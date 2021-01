Voorbeschouwing: GP La Marseillaise 2021

Het coronavirus legt een groot deel van de wereld nog altijd plat, maar het Europese wielerseizoen gaat op zondag 31 januari 2021 toch echt van start. In het zuiden van Frankrijk staat dan de Grand Prix La Marseillaise (UCI 1.1) op het programma, als eerste ‘grote’ koers van het seizoen. Welke toppers kunnen we verwachten? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste editie van de GP La Marseillaise in 1980 werd gewonnen door een Nederlander en de tweede editie door een Belg. Leo van Vliet beet het spits af en werd op de erelijst opgevolgd door Jan Bogaert. De eendagskoers is traditioneel de opener van het Franse wielerjaar en staat bekend om het grillige parcours. Het zijn vaak de heuvelspecialisten met snelle benen die zich er onderscheiden.

Op de erelijst staan de nodige grote namen: Bernard Hinault (1982), Jan Raas (1983), Eddy Planckaert (1984 en 1986), Charly Mottet (1985), Edwig Van Hooydonck (1991 en 1992), Richard Virenque (1997) en Frank Vandenbroucke (1999). In totaal heeft de GP La Marseillaise elf keer een Belgische winnaar gehad, zeventien keer won een thuisrijder. Planckaert en Van Hooydonck staan met hun twee zeges bovenaan de erelijst. Deze eeuw wist alleen de Australiër Baden Cooke hen te evenaren door in 2004 en 2006 te winnen in Marseille.

De laatste vier jaar was de Grand Prix een prooi voor Franse puncheurs. Na zeges van Kenneth Vanbilsen (2014), Pim Ligthart (2015) en Dries Devenyns (2016) waren het achtereenvolgens Arthur Vichot, Alexandre Geniez, Anthony Turgis en Benoît Cosnefroy die met de zegebloemen naar huis gingen.

Laatste tien winnaars GP La Marseillaise

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Anthony Turgis

2018: Alexandre Geniez

2017: Arthur Vichot

2016: Dries Devenyns

2015: Pim Ligthart

2014: Kenneth Vanbilsen

2013: Justin Jules

2012: Samuel Dumoulin

2011: Jérémy Roy

Vorig jaar

Een vroege kopgroep van zes man had geen schijn van kans in de 41ste editie van vorig jaar. In de heuvelachtige slotfase wisten Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) en Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) zich los te maken van het peloton. De drie kregen uiteindelijk nog bijval van Jesús Herrada (Cofidis), waardoor een viertal de laatste kilometers inging richting het centrum van Marseille.

De kopgroep hield een aanstormend peloton, ruim dertig man groot, een kleine halve minuut achter zich. Een sprint moest vervolgens een beslissing brengen over de winnaar en die strijd werd gewonnen door Cosnefroy. De sterke Fransman van AG2R La Mondiale bleef Madouas en Devriendt voor in de spurt. Het peloton sprintte op 17 seconden voor de vijfde plaats.

Uitslag GP La Marseillaise 2020

1. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale)

2. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) in z.t.

3. Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) in z.t.

4. Jesús Herrada (Cofidis) in z.t.

5. Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) op 17s

Parcours

De Grand Prix La Marseillaise zal dit jaar een flink stuk langer zijn dan gebruikelijk. De 43e editie van de Franse openingskoers zal namelijk 171 kilometer lang zijn, 26 kilometer meer dan de editie van vorig jaar. Volgens de organisatie is deze significante wijziging eenmalig. De belangrijkste hindernissen blijven ongewijzigd. “Hierdoor komt het dichter bij de lengte van een semiklassieker of een mooie etappe van de Tour de France”, legde organisator Pierre Guille uit.

De start van de Franse koers is even ten noorden van de stad Marseille. Vanuit daar gaat het parcours via een grote boog, ten oosten van de stad, weer terug naar het centrum. In de openingsfase wordt Fuveau twee keer aangedaan, waarna het zware deel van de koers langzaam begint. In de eerste honderd kilometer vallen dan vooral de Pas de la Couelle (4,3 km aan 4,2%) en de Col de l’Espigoulier (3,4 km aan 3,2%) op.

In de laatste vijftig kilometer is het vervolgens nauwelijks meer vlak. Rondom badplaats Le Ciotat ligt onder meer de Route des Cretes (3,8 km aan 7,8%) met de top op 28 kilometer van de meet. Vervolgens wachten in de laatste vijftien kilometer nog twee heuveltjes. Eerst een oplopende weg van 2 kilometer aan 5,9%, direct gevolgd door de Col de la Gineste. Na de top is het nog een kleine negen kilometer naar de finish aan de Boulevard Michelet.

Zondag 31 januari 2021: Marseille – Marseille (171 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Favorieten

De GP La Marseillaise was de laatste jaren vooral een wedstrijd van belang voor de Franse profploegen, maar door de huidige situatie is deze koers belangrijker geworden. Zo staan er zeven WorldTour-ploegen aan de start, in tegenstelling tot vier vorig jaar. Daarnaast staan zeven ProTeams en drie continentale ploegen aan het vertrek. Uiteraard worden koersen als deze, net als in het najaar van 2020, achter gesloten deuren gereden en met de nodige veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus.

De Grand Prix moet het dit jaar doen zonder de titelverdediger, want Benoît Cosnefroy mist vanwege een knieblessure de seizoensstart. Zijn ploeg AG2R Citroën heeft met Lilian Calmejane, Tony Gallopin en Andrea Vendrame wel drie renners in de selectie die uit de voeten moeten kunnen op dit parcours. Met Vendrame kan de Franse ploeg gokken op een sprint van een uitgedunde groep. Groupama-FDJ start met een jonge selectie, waaronder de Nederlandse WorldTour-debutant Lars van den Berg. Ook neoprof Jake Stewart doet mee, de jonge Brit zal samen met Groupama-FDJ hopen dat het op een spurt uitloopt.

Cofidis komt met een aardige klimploeg naar Marseille. Met Jesús Herrada is de nummer vier van vorig jaar aanwezig, terwijl ook landgenoot Rubén Fernandez, Nicolas Edet en Anthony Perez starten. Die vier zullen in de heuvelzone de koers hard proberen te maken. Jelle Wallays debuteert in Marseille voor Cofidis. Bij UAE Emirates staat misschien wel de topfavoriet aan de start: nieuwkomer Matteo Trentin is gemaakt voor een parcours als dit. De ervaren Italiaan kan in de finale rekenen op heuvelrenners Alexandr Riabushenko en Alessandro Covi.

Lotto Soudal stuurt een zeer sterk gezelschap naar de Franse seizoensopener. Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens zijn van de partij. De Belgische loterijploeg kan met het koningstrio in meerdere scenario’s uit de voeten, waarbij de sprint van Degenkolb achter de hand gehouden zal worden. Mits de Duitser kan overleven. Van Gilbert en Wellens weten we dat ze zich thuisvoelen in de heuvels. Wellens is bovendien altijd goed in het vroege voorjaar. Let ook op Andreas Kron, die ook kan schitteren op dit traject in Marseille.

EF Education-Nippo komt met een vrijbuitersploeg, met daarbij sprinter Moreno Hofland en Julius van den Berg, naar Zuid-Frankrijk. Intermarché-Wanty-Gobert heeft ook een ploeg die het van de aanval zal moeten hebben. Tom Devriendt eindigde vorig jaar als derde en zal nu weer azen op een podiumplek. Ook Maurits Lammertink en Rein Taaramäe zouden dit aan moeten kunnen, op een goede dag. Andrea Pasqualon hoopt dan weer op de sprint.

Bij de ProTeams rijden ook enkele (schaduw)favorieten voor een ereplaats, of zelfs de winst in Marseille. Wat te denken van Total Direct Energie? De Franse ploeg heeft met Edvald Boasson Hagen, Pierre Latour, Alexis Vuillermoz en oud-winnaars Anthony Turgis en Alexandre Geniez meerdere kanshebbers die het via de aanval kunnen afmaken. Chris Lawless is dan weer de sprinter van dienst.

Bij Arkéa-Samsic is het letten op oudgediende Maxime Bouet en de Belgen Amaury Capiot en Benjamin Declercq. Capiot sprintte vorige week nog naar de derde plek in een UCI 1.2-koers in Valencia. Bryan Coquard is dan weer de kopman van B&B Hotels. Zijn ploeg zal er alles aan doen om er een sprint van te maken, want er zijn weinig renners sneller dan Coquard. Op het Frans kampioenschap van vorig jaar liet hij zien ook op een lastig parcours uit de voeten te kunnen. Misschien kiest hij dus zelf de aanval.

Delko komt met de rappe Alessandro Fedeli, Eduard Michael Grosu en August Jensen, maar de vraag is of zij de finale kunnen overleven. Daarnaast kan rekening gehouden worden met Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), Enrique Sanz, Danny van der Tuuk (beiden Equipo Kern Pharma), Sean De Bie en Jelle Vanendert (beiden Bingoal-WB).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matteo Trentin

*** Tim Wellens, Bryan Coquard

** Philippe Gilbert, Anthony Turgis, Andrea Vendrame

* John Degenkolb, Alexandre Geniez, Jesús Herrada, Jake Stewart

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Zondag is het vanaf het begin van de middag zonnig in de omgeving van Marseille, maar er staat wel een zeer stevige wind. Volgens Buienradar komt de wind zondag met windkracht 6 uit het noordwesten. Na 15.00 uur neemt de bewolking toe, maar de windkracht nog niet. Op die manier kunnen de weersomstandigheden de GP La Marseillaise nog gaan beïnvloeden. De kans op neerslag is nul.

De GP La Marseillaise is voor het eerst live te zien in Nederland en België, namelijk bij Eurosport. Het is alleen niet live op televisie, omdat het WK veldrijden en snooker voorrang krijgen. Vanaf 14.30 uur is de Franse koers live te zien op de online Eurosport Player. Na het WK veldrijden wordt de GP Marseillaise wel uitgezonden op Eurosport 1, maar dat is dus niet live. In Frankrijk zijn beelden vanaf 15.15 uur live te zien op France 3.