Voorbeschouwing: Omloop van de Braakman • Parijs-Chauny • Ronde de l’Isard U23

Voorbeschouwing: Omloop van de Braakman 2020

De Omloop van de Braakman zou eigenlijk in april plaatsvinden, maar het coronavirus gooide vervolgens roet in het eten. De organisatie liet het er niet bij zitten. Zaterdag staat de Zeeuwse eendagswedstrijd alsnog op de kalender! Wie gaat er met de zege aan de haal? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Ook in Nederland zijn er kasseistroken te vinden. Vlak over de Vlaamse grens in Zeeuws-Vlaanderen wemelt het er zelfs van. Het bood de organisatie in Philippine de kans om in 1970 voor het eerst de Omloop van de Braakman te organiseren. Mét de vele kasseistroken en de open velden in de omgeving van natuurgebied de Braakman had de wedstrijd direct het karakter van een echte voorjaarsklassieker.

Wim Bravenboer werd in 1970 de eerste winnaar van de Omloop van de Braakman. De Hagenees stond toentertijd bekend als een van de beste amateurwielrenners in Nederland, maar een zware valpartij in de Zesdaagse van Groningen zorgde er bijna twee jaar later voor dat de Nederlander zijn fiets aan de haak moest hangen.

De overwinning van Bravenboer toont wel aan dat niet iedere coureur kan winnen in Philippine. Dat jaar zou hij namelijk ook een etappe winnen in Olympia’s Tour, derde worden in de Ronde van België en tweede in de Ronde van Limburg. Oud-winnaars als Dmitri Claeys, Gert Jakobs en Frederik Frison tonen andermaal de zwaarte van de wedstrijd aan.

Laatste tien winnaars

2010: Geert van der Weijst

2011: Bram de Kort

2012: Dimitri Claeys

2013: Christophe Van Cauwenberghe

2014: Jurrien Bosters

2015: Frederik Frison

2016: Coen Vermeltfoort

2017: Adriaan Janssen

2018: Rick van Breda

2019: Afgelast

Vorig jaar

De Omloop van de Braakman werd vorig jaar niet uitgereden. Door de vele partijen in de openingsfase van de wedstrijd was er onvoldoende medische begeleiding in koers aanwezig, waarna de koersdirectie besloot dat doorrijden onverantwoord zou zijn. Zodoende werd de Omloop van de Braakman afgelast.

Later kreeg de wedstrijd een zwart randje. Robbert de Greef, die tijdens de Omloop van de Braakman gereanimeerd moest worden na een hartstilstand, kwam op 27-jarige leeftijd te overlijden. De renner van Alecto gold vooraf als een van de favorieten.

Parcours

De Omloop van de Braakman ontleent haar naam aan een voormalige zeearm van de Westerschelde. De Braakman verbond start- en aankomstplaats Philippine met de Schelde en de Noordzee, waardoor het uit kon groeien tot ‘mosseldorp’. Vandaag de dag bezoeken duizenden Belgische toeristen het dorp voor deze lekkernij.

Bij wielerliefhebbers is het inmiddels ingepolderde gebied vooral bekend om zijn kasseien. De Omloop van de Braakman telt maar liefst 25 kasseistroken. In tegenstelling tot de Vlaamse wielerwedstrijden, waar de kasseistroken meer richting het einde van de wedstrijd liggen, zijn ze in de Braakman keurig verdeeld over het parcours. Er moet daarom de hele 189 kilometer lange wedstrijd worden gestoempt.

Al na tien kilometer dient op de Timmermansweg de eerste kasseistrook zich aan. Later in de wedstrijd komen de renners hier meerdere malen langs, onder meer tijdens de combi Timmermansweg/Smokkelweg. Na de eerste passage volgen er in de eerste lus nog vier kasseistroken, waarna de finish na veertig kilometer voor het eerst wordt gepasseerd.

Het peloton moet na de eerste finishpassage nog drie grote rondes – met elk zes kasseistroken – van veertig kilometer afwerken. In het verleden werden de eerste grote schiftingen in deze lussen gemaakt. Niet alleen door de aanwezige kasseistroken, maar vaak ook door de vele open vlaktes waar de wind vrij spel heeft.

Wat na deze vier omlopen nog resteert, zijn twee lokale rondes van tien kilometer die de winnaar in de Kasteelstraat te Philippine moeten onthullen. De Boekhouteweg (700 meter lang) op de grens tussen Nederland en België is op deze lokale ronde de enige kasseistrook die nog voor verschillen kan zorgen.

Start: 13.00 uur

Finish: 17.00 uur

Favorieten

De Belgische teams zijn zaterdag afwezig in de Omloop van de Braakman. Dat heeft natuurlijk te maken met de steeds verder verslechterende Covid-19-situatie in ons land. Alhoewel de gemeente Terneuzen het virus nog redelijk onder controle heeft, moet de organisatie van de Omloop van de Braakman het doen met enkel Nederlandse teams.

Dat maakt de startlijst er echter niet (veel) minder sterk op. De Nederlandse teams hebben bijna allemaal hun sterkste selectie afgevaardigd en daarnaast kan de Omloop van de Braakman rekenen op de aanwezigheid van het Jumbo-Visma Development Team, dat begin deze maand nog afzegde voor de Omloop van Valkenswaard.

De beloften van Jumbo-Visma hebben de kwaliteiten om zaterdag met de overwinning aan de haal te gaan. We kunnen zelfs zeggen dat de ploeg vier favorieten herbergt. Natuurlijk zijn Mick van Dijke en Tim van Dijke er twee van. De broers zullen erop gebrand zijn om te schitteren in eigen provincie. Door hun crosservaring zullen ze ook niet vreemd zijn met de kasseien.

Mick van Dijke heeft door zijn tweede plaats op het NK voor beloften een streepje op ons voor, maar onderschat Tim van Dijke ook zeker niet. In de loodzware Antwerp Port Epic werd hij knap zeventiende. Rick Pluimers werd in diezelfde wedstrijd overigens negende. Ook Olav Kooij is een favoriet. De veelwinnaar werd dit jaar al tweede in de zware Craft Ster van Zwolle.

Dan verder naar A BLOC. De ploeg van Paul Tabak heeft met Adriaan Janssen en Rick van Breda twee oud-winnaars van de Omloop van de Braakman binnen de gelederen, maar zij zijn zaterdag ‘slechts’ outsiders voor de zege. De favorietenrol mag in de schoenen worden geschoven van Ivar Slik, die zich naar eigen zeggen “goed genoeg voelt om voor de overwinning te gaan.” Dat is geen misplaatste arrogantie van de Noord-Hollander, aangezien hij alle kwaliteiten bezit om juist in deze wedstrijd goed voor de dag te komen.

De topfavoriet is echter Jan-Willem van Schip. Boren is wat hij het liefste doet en boren is precies wat hij kan verwachten in de Omloop van de Braakman. Met de voorspelde regen en wind zal het een uitputtingsslag worden, precies waar Van Schip van houdt. Samen met Yves Coolen, winnaar van de Omloop van Valkenswaard, zal BEAT een sterk blok vormen. Overigens: Van Schip werd al eens derde in de Omloop van de Braakman. Coen Vermeltfoort, zaterdag een outsider, ging destijds met de zege aan de haal.

We hebben nog een aantal namen niet genoemd. Daan Hoole liet al een aantal keer dit seizoen zien verschrikkelijk hard te kunnen fietsen, maar voorlopig resulteerde dat nog niet in uitslagen. De Omloop van de Braakman is zaterdag bij uitstek een wedstrijd voor Hoole waarin zijn kwaliteiten naar voren komen. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Maikel Zijlaard. Kijk dan ook niet op als de SEG Racing Academy zaterdag voor reuring gaat zorgen…

Peter Schulting en Hartthijs de Vries zijn namens VolkerWessels-Merckx en Vlasman de renners die het moeten gaan doen. Schulting liet op het NK al zien heel goed in orde te zijn. Daarnaast eindigde hij al eens als tweede in de Omloop van de Braakman. De Vries is aan het toewerken naar het Nederlands kampioenschap tijdrijden, maar is goed in orde. Dat liet de coureur zien in de criteriums van Usquert en Hank, waarin hij tweede werd. En Metec-TKH dan? Zij zijn met Marijn van den Berg, Rick Ottema en Jesper Asselman outsiders voor de zege.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jan-Willem van Schip

*** Ivar Slik, Daan Hoole

** Peter Schulting, Hartthijs de Vries, Mick van Dijke

* Maikel Zijlaard, Yves Coolen, Olav Kooij, Rick Pluimers

Weer en TV

Fraai wordt het weer niet in de Omloop van de Braakman. Het wordt niet meer dan veertien graden en daarnaast gaat het hard waaien (windkracht 4). De kasseistroken zullen er door de voorspelde regenbuien in de ochtend nat bij liggen, maar volgens Buienradar blijft het tijdens de wedstrijd droog. De wedstrijd is live te volgen via een liveticker van de Topcompetitie. Later in de week wordt een samenvatting uitgezonden op Eurosport.

Topcompetitie-winnaar niet naar Israel Start-Up Nation

De winnaar van de Topcompetitie 2020 krijgt geen stagecontract aangeboden bij Israel Start-Up Nation. De organisatie van het Nederlandse regelmatigheidsklassement heeft dat in overleg met de WorldTour-ploeg besloten.

“Israel Start-Up Nation kan dit jaar helaas geen stagecontract aan de winnaar van de Topcompetitie en geen contract aan de winnaar van het clubklassement voor het continentale Israel Cycling Academy bieden”, stelt Aviad Izrael namens de WorldTour-ploeg.

De grootste reden is het coronavirus en de gevolgen daarvan. “Door feit dat door het coronavirus ongelukkigerwijs veel Topcompetitie-wedstrijden afgelast werden, kan onze ploeg onvoldoende inschatten of de renners die in aanmerking zouden komen voor het contract voor het continentale team, passen in de visie van het management”, zegt Izrael.

Topcompetitie-organisator Flavio Pasquino begrijpt de beslissing en hoopt dat er in 2021 een nieuwe kans is voor de Topcompetitie-deelnemers.

Piotr Havik kan weer pijnvrij koersen

Piotr Havik reed afgelopen week de Gooikse Pijl en Parijs-Camembert uit. In Gooik werd hij na een dag in de aanval nog 27ste in de uitslag. “Conditioneel en fysiek ben ik goed in orde”, geeft Havik aan. Toch kon hij die vorm daarvoor niet laten zien. “Het is wel balen van Antwerp Port Epic, waar ik op een heel slecht moment lek rijd en daardoor niet kan finishen. Daar bal ik nog steeds van.”

“Maar mijn vorm is goed en ik voel mij gezond. Het is ook dat ik niet veel andere koersen heb om mij te tonen, dus de knop moet om”, zegt de 26-jarige Havik, die in Parijs-Camembert mocht starten omdat enkele ploeggenoten opgeroepen zijn voor het WK. “De rest van het programma volgt nog, maar we zullen ook een tijdje droog staan in de periode rond het WK.”

Havik liep in de Ronde van Wallonië een pijnlijke vingerblessure op. Zijn vingertopje hing na een val los, maar die blessure is inmiddels hersteld. “De vinger is volledig dichtgegroeid en hersteld. De vraag is nog wel of mijn nagel ook gaat ingroeien. Na het NK is mijn vinger nog wel gaan ontsteken, maar de wonde was redelijk snel onder controle. Sinds de Brussels Cycling Classic heb ik ook geen pijn meer”, geeft hij aan.

“Misschien dat het NK achteraf iets te vroeg kwam, maar dat heeft ook met de druk van het seizoen te maken. Je wil iedere kans pakken, maar wellicht was dat toch niet optimaal”, aldus Havik, die een aflopend contract heeft bij het Deense ProTeam dat de hoofdsponsor zag verlengen.

Hij hoopt te kunnen blijven in 2021, maar kijkt ook om zich heen. Om interesse te wekken, hoopt hij nog te scoren dit jaar. “Maar mijn prestaties tot nu toe zijn ver van wat ik had gehoopt of verwacht. Natuurlijk heb ik ook veel pech gehad, maar dat is net dat stukje geluk dat ik helaas niet heb.”

BEAT ‘dubbelt’ in Braakman en Parijs-Chauny

Naast de Omloop van de Braakman (zaterdag) rijdt BEAT Cycling Club komend ook in Parijs-Chauny (zondag). Het wordt het laatste ‘dubbel’ wekkend voor de continentale ploeg van dit seizoen.

In Zeeland én in Frankrijk start BEAT met Luuc Bugter, Yves Coolen, Adam Lewis, Alex Mengoulas, Stefano Museeuw, Guillaume Seye en Jan-Willem van Schip. “Ik verwacht aankomende zaterdag een redelijk slagveld. Er wordt windkracht 4 voorspeld, dus die gaat zijn werk wel doen”, voorspelt Omloop van Valkenswaard-winnaar Yves Coolen. “Er is ook nog kans op regen. Die factoren in combinatie met de omloop gaan er voor zorgen dat het een uitputtingsslag gaat worden.”

BEAT zag de afgelopen weken de Heistse Pijl, de Antwerp Port Epic en ook de Gooikse Pijl als belangrijke graadmeters voor de renners. Deze weken vinden namelijk de evaluatiegesprekken plaats en worden door het management knopen doorgehakt over de toekomst van bepaalde renners.

Coolen heeft zich deze maand meer dan goed laten zien. In de Gooikse Pijl werd hij knap zesde in de massasprint, nadat hij eerder al de Omloop van Valkenswaard had gewonnen. Op het BK wielrennen van afgelopen dinsdag wist hij bovendien knap 24ste te worden in het peloton. Guillaume Seye eindigde als 95ste, Stefano Museeuw haalde de finish niet.

Na Parijs-Chauny staan nog enkele wedstrijden op het programma voor BEAT. Namens de ploeg is Daniel Abraham de enige deelnemer aan het NK tijdrijden op 7 oktober. BEAT laat het NCK schieten en is nog in afwachting van groen licht voor deelname aan Parijs-Tours.

ABLOC met twee teams naar Braakman en Parijs-Chauny

Ploegmanager Paul Tabak heeft twee verschillende ploegen aangewezen voor de Omloop van de Braakman en Parijs-Chauny. In de Zeeuwse Topcompetitie-wedstrijd maken Ivar Slik, Mel van der Veekens, Rick van Breda, Marco Doets, Adriaan Janssen, André Luijk en Lars Loohuis hun opwachting namens ABLOC CT.

Binnen het Noord-Hollandse team weten ze hoe gewonnen moet worden in de Braakman. “Wij hebben met Adriaan en Rick de winnaars van de laatste twee edities in de ploeg”, zegt Ivar Slik. “Er wordt wind en regen voorspeld, dus het gaat zeker een sterke winnaar opleveren. Zelf voel ik mij ook goed en denk ik wel voor de overwinning mee te kunnen strijden.”

“We moeten even kijken hoe de koers loopt en met zoveel mogelijk mannen in de finale komen”, kijkt de ‘Slikmeister’ vooruit. “Het is in de Topcompetitie wel altijd een tactisch ploegenspel, al is het deelnemersveld zaterdag in de breedte sterker dan normaal. Dat is mooi voor het koersverloop.

Nederlands beloftenkampioen Stijn Daemen reist namens ABLOC CT naar Frankrijk voor Parijs-Chauny (UCI 1.1). Daar rijdt de Limburger samen met Stijn Appel, Meindert Weulink, Aden Paterson, Martin Pluto, Marco Doets en Bodi del Grosso, die derde werd op het NK voor beloften. Marco Doets is daarmee de enige renner die beide koersen rijdt dit weekend.

Rick Pluimers rijdt finale Antwerp Port Classic: “Van der Hoorn gaf ons goede tips”

Jumbo-Visma Development reed twee weken geleden met een mixteam in de Antwerp Port Epic (UCI 1.1). Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman reden namens het WorldTour-team mee. Op een negende plaats was Rick Pluimers de beste man. “Daar was ik echt blij mee”, vertelt het 19-jarige klassiekertalent aan WielerFlits.

Tijdens de bespreking deelden de profs hun ervaringen met de jonge honden van de opleidingsploeg. “Van tevoren wisten we al dat het een zware koers was vanwege de vele gravel- en kasseienstroken”, vertelt Pluimers. “Taco van der Hoorn wist hier natuurlijk alles van door de vorige jaren (die in 2017 Schaal Sels won en een jaar later derde werd, red.) dus die heeft ons goede tips gegeven.”

De jongeling zelf ging met een duidelijke doelstelling de koers in. “Ik wilde attent van voren rijden en niet bang zijn om mee te gaan. Dat lukte ook goed. Eigenlijk ben ik de hele koers niet weggeweest bij de eerste twintig. Daardoor heb ik goed kunnen meedoen in de kop van de wedstrijd. Helaas kreeg ik 25 kilometer voor de streep last van krampen. Daardoor was het even lastig om attent mee te doen.”

Pluimers vond toch nog een staartje met energie om naar een top 10-plaats te rijden. “Toen die kopgroep van drie wegreed, besloten Bert-Jan en ik om een beetje tempo in de groep te houden. Maar het gat werd al snel groter en toen zijn we daar mee gestopt. Op ongeveer acht kilometer van de streep reed er een nog een groepje weg, daar zat ik ook bij. Met die groep bleven we vooruit, maar voor de sprint was het beste er bij mij wel af.”

Omloop van de Braakman

Zaterdag wacht er met de Zeeuwse Omloop van de Braakman in de Topcompetitie weer een koers met kasseien. “Daar gaan we denk ik een grotendeels dezelfde tactiek hanteren. Het waar zal ook van grote invloed zijn. Ze geven veel wind. In combinatie met de kasseien zorgt dat voor een zware, afvalkoers. Ik ga weer proberen om goed van voren te blijven zitten, want dat is belangrijk in zo’n koers. Hopelijk zit er dan een mooie uitslag in.”

Jumbo-Visma Development voor Omloop van de Braakman (TC)

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Owen Geleijn

Olav Kooij

Rick Pluimers

Axel van der Tuuk

Hidde van Veenendaal

Archie Ryan maakt indruk in Ronde de l’Isard: “Ik had podium kunnen rijden”

Het is al vaker gezegd, maar het U23-circuit is dankzij het coronavirus serieus onthoofd. Belangrijke wedstrijden als de Ronde van de Toekomst, de Vredeskoers en het WK gingen niet door. In de Pyreneeën ging de Ronde de l’Isard vorige week wél door. Gijs Leemreize werd er namens Jumbo-Visma Development vijfde in het klassement, kort gevolgd door de Ierse pocketklimmer Archie Ryan. Hij doet zijn verhaal bij WielerFlits.

Onlangs was de 18-jarige Ryan ook al zevende in de Poolse Baltyk-Karkonosze Tour (2.2). Nu voegde hij daar een achtste plek in de lastige Ronde de l’Isard U23 aan toe. “Het ging heel erg goed! De koers paste ook goed bij mijn kwaliteiten als klimmer. We trokken er naartoe met Gijs en ik als kopmannen. We moesten ons focussen op het klassement, terwijl we als team ook graag de ploegentijdrit wilde winnen.”

De rest van de ploeg reed in dienst van de twee klimmers. “Dat deden ze echt fantastisch, dag in, dag uit”, vervolgt Ryan. “In de tweede (het a-deel, met aankomst op Hospice de France, red.) en vierde etappe – de bergritten – kon ik goed mee vooraan. Tussendoor werden we in de ploegentijdrit (rit 2b, red.) nog tweede op twee tellen. Jammer genoeg had ik in de derde etappe (aankomst op Ax-3-Domaines, red.) slechte benen, waardoor ik het eindpodium kon vergeten.”

De jongeling is maar wat blij met de kansen die hij in de Franse koers kreeg. “Ondanks dat ik het podium miste, ben ik wel heel erg blij met hoe het hier ging. Zeker als eerstejaars U23-renner. De hele ploeg reed echt geweldig de hele week, waarin ze me uitstekend ondersteunden. Datzelfde geldt voor Gijs, trouwens. Hij hoefde zich ook nergens zorgen om te maken, alleen om het resultaat. Ik kan mijn ploegmaats niet genoeg daarvoor bedanken.”

Sam Bennett

Met een schuin oog volgde Ryan ook de prestaties van zijn landgenoot Sam Bennett in de Tour de France. Hij won er twee ritten en het puntenklassement. “Dat zo goed om te zien”, benadrukt de klimmer. “Bennett is een renner waar ik tegen opkijk. Hij is net als mij begonnen in het Ierse jeugdrenner. Sterker nog, hij reed bij dezelfde wielerclub (Kanturk, red.) als ik deed bij de junioren.”

De jongeling reed daarvoor voor zijn lokale vereniging Bray Wheelers en komt dus sinds dit seizoen uit voor Jumbo-Visma Development. “Bennett reed na Kanturk ook nog voor An Post-ChainReaction, de voormalig Ierse Continental-ploeg. Van daaruit is hij uitgegroeid tot een van de beste sprinters van de wereld. Hij heeft laten zien dat zoiets mogelijk is voor jonge renners uit Ierland, ook al ga ik nooit een sprinter zijn”, lacht Ryan. “Maar het was fantastisch om als Ier de tv aan te zetten en een landgenoot de belangrijkste sprint van het jaar te zien winnen.”

Fisher-Black (18) komt als jongste deelnemer in actie op het WK voor elite

Finn Fisher-Black rijdt dit weekend namens Nieuw-Zeeland het WK op de weg. Bij de profs, welteverstaan. De 18-jarige eerstejaars belofte is vanwege zijn dienstverband bij Jumbo-Visma Development al in Europa, wat de Nieuw-Zeelandse bondscoach niet slecht uitkwam. Op de baan won Fisher-Black al eens de regenboogtrui op de Ploegenachtervolging.

Onlangs werd hij nog dertiende in de Ronde de l’Isard, waarin hij tweede werd in de rit met aankomst op Ax-3-Domaines. De jongeling – die in januari Nieuw-Zeelands kampioen op de weg en in de tijdrit bij de beloften werd – komt in actie op zowel de tijdrit als in de wegrit; hij is dit weekend de jongste deelnemer van het WK voor elite. Door een UCI-regel mag Fisher-Black volgend jaar echter ‘gewoon’ weer deelnemen aan het WK voor beloften.

Wessel Krul wint in Ronde de l’Isard: “Deze was voor mijn opa”

De Nederlandse ploegen traden in grote getale op de voorgrond in de Ronde de l’Isard. Hoewel de Belgen de show stalen, won Sunweb Development de ploegentijdrit, had Jumbo-Visma Development twee renners in de top tien van het eindklassement en won SEG Racing Academy de openingsrit. Wessel Krul zorgde daar voor een welkome overwinning.

De 20-jarige renner uit Enkhuizen wilde in de eerste etappe meezitten in de vroege vlucht. “Vanaf de start werd er eigenlijk heel veel gesprongen en zaten we er als team bij elke aanval attent bij”, vertelt Krul aan WielerFlits. Al snel zaten Marco Frigo en ik in een ontsnapping die al vrij snel veel ruimte kreeg. Echter kwam er nog een groep vanuit het peloton aansluiten. Vlak voordat deze onze groep bereikt had, werd het onrustig. Op dat moment reed de uiteindelijke kopgroep weg, waar ik ook onderdeel van was. We bleven vervolgens uit de greep van de achtervolgers en ik wist het in een sprint met vier eindelijk af te maken!”

Een mooie opsteker voor Krul, die met privé-sores in zijn hoofd rondreed. “Onderweg moest ik regelmatig denken aan mijn opa. Hij kreeg namelijk kortgeleden de diagnose kanker. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hem, maar het nieuws bleef een klap. Ik heb een speciale band met mijn opa. Vanaf het begin is hij erg betrokken bij mijn ‘wieleravontuur’. Zo deden we veel brommertrainingen samen en reed hij me naar veel trainingen en wedstrijden. Wetende dat hij thuis zat en de wedstrijd aan het volgen was, wilde ik onwijs graag voor hem winnen.”

Daar slaagde de Noord-Hollander dus met vlag en wimpel in. Hij versloeg Ben Healy, Hugo Page en Nils Sincheck van Sunweb U23. Allemaal leuke talenten uit het beloftencircuit. “Ik ben erg blij dat het uiteindelijk is gelukt. Omdat het de eerste rit was, kreeg ik ook de gele leiderstrui omgehangen. Die heb ik na de koers aan mijn opa cadeau gegaan. Hij staat ook wel enigszins positief in de hele situatie en dat hielp me om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik wil mijn team, onze sponsoren en de organisatie erg bedanken voor deze wedstrijd. In deze moeilijke periode is het niet vanzelfsprekend dat er koersen worden georganiseerd en ik ben blij dat deze mooie wedstrijd toch nog kon doorgaan.”

NK tijdrijden U23 als stip op de horizon

De renner van SEG Racing Academy richt zich nu op het NK tijdrijden voor beloften van 7 oktober in Emmen. Vorig jaar werd Krul – toen nog in de kleuren van WPGA – tweede achter Daan Hoole. “De komende periode zijn er niet veel wedstrijden meer. Ik rijd alleen nog de Omloop van de Braakman, het NK tijdrijden en Parijs-Tours U23. Er staat al een lange tijd een rode cirkel om het NK Tijdrijden en ik hoop dit jaar te bevestigen. Afgelopen jaar hebben we hard aan de tijdrit gewerkt, samen met CyclingLab en SEG Racing Academy. Ik ben me zo goed mogelijk voor het kampioenschap aan het bereiden. We zullen dan wel op de dag zelf zien of dat goed genoeg is voor de winst. Daarnaast zijn de Omloop van de Braakman en Parijs Tours ontzettend mooie wedstrijden die mij ook zeker moeten liggen.”

SEG Racing Academy voor Omloop van de Braakman (TC)

Daan Hoole

Wessel Krul

Milan Paulus

Jesper Rasch

Stan Van Tricht

Maikel Zijlaard

