners die nooit echt wisten door te breken, zoals Mino Denti, Christian Robini, Régis Ovion, de vermoorde Alfonso Flóres (volgens de legende werd hij uit de weggeruimd door de bekende drugskartelleider Sergio Escobar, omdat Flóres zijn vriendin had ingepikt), Christophe Rinero en Iker Flores. De Tour de l’Avenir is desalniettemin de ideale springplank naar de WorldTour. Uit de top-10 van vorig jaar, zijn acht renners intussen beroerscoureur.

De Franse rittenkoers is nu alleen voorbehouden aan talentvolle U23-renners, maar lange tijd was het ook mogelijk voor profs om mee te doen. Hierdoor kon een tweevoudig Tourwinnaar als Laurent Fignon in 1988 de Toekomstronde winnen, en dat op een leeftijd van 28 jaar. Vier jaar later – toen de organisatie in handen kwam van de Société du Tour de France (onderdeel van het huidige ASO) – werd de maximale leeftijd vastgesteld op 25 jaar, in 2007 werd dat 23 jaar. Sindsdien doet de Toekomstronde zijn naam ook echt eer aan.

Het is niet geheel verrassend dat de Fransen de erelijst domineren, al tellen we ook twaalf Spaanse eindwinnaars. Colombia (zes eindzeges) en Italië (vier) doen het eveneens goed, net als Nederland en België. Joop Zoetemelk (1969), Fedor den Hertog (1972) en Bauke Mollema (2007) zorgden voor Nederlands succes, terwijl Eddy Schepers (1977), Johan Bruyneel (1990) en Jan Bakelants (2008) ooit eens de beste waren namens België. De laatste jaren zien we vooral Colombiaanse, Spaanse, Franse én de laatste twee jaar de eerste Noorse winnaars.

Het zijn ook niet de minste namen, want Nairo Quintana, Esteban Chaves, Warren Barguil, Miguel Ángel López en de eerdergenoemden Bernal en Pogačar wisten ook bij de profs uit te groeien tot absolute toppers. Dat geldt ook voor de Franse klimmer David Gaudu, die afgelopen zomer als vierde eindigde in de Tour de France. Tobias Foss en Tobias Halland Johannessen krijgen nog even de tijd om zich te bewijzen. Dat heeft Ruben Fernández wel gehad, maar hij is nooit doorgestoten op het mondiale wielerpodium. Marc Soler wel, maar in hem lijkt tegenwoordig ook niets meer dan een zeer gewaardeerd knecht te schuilen.

Laatste tien winnaars Tour de l’Avenir

2021: Tobias Halland Johannessen

2020: geen editie vanwege corona

2019: Tobias Foss

2018: Tadej Pogačar

2017: Egan Bernal

2016: David Gaudu

2015: Marc Soler

2014: Miguel Ángel López

2013: Ruben Fernández

2012: Warren Barguil

2011: Jhoan Esteban Chaves

Vorige editie

Na een jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie, keerde de Ronde van de Toekomst in 2021 terug. De Spanjaard Juan Ayuso ging door zijn eclatante eindzege in de Giro d’Italia van datzelfde jaar van start als de huizenhoge topfavoriet. Het supertalent zat echter al thuis nog voordat de bergen zich aandeden. Bij een zware valpartij blesseerde hij zijn schouder, waarna hij huiswaarts keerde. Eerder verloor ook België al haar favoriet voor de eindzege, Henri Vandenabeele. Hoewel er twee potentiële smaakmakers verdwenen, bleef het koers.

De ronde werd afgetrapt met een proloogzege van de Noorse tempobeul Søren Wærenskjold, die een dag later ook de beste sprint in huis had tijdens de eerste etappe. Vervolgens was Nederland aan zet: het trok de ploegentijdrit naar zich toe. Mick van Dijke zou daarna vijf dagen de gele leiderstrui blijven dragen. Ondertussen wonnen de oranjehemden nog twee etappes met sterke sprinter Marijn van den Berg. Tussendoor zegevierde Ethan Vernon nog in een massasprint in Bar-le-Duc, bekend van het bronwater.

In het slotweekend stonden er drie bergritten op het programma. Na de zege van Anders Halland Johannessen in Septmoncel, was zijn tweelingbroer Johannes veruit de sterkste op de Grand Colombier en de snelste in Saint Jean d’Arves. In de slotrit met aankomst op de Col du Petit Saint-Bernard was Carlos Rodríguez by far de beste. De Spaanse prof van INEOS Grenadiers leek zelfs een dubbelslag te slaan, maar Johannessen hield zeven tellen over. Gijs Leemreize (vierde) en Daan Hoole (negende) eindigden allebei in de top van het klassement.

Tour de l’Avenir 2021- Eindklassement

1. Tobias Halland Johannessen in 28u11m19s

2. Carlos Rodríguez +7s

3. Filippo Zana +2m05s

4. Gijs Leemreize +2m54s

5. Hugo Toumire +12m02s

6. Martin Messner +12m40s

7. Anders Halland Johannessen +13m38s

8. Jacob Hindsgaul +15m33s

9. Daan Hoole +16m25s

10. Joris Delbove +16m53s

25. Jenno Berckmoes +38m47s

Volledig eindklassement

Parcours

De organisatie van de Ronde van de Toekomst heeft een uitdagend parcours uitgetekend, dat loopt van het westen naar het oosten van Frankrijk. De start is in de hoofdstad van de Vendée, terwijl het slotstuk zoals altijd in de Alpen is. Tussendoor volgen er kansen voor de sprinters, aanvallers, klimmers én zijn er twee ploegentijdritten. Met andere woorden: de renner die deze Tour de l’Avenir wil winnen, moet veel aspecten van de wielersport beheersen.

Donderdag 18 augustus, ploegentijdrit: La Roche-sur-Yon – La Roche-sur-Yon (4 km)

De Ronde van de Toekomst begint op donderdagavond 18 augustus met een ploegentijdrit in de hoofdstad van de Vendée, La Roche-sur-Yon. Geschiedenis-liefhebbers zullen dan waarschijnlijk meteen denken aan het Pentagon van Napoleon. Wat dat betreft niet getreurd, want de renners rijden hierbij langs. Het parcours is volledig vlak, ze kent maar vijf bochten en een aantal rotondes waar de ploegen rechtdoor rijden. Een afspraak voor de krachtpatsers, met andere woorden. De start en finish is op het Place de Vendée. De tijd van de vierde renner aan de finish telt.

Start eerste ploeg: 19.00 uur

Finish laatste ploeg: 20.57 uur

Vrijdag 19 augustus, etappe 1: La Roche-sur-Yon – La Roche-sur-Yon (121,6 km)

De eerste rit gaat ook van start op het Place de Vendée. De rit is nagenoeg vlak; alleen na een kleine veertig kilometer volgt er een klimmetje van de vierde categorie. Deze regio staat echter bekend om de vele smalle, kronkelige weggetjes en die zal het peloton dan ook moeten bedwingen. Na een ronde door de provincie keren de renners in de finale weer terug in La Roche-sur-Yon. Daar ligt de streep op de Boulevard d’Eylau. Dit is een oplopende finishstraat, eentje voor de sterke mannen. Peter Sagan won hier in 2018 een Tourrit.

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.15 uur en 16.32 uur

Zaterdag 20 augustus, etappe 2: Benet – Civray (142,8 km)

De tweede etappe begint opnieuw in de Vendée, in het kleine dorpje Benet om precies te zijn. Van daaruit zullen de renners snel het natuurreservaat Marais Poitevin binnenrijden, waar in de eerste veertig kilometer waarschijnlijk de vlucht van de dag ontstaat. Na de tussensprint na ongeveer honderd kilometer volgt een lastige finale. Op zo’n tien kilometer voor het einde ligt nog een klimmetje van de vierde categorie, waarna de renners in Civray twee lokale rondjes rijden op een glooiend parcours. De finish loopt weer omhoog.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.14 uur en 16.35 uur

Zondag 21 augustus, etappe 3: Civray – La Trimouille (153,7 km)

De derde rit is een listige etappe. De start is in de aankomstplaats van een dag eerder, Chivray. Van daaruit gaat het constant op en af door de provincie Indre. De tussensprint volgt na iets minder dan 71 kilometer, kort daarop gevolgd door een klimmetje van de vierde categorie (Côte de Pindray). Daarna trekken de renners door in de richting van finishplaats La Trimouille. Ze passeren er na ruim 114 kilometer al eens de finish, waarna ze ten zuiden van die plaats nog een lus maken. Op vijftien kilometer van het einde ligt nog de Côte de Lajonc (vierde categorie). Mocht er geen wind staan, dan wacht een sprint voor de sterke mannen op – opnieuw – een oplopende aankomststraat.

Start: 12.40 uur

Finish: tussen 16.19 uur en 16.40 uur

Maandag 22 augustus, etappe 4: Saint-Sévère-sur-Indre – Chaillac (142,8 km)

Na een aantal dagen voor de sprinters lijkt de vierde etappe in deze Tour de l’Avenir gemaakt voor aanvallers. De vroege vlucht zou best weleens vooruit kunnen blijven en anders is het in de finale verduveld lastig om eventuele late uitvallen te controleren. Na de start bij de historische markthal van Saint-Sévère-sur-Indre, gaat het over glooiende wegen naar Chaillac. Onderweg liggen twee klimmetjes van de vierde categorie, waarna de renners na ruim 82 kilometer de finish al een keer passeren. Ten westen van Chaillac maken ze vervolgens een lus van zo’n zestig kilometer, met daarin nog een klimmetje van de vierde categorie. De aankomst is weer op een venijnige aankomst neergelegd.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.19 uur en 15.39 uur

Dinsdag 23 augustus, etappe 5: Gueugnon – Saint-Vallier (27,9 km)

De vijfde etappe behelst de tweede ploegentijdrit van deze Ronde van de Toekomst. Opvallend, want hij is over de helft van de ronde. Het is daarom nog maar de vraag in hoeverre de ploegen compleet zijn. Vooral topfavorieten met een gedecimeerd team kunnen hierdoor in het nadeel zijn. Over de tijdrit zelf kunnen we kort, maar krachtig zijn: die gaat over een veelal rechte weg van Gueugnon naar Saint-Vallier. De laatste kilometers lopen wel iets op, wat na tientallen minuten op de grote plaat gevoelig in de benen kan lopen. Ook in deze ploegentijdrit geldt de tijd van de vierde renner die over de streep komt. Zijn dat er onverhoopt drie of minder? Dan geldt de tijd van de laatste renner die finish.

Start eerste ploeg: 14.30 uur

Finish laatste ploeg: 16.18 uur

Woensdag 24 augustus, etappe 6: Saint Amour – Oyonnax (124,5 km)

Vanaf de zesde etappe is de rol van de sprinters definitief uitgespeeld in deze Tour de l’Avenir. Tussen Saint Amour en Oyonnax is een korte etappe van nog geen 125 kilometer uitgetekend met een klassiekerprofiel. Er staan vijf hellingen van de derde categorie op het programma in de regio’s Jura en Ain. Een uiterst lastige rit om te controleren voor de klassementsploegen en een uitgelezen kans voor de klassiekerspecialisten. Met twee klimmetjes in de laatste twintig kilometer, moeten ook de topfavorieten opletten. De top van de Côte de Ceyssiat (3,5 km aan 6,4%) ligt op minder dan zes kilometer voor de streep.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.03 uur en 16.21 uur

Vrijdag 26 augustus, etappe 7: Thonon-les-Bains – Col de la Madeleine (175,4 km)

Na een welverdiende rustdag aan de Franse overs van het Meer van Genève, staat op vrijdag 26 augustus de langste rit van deze Tour de l’Avenir op het programma. De start is in Thonon-les-Bains, van waaruit het meteen ruim twintig kilometer klimmen is naar de top van de Col de Jambaz (derde categorie). Hier kan een sterke vlucht meteen wegrijden. Vervolgens is het nooit meer echt vlak in de richting van de Alpen, tot aan de top van de Col de Tamié (tweede categorie) op bijna 65 kilometer voor de streep.

Na een korte afdaling kan iedereen zich in de vallei opladen. Ruim dertig kilometer later brengt die het peloton aan de voet van de vermaarde Col de la Madeleine. Die is op deze dag 15,3 kilometer lang en ze heeft een gemiddelde stijging van 8%. De organisatie heeft deze klim dan ook ingeschaald als de buitencategorie, ook al rijden ze niet helemaal naar boven, maar daarover zo dadelijk meer. Hierop kunnen de klassementsrenners geen verstoppertje spelen en zullen we zien wie de echte kanshebbers zijn voor de eindzege.

Start: 11.35 uur

Finish: tussen 16.13 uur en 16.59 uur

Zaterdag 27 augustus, etappe 8: Ugine – La Toussuire (99,8 km)

Op de voorlaatste dag van de Tour de l’Avenir 2022 staat de koninginnenrit op de rol. Na de start in Ugine – een voorstad van de olympische stad Albertville – wacht een etappe van nog geen honderd kilometer, zoals we de laatste jaren wel gewend zijn van de Ronde van de Toekomst. Lees: spektakel van start tot finish. De eerste 25 kilometer zijn nog volledig vlak en hier zal dan ook een flink gevecht om de vlucht van de dag plaatsvinden. Daarna rijden de renners namelijk opnieuw naar de voet van de Col de la Madeleine. Nu rijden ze wel naar de top op 2000 meter boven zeeniveau. De klim van 24,7 kilometer (gemiddelde stijging 6,1%) is er opnieuw eentje van de buitencategorie. Ook hier kun je jezelf niet verstoppen.

Na een snelle afdaling komen de renners vervolgens in een dal terecht en trekken ze naar de stad die onlosmakelijk met deze koers verbonden is: Saint Jean-de-Maurienne. Vanuit die plek moeten de renners opnieuw een klim van de buitencategorie trotseren. Dit keer is de finish getrokken op La Toussuire. De slotklim is 15,5 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Wie na deze etappe in de gele leiderstrui staat, neemt een voorlopige optie op de eindzege. Deze rit zal hoe dan ook op naam komen van de sterkste renner in koers.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.17 uur en 16.44 uur

Zondag 28 augustus, etappe 9: Bessans – Villaroger (134,2 km)

Als de rit van zaterdag de koninginnenrit is, stellen wij voor om die van zondag de koningsetappe te noemen. Ook het slotstuk van deze Tour de l’Avenir 2022 is er eentje om duimen en vingers mee af te likken. Verwacht een snel openingsuur, want de eerste dertig kilometer gaan zo goed als allemaal in dalende lijn. Vervolgens wacht de Montée d’Aussois (7,8 km aan 5,6%) van tweede categorie. Hierop kan een sterke vlucht wegrijden, want dat is in de dalende aanloop naar deze klim een stukje lastiger. Eenmaal boven gaat het via een korte afdaling naar de voet van andermaal de Col de la Madeleine. Ze rijden dit keer weliswaar maar 3,8 kilometer van de bekende berg.

Ze is daarom ook ‘slechts’ van de derde categorie, al zullen de renners vloeken op het stijgingspercentage van 7%. Eenmaal boven blijven ze op dezelfde hoogte fietsen, tot ze aankomen in Bonneval-sur-Arc. Daar gaat de weg omhoog. Ver omhoog. Dan wacht namelijk de mythische Col d’Iseran (12,8 km aan 7,3%) van de buitencategorie, het absolute hoogste punt in deze Ronde van de Toekomst. De Alpenreus heeft haar top op liefst 2770 meter boven zeeniveau. Zelfs voor de beste klimmers in dit veld brengt dat andere omstandigheden met zich mee. Zelden gaat het beloftencircuit naar zo’n hoogte. Na de top wacht een lange afdaling van zo’n veertig kilometer. Bovenop de slotklim naar Villaroger (4,9 km aan 6,4%) ligt de eindstreep van deze Ronde van de Toekomst.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 15.36 uur en 16.01 uur

Favorieten

Op de Nieuw-Zeelanders – en dat is zonde, want die beschikken dit jaar over een uitermate getalenteerde lichting – na zijn vrijwel alle grote namen uit het beloftencircuit aanwezig voor deze editie van de Ronde van de Toekomst. Ook zijn er opnieuw enkele profs aanwezig die het deelnemersveld van nóg meer cachet voorzien. De renner die over een kleine twee weken de laatste gele trui ophaalt in Villaroger kan met recht zeggen dat hij de allerbeste belofte van dit jaar is. Hoe dat veld met kleppers er dan uitziet? Lees snel verder!

De absolute topfavoriet moeten we tussen de profs zoeken. En dat is gek, want Cian Uijtdebroeks is op papier pas eerstejaars belofte. Maar wat goed is, komt snel. De 19-jarige Belg deed al in maart mee met de besten in Per Sempre Alfredo (1.1) en gaf dat later dit jaar een sterk vervolg met een zestiende plaats in de sterk bezette Tour of the Alps, een achtste plaats in de Tour of Norway en een derde stek in de Sibiu Cycling Tour. Een echte test in het absolute hooggebergte heeft hij nog niet gehad, maar door zijn prestaties bij de profs mogen we onomwonden vaststellen dat Uijtdebroeks de te kloppen man is. Met William Junior Lecerf en Alex Segaert heeft hij twee sterke ploegmaats in de bergen en ploegentijdrit.

De grote uitdagers voor de Belgen zijn de Britten. Het is vooral uitkijken naar Leo Hayter. Het 21-jarige broertje van INEOS Grenadiers-prof Ethan – van wie hij vanaf 2023 ploeggenoot is – won eerder dit jaar op imposante wijze de Giro d’Italia U23. Met name zijn optreden in de bergrit naar Santa Caterina sprak boekdelen. Hij reed daar bijna vijf minuten weg van zijn eerste naaste belager, om maar te zwijgen over de rest van het veld. Na een aantal mentaal moeilijke jaren heeft de jonge Britse ronderenner zich duidelijk hervonden. Gezien het feit dat British Cycling contractueel altijd een vrij baangeoriënteerde ploeg naar Nation’s Cups moet sturen, hoeft Hayter zich geen zorgen te maken voor de ploegentijdrit.

Ieder land mag in deze Ronde van de Toekomst zes renners afleveren, behoudens het thuisland. Dat start namelijk met twee regionale teams en uiteraard de nationale selectie. Die laatste herbergt ook een grote kanshebber voor de eindzege: Lenny Martinez (19). De zoon van oud-mountainbiketopper Miguel heeft al een profcontract op zakt, dat hij dankt aan een ijzersterk jaar. De pocketklimmer won de loodzware Giro Valle d’Aosta en hij eindigde als derde in de Giro. Daar won hij naast de bergtrui, ook het jongerenklassement. Met Alex Baudin (die meerdere zeges boekte dit jaar), Ewen Costiou, Joris Delbove (vorig jaar hier al tiende) en Mathis Le Berre hebben de Fransen serieuze stootkracht in de bergen.

En dan zwijgen we nog over misschien wel het allergrootste Franse talent van allemaal: Romain Grégoire. Hij is net als Martinez eerstejaarsbelofte. Ondanks dat hij vooral te boek staat als klassiekertalent – hij won dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik U23 en twee zware Italiaanse U23-eendagskoersen – werd hij wel tweede in de Alpes Isère Tour en elfde in de Giro. Schrijf hem maar alvast op voor de zesde rit naar Oyonnax. Voor die rit komen meer klassiekertalenten in aanmerking. Denk dan aan de Ier Darren Rafferty, Per Strand Hagenes van Jumbo-Visma Development uit Noorwegen, de Colombiaan Germán Dario Gómez, Fabio Christen uit Zwitserland en in iets mindere maat Lukáš Kubiš uit Slowakije.

Terug naar de favorieten voor de eindzege. En terug naar België, want die hebben er daarvoor nog eentje. Een van de best presterende beloften van dit jaar is Lennert Van Eetvelt. De 21-jarige renner is vanaf volgend seizoen prof bij Lotto Soudal, dat hij dankt aan een indrukwekkend rijtje uitslagen: zesde in de Tour de Normandie, tweede in Luik-Bastenaken-Luik U23, eindwinst in de Vredeskoers U23 (met een ritzege), een tweede plek in de Giro U23 (met een ritzege) en een tweede plek in de Tour Alsace. Hij kan ook in een tijdrit uitstekend uit de voeten, waardoor hij met Uijtdebroeks een sterk duo kan vormen. Als die laatste toch niet meekan in het hooggebergte, heeft Van Eetvelt dat wel aangetoond.

Is België dan het te kloppen land? Nee. Zoals gezegd zijn de Fransen zeer sterk, maar ook Groot-Brittannië heeft een tweede troef voor het klassement in handen. Hoewel 2022 nog niet het seizoen is voor Tom Gloag, mag de concurrentie hem allesbehalve onderschatten. De 20-jarige aanwinst van Jumbo-Visma werd vorig jaar namelijk vierde in de Giro, derde in de Ronde de l’Isard en hij was bij de beste vijf renners in de Tour de l’Avenir. Een glijpartij in de slotrit weerhield hem daar van een zekere vijfde plaats. Dit jaar kende hij door pech en ziekte een wat minder jaar, maar talent verdwijnt niet zomaar. Voor de Giro werd zijn ploeg Trinity niet uitgenodigd en dus zal Gloag willen bewijzen wat voor een fout dat is geweest.

Ze zijn er niet ieder jaar bij, maar dit jaar gelukkig wel: Australië. Net als Nieuw-Zeeland kunnen zij ook buigen op een uiterst talentvolle generatie. Zij hebben ook een serieuze kanshebber voor eindwinst. Rudy Porter is in het kielzog van de Europeanen namelijk bezig aan een zeer stabiel jaar. De laatstejaars belofte – volgend jaar koerst hij voor BikeExchange-Jayco – was vorig jaar al op weg naar een plek bij de eerste vijftien, maar moest toen op de slotdag ziek verstek geven. Dit jaar onderstreept hij zijn groei met een vierde plek in de Alpes Isère Tour, een tweede plaats in de Vredeskoers en ook in de Giro Valle d’Aosta was hij op weg naar een top-5. Met Matthew Dinham heeft hij bovendien een ijzersterke wingman.

De twee ploegentijdritten kunnen behoorlijk hun stempel op deze Tour de l’Avenir drukken. Al moet ook gezegd dat het slotweekend dermate zwaar is, dat de opgelopen achterstand in de ploegentijdritten daar kinderspel is. Toch heeft Noorwegen een ploeg die in met name de vijfde etappe veel tijd kan pakken op de concurrentie. Daarvan zou Johannes Staune-Mittet weleens kunnen profiteren. De 20-jarige klimmer van Jumbo-Visma Development is bezig aan een sterk jaar. Hij werd onder meer vijfde in de Alpes Isère Tour, derde in de Oberösterreich Rundfahrt en vijfde tussen de profs in de Ronde van Tsjechië. Vooral Martin Tjøtta moet hem bergop kunnen bijstaan, zoals Torjus Sleen dat in het verleden ook al deed.

Denemarken komt in het kielzog van Tourwinnaar Jonas Vingegaard met twee sterke klimmers naar de Toekomstronde. Beiden zijn al prof bij Uno-X, waarbij Simon Dalby in deze koers de meesterknecht is voor Jacob Hindsgaul. De 22-jarige klimmer uit Middelfart won dit voorjaar het eindklassement van de profkoers Tour of Antalya (2.1), nadat hij de beste was in een rit met aankomst bergop. Daarmee bevestigde hij zijn achtste plek in de Tour de l’Avenir van twaalf maanden geleden. Begin juni knoopte hij aan met een vierde plek in de Vredeskoers U23. In La Route d’Occitanie en in de Sazka Tour viel hij de laatste paar profkoersen niet meteen op, maar dat riedeltje kennen we in deze koers zo onderhand wel.

Wat ook zo maar als een sterk blok op de proppen kan komen, is Tsjechië. Zij brengen onder meer Vojtěch Řepa (Kern Pharma), de sterke Petr Kelemen en ex-prof Karel Vacek aan het vertrek. Zijn jongere broertje Mathias Vacek is echter de kopman. De 20-jarige toekomstig prof van Trek-Segafredo boekte dit jaar in de UAE Tour al een WorldTour-zege, waarna hij derde werd in de Vredeskoers U23 en tweede op het EK op de weg. Zijn oudere broer Karel is een stuk grilliger, maar was bij de junioren wel de enige die partij kon bieden aan Remco Evenepoel. Hij kan hier ook plots uit zijn slof schieten. En dan is er ook nog Tomáš Kopecký, de Nederlandse Tsjech. Hij is bezig aan een ijzersterk jaar en dat is beloond met een selectie.

Een ander zeer sterk en niet te onderschatten collectief, is de ploeg van Duitsland. EF Education-EasyPost-prof Georg Steinhauser won hier vorig jaar nog bijna de loodzware slotrit, terwijl Jumbo-Visma-renner Michel Heßmann toen ook al zeventiende – een plekje lager dan Steinhauser – in het eindklassement werd. Met Hannes Wilksch van Team DSM U23 staat er nog een sterke klimmer aan het vertrek. Kopman is echter Felix Engelhardt. Hij is het schoolvoorbeeld van een renner die al zijn beloftenjaren nodig had om tot wasdom te komen. Volgend jaar is hij prof bij BikeExchange-Jayco, na onder meer een zesde plek in de Giro U23 en zijn Europese titel op de weg, die Engelhardt in juli veroverde in Portugal.

Spanje blijft vaak achter op beloftenniveau, zeker in de Ronde van de Toekomst. Marc Soler en Ruben Fernández wonnen weliswaar in de laatste tien jaar, maar beiden waren toen al prof. Ze hebben nu ook twee profs bij, waaronder de zeer getalenteerde Igor Arrieta (de zoon van José Lluis) van Kern Pharma. Ook Fernando Tercero (Kometa U23) liet bergop al zeer sterke dingen zien, waaronder een achtste plaats in de Giro. Ook aspirant-Movistar-prof Iván Romeo is van de partij. Naast Tercero is het bij de Spanjaarden vooral uitkijken naar Alejandro Franco van Burgos-BH. De 20-jarige klimmer werd vijfde in de Vredeskoers, derde in de Vuelta a Madrid en vijfde in de Vuelta a Bidasoa in het Baskenland. Opgepast voor hen!

Buiten de tien favorieten om, zijn er ook een aantal outsiders die we absoluut niet mogen vergeten. Wat te denken van Italië, die hier met een zeer uitgebalanceerde ploeg aan de start staan. Hun kopmannen zijn Davide Piganzoli en Marco Frigo. De eerste werd onlangs nog tweede in de Tour de Savoie-Mont Blanc, terwijl de toekomstig prof van Israel-Premier Tech negende werd in de Alpes Isère Tour en vierde in de Giro Valle d’Aosta. Ook Colombia is niet te onderschatten, al maken zij wel minder indruk dan de laatste jaren. Edgar Andres Pinzon en de grillige Santiago Umba zijn daar de voornaamste namen. Die laatste is al prof bij Drone Hopper. Op de grote hoogte van Col d’Iseran zijn zij normaal in het voordeel.

Tot slot kijken we uit naar een aantal eenlingen bij de wat minder traditionele landen. De Oostenrijker Martin Messner werd hier vorig jaar nog zesde, maar wist in 2022 nog niet te overtuigen. De Ierse pocketklimmer Archie Ryan (Jumbo-Visma U23) lijkt er na lang blessureleed doorheen te komen; onlangs werd hij zesde in de Sazka Tour. Bij Amerika dichten ze de kleine Matthew Riccitello een grote toekomst toe, maar behoudens zijn eindzege in de Istrian Spring Trophy moet hij dat nog bewijzen. Dat geldt ook voor Arthur Kluckers uit Luxemburg en de nummers dertien en vijftien van vorig jaar. Dat waren respectievelijk Gleb Brussenskiy (Kazachstan) en Harold Martín López (Ecuador).

Favorieten volgens WielerFlits:

Sprinters

Als allerlaatste doen we nog een rondje langs de sprinters, want die mogen zich ook in de handen wrijven met toch minstens drie zekere kansen. We krijgen vermoedelijk een showdown tussen de intrinsiek snelste belofte Jensen Plowright en Tim van Dijke, prof bij Jumbo-Visma. Maar laten we ook vooral de sterke Søren Wærenskjold niet vergeten, die vorig jaar de eerste massasprint won. Toch zijn er nog veel meer rappe mannen die azen op hun kans. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan toptalent Thibau Nys, Team DSM-prof Casper van Uden en Plowrights landgenoot Blake Quick. Zet daar ook maar Alberto Bruttomesso en Riley Pickrell bij. De Italiaan en de Canadees wonnen beiden een Giro-rit.

Toch zijn we er nog lang niet, want ook Sam Watson (die sprintte naar winst in Gent-Wevelgem U23) is van de partij. Pavel Bittner uit Tsjechië heeft eveneens al bewezen massasprints te kunnen winnen op dit niveau. Sebastian Kolze-Changizi (Denemarken), Mattéo Vercher (regioteam Pays de la Loire), Colby Simmons (Verenigde Staten, Jumbo-Visma Development) en Matevž Govekar (Slovenië) hikken daar tegenaan. Die laatste is meer een machtsprinter voor op een zwaardere aankomst, maar daar hebben we hier wel een aantal van. Govekar werd in juni verrassend prof gemaakt bij Bahrain Victorious, maar dat vertrouwen betaalde hij wel cash uit met een ritzege in de Vuelta a Burgos.

Weer & tv

In de eerste helft van de Ronde van de Toekomst zal het peloton te maken krijgen met warme temperaturen, die richting de rustdag kunnen stijgen tot zo’n dertig graden Celsius. De wind zal weinig vat op de koers krijgen, want die waait – vanuit verschillende richtingen – niet harder dan windkracht drie. Het blijft in die ritten ook droog, volgens de weerstations. In de Alpen zal het iets koeler zijn, zeker op de bergtoppen. In het dal schommelt de temperatuur rond de 24 graden Celsius. Wel staat er amper wind, waardoor het warmer zal aanvoelen. Ook in Frankrijk kampen ze met droogte en daar komt geen verandering in: tijdens de elf dagen door Frankrijk verwachten de weerstations voorlopig geen drup regen.

Goed nieuws voor de liefhebbers van deze koers. Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle ritten in de Tour de l’Avenir live te volgen. De ploegentijdritproloog en de eerste zeven etappes kun je via een livestream bekijken op de website van de organisatie. De koninginnenrit en de koningsetappe in het slotweekend zijn dan weer live te zien op Eurosport en de Eurosport Player. Voor wie niets van de Ronde van der Toekomst wil missen, kun je het koersverloop bespreken in de dagelijkse Volg Hier op WielerFlits.