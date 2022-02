Voorbeschouwing op het Vlaamse openingsweekend

Podcast

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de WielerFlits Podcast blikken Youri IJnsen en Maxim Horssels vooruit op de ‘echte’ opening van het wielerseizoen; de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

De heren zijn na een lange radiostilte weer terug achter de microfoon en bespreken de meest opvallende momenten uit de afgelopen koersen, maar blikken ook al voorzichtig vooruit op het klassieke voorjaar. En oh ja, Youri heeft de ploegenranking van de UCI onder de loep genomen. Ook Maarten Tjallingii schuift aan om te praten over zijn nieuwe project als teammanager van een nieuwe Chinese ploeg. Beluister de podcast nu via deze link.

