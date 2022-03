Voorbeschouwing: Grand Prix de Denain 2022

De Grand Prix de Denain (1.Pro) was vorig jaar nog een laatste voorbereidingswedstrijd richting het WK wielrennen, nu is de Franse semiklassieker gewoon weer een belangrijk tussenstation in een bomvol voorjaar. De winnaar van vorig jaar, Jasper Philipsen, is er niet bij. Toch mag dit de pret niet drukken. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de eerste editie van de Grand Prix de Denain moeten we meer dan zestig jaar terug in de tijd. Een bont gezelschap stond in 1959 aan de start van de allereerste uitgave van de Franse wedstrijd, toen nog voor een criteriumomloop in de stad Denain. De zege ging dat jaar overigens niet naar een Fransman. Of een Belg. Of een Nederlander. Het was de Ier Seamus Elliot die zijn naam als eerste op de erelijst wist te plaatsen. Over het leven van Elliot valt wel een filmscript te schrijven. Over zijn periode als vaandeldrager van het Ierse wielrennen bijvoorbeeld, dat in de jaren zestig nog in de kinderschoenen stond.

Elliot was in 1963, vier jaar na zijn zege in Denain, namelijk de eerste wielrenner uit Ierland die de gele trui veroverde in de Tour de France. Ook in andere prestigieuze wielerrondes als de Giro d’Italia en Vuelta a España was hij succesvol. In die laatste ronde werd hij bovendien een keer derde in het eindklassement. In datzelfde jaar, we hebben het over 1962, kroonde hij zich ook bijna tot de eerste Ierse wereldkampioen op de weg. In het Italiaanse Salò was Elliot goed voor zilver, achter de Fransman Jean Stablinski. In 1970 besloot Elliot op 36-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn wielerloopbaan.

Als wielrenner reeg Elliot de successen aaneen, maar in zijn zakelijke leven ging het hem minder voor de wind. Na meerdere financiële tegenslagen stond de ooit zo gevierde wielrenner aan de rand van de financiële afgrond. In 1971, amper een jaar na zijn afscheid als wielrenner, werd Elliot in Dublin dood aangetroffen naast een jachtgeweer. In het autopsierapport werd geconcludeerd dat de oud-renner had besloten om een einde aan zijn leven te maken. De man die het Ierse wielerpad heeft geëffend voor latere wielergrootheden als Sean Kelly en Stephen Roche, ligt begraven in Kilmacanogue. Naast zijn vader.

Iedere winnaar van de Grand Prix de Denain heeft een verhaal, maar als we een vluchtige blik werpen op de erelijst zien we de nodige grote namen passeren. Denk aan José Samyn, die net als Elliot op jonge leeftijd om het leven kwam, en de eerder genoemde Stablinski. Ook André Dierickx, Marc Demeyer, Willy Teirlinck, Walter Planckaert en Frank Hoste kwamen ooit als eerste over de streep in Denain. De Franse klassieker werd een begrip op de kalender en door het parcours, de route had met zijn kasseien iets weg van Parijs-Roubaix, kwamen er ook echte kasseivreters aan het vertrek. Denk aan Edwig Van Hooydonck, winnaar in 1989 en 1992.

Met 27 overwinningen topt België het lijstje met winnaars van de Grand Prix de Denain. Frankrijk volgt met negentien zeges op plek twee, Groot-Brittannië wist drie triomfators af te leveren en staat daarmee gedeeld derde. Met Nederland welteverstaan, met dank aan Jans Koerts, Jeroen Blijlevens en Mathieu van der Poel. De zeges van Koers (in 1994) en Blijlevens (1999) kwamen er, niet geheel verrassend, na een sprint. Van der Poel deed het in 2019 op een totaal andere manier: de toenmalig Nederlands kampioen wist dat jaar een sprintend pelotonnetje voor te blijven na een fraaie solo van goed tien kilometer.

Sinds de eeuwwisseling draait de Grand Prix de Denain, ondanks het pittige kasseienparcours, vaak uit op een sprint van een, al dan niet omvangrijke, groep. Zo wisten Jimmy Casper (met zeges in 2005, 2006, 2009 en 2011 de recordhouder), Thor Hushovd, Jaan Kirsipuu, Juan José Haedo, Arnaud Démare (in 2013 en 2017), Nacer Bouhanni (winnaar in 2014 en 2015), Daniel McLay en vorig jaar nog Jasper Philipsen deze koers te winnen. Over de zege van Philipsen komen we nog te spreken.

Laatste tien winnaars Grand Prix de Denain

2021: Jasper Philipsen

2020: Geen editie

2019: Mathieu van der Poel

2018: Kenny Dehaes

2017: Arnaud Démare

2016: Daniel McLay

2015: Nacer Bouhanni

2014: Nacer Bouhanni

2013: Arnaud Démare

2012: Juan José Haedo

Vorig jaar

De Grand Prix de Denain was in 2021 eens niet een generale repetitie met het oog op de belangrijkste kasseiklassiekers in Vlaanderen, maar op Parijs-Roubaix. En dat ook nog eens in het najaar. Door de coronacrisis zag de organisatie zich genoodzaakt om de wedstrijd te verplaatsen en dus werd de GP de Denain bij hoge uitzondering een najaarskoers. Aan het 200,3 kilometer lange parcours rond Denain werd niet veel gesleuteld: de route trok ook vorig jaar over ruim twintig kilometer aan kasseien, verdeeld over twaalf secteurs pavés.

Onder zonnige omstandigheden werd om half twaalf de koers in de Nord op gang gebracht. Al vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep van vijf man, maar de Fransen Clément Carisey (Delko), Dylan Kowalski, Maxime Urruty (beiden Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Jason Tesson (St Michel-Auber93) en de Canadees Adam de Vos (Rally) werden één voor één weer bij de lurven gegrepen door het peloton. Op 77 kilometer van de streep werd de laatste vluchter (De Vos) bijgehaald en begonnen we aan de tweede fase van deze Grand Prix de Denain. Een nieuwe vlucht, van dit keer twaalf renners, reed weg uit het peloton.

De namen? Owain Doull, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Julius van den Berg (EF), Clément Davy, Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Connor Swift (Arkéa-Samsic) en Jérémy Lecroq (B&B Hotels) en de voor Rally uitkomende De Vos, die als laatste overlever van de vroege vlucht zijn wagonnetje nog wist aan te haken. Met een voorsprong van meer dan veertig seconden begonnen de twaalf avonturiers aan de laatste lus door en rond Denain.

Het spel was kortom op de wagen en ook in het peloton was het zeer onrustig. Verschillende renners probeerden de oversteek te maken naar de kopgroep, maar van een écht georganiseerde achtervolging was lange tijd geen sprake. Hierdoor bleef de voorsprong schommelen rond de minuut. Op weg naar de voorlaatste kasseistrook besloot Kwiatkowski het gaspedaal in te drukken en de Poolse wereldkampioen van Ponferrada kreeg het gezelschap van Dewulf, Davy en Hermans. Na de laatste kasseistrook hadden we nog drie koplopers: Hermans moest eraf onder het beulswerk van een sterke Kwiatkowski.

Kwiatkowski, Dewulf en Davy hadden nog altijd achttien seconden toen zij van de laatste strook kwamen. Vanaf dat moment was het nog tien kilometer naar de streep. De achtervolgende groep, met daarin enkele snelle mannen, zat echter niet ver. Kwiatkowski was duidelijk de grote motor in de ontsnapping, terwijl ook Dewulf en Davy hun kopbeurten bleven doen. In het peloton nam de nervositeit toe omdat de kopgroep maar vooruit bleef rijden, terwijl de ploegen van de drie koplopers zoveel mogelijk probeerden af te stoppen. Met nog drie kilometer te gaan was het verschil alleen nog nauwelijks tien seconden.

De drie koplopers leken het toch te gaan redden richting de streep, maar schijn bedriegt. In de laatste honderden meters kwam toch alles weer samen en was het uitkijken naar de mannen met een goed eindschot. Jordi Meeus maakte er een lange spurt van, maar Jasper Philipsen wachtte het juiste moment af en ging zijn landgenoot vlak voor de streep voorbij. De sprinter van Alpecin-Fenix boekte zo zijn derde succes in korte tijd, na winst in het Kampioenschap van Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt. Meeus moest genoegen nemen met een tweede plaats, Brits wegkampioen Ben Swift mocht als nummer drie mee het podium op.

Uitslag Grand Prix de Denain 2021

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

2. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

3. Ben Swift (INEOS Grenadiers)

4. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation)

5. Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation)

Parcours

De GP de Denain voert het peloton via vier lastig te volgen lussen rond de omgeving van Denain, een klein industrieplaatsje in het beter bekende arrondissement Valenciennes. In de tweehonderd kilometer lange wedstrijd schuilt het gevaar niet in de eerste honderd kilometer, als het peloton via de westkant van de Schelde de eerste lus maakt.

Ook als de renners de Schelde oversteken na een kilometer of veertig en zij in de tweede lus richting de omgeving fietsen, waar later ook de finale verreden zal worden, blijft het gevaar uit. De organisatie heeft goed haar best gedaan om de kasseienstroken dan nog te verbergen. Hoe anders is dat als de renners na goed twee uur koers voor de tweede keer de finish in Denain bereiken.

Vanaf dan begint de kasseipret. In de laatste honderd kilometer moet het peloton over liefst 20,8 kilometer aan kasseien rijden, verspreid over twee dezelfde lussen. Na 108,6 en 158,7 kilometer is de Haspres-Thiant-strook de strook die het bal opent, waarna vier kasseienstroken tussen kilometer 116,7 en kilometer 127,2 en ook tussen kilometer 166,9 en kilometer 177,4 de schifting moeten maken. Voornamelijk de Miang-Quérénaing is een viezerik. De organisatie heeft deze 2500 meter aan kasseien tussen Miang en Quérénaing dan ook de hoogste moeilijkheidsgraad gegeven.

Een laatste mogelijkheid om het verschil te maken is de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1800 meter) op iets meer dan twaalf kilometer van de finish. Dit is overigens niet dezelfde strook als waar Mathieu van der Poel zijn concurrenten drie jaar geleden de vernieling in reed; dat was de Marquette à Abscon. Na tien wat vlakkere kilometers, al lopen sommige stukken nog vervelend omhoog, wordt er definitief gefinisht in Denain en kennen we de einduitslag.

Donderdag 17 maart, Grand Prix de Denain: Denain – Denain (200,3 km)

Start: 11.30 uur

Finish: rond 16.15 uur

Afstand: 200,3 kilometer

Kasseistroken in de Grand Prix de Denain 2022

1. Haspres-Thiant (1.700 meter) – na 108,6 km

2. Monchaux-sur-Écaillon (1.600 meter) – na 116,7 km

3. Miang-Quérénaing (2.500 meter) – na 118,9 km

4. Quérenaing-Verchain-Maugré (1.600 meter) – na 122,5 km

5. Verchain-Maugré-Saulzoir (1.200 meter) – na 127,2 km

6. Aversnes-le-Sec-Hordain (1.800 meter) – na 137,6 km

7. Haspres-Thiant (1.700 meter) – na 158,7 km

8. Monchaux-sur-Écaillon (1.600 meter) – na 166,9 km

9. Miang-Quérénaing (2.500 meter) – na 169,1 km

10. Quérenaing-Verchain-Maugré (1.600 meter) – na 172,7 km

11. Verchain-Maugré-Saulzoir (1.200 meter) – na 177,4 km

12. Aversnes-le-Sec-Hordain (1.800 meter) – na 187,8 km

Favorieten

Voor de 63ste editie van de Grand Prix de Denain is de organisatie erin geslaagd om een interessant deelnemersveld op te trommelen. Met AG2R Citroën, Intermarché-Wanty-Gobert, Jumbo-Visma, Cofidis, UAE Emirates, Groupama-FDJ, BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers staan er toch maar mooi acht WorldTeams aan het vertrek. Daar komen nog eens acht ProTeams, waaronder Alpecin-Fenix en TotalEnergies, en vier continentale ploegen bij.

Wat vooral opvalt, is de aanwezigheid van enkele erkende ronderenners. Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Daniel Felipe Martínez en Adam Yates, dat zijn toch geen alledaagse namen op de startlijst van een koers over kasseien. Het doet toch wel even de wenkbrauwen fronsen, maar het is bij nader inzien toch niet zo vreemd. In de komende Tour de France staat namelijk een onvervalste kasseienetappe op het programma en Roglič, Vingegaard en Yates willen in Denain alvast het goede (kassei)gevoel opdoen.

Toch verwachten we deze toppers in de finale niet meteen in de voorste regionen van de koers, ook al omdat ze waarschijnlijk niet al te veel risico zullen nemen in de steevast hectische aanloop naar de kasseistroken. Het is vooral uitkijken naar erkende kasseivreters en sprinters met de nodige fond. Dan komen we al snel uit bij Amaury Capiot, dit jaar al winnaar van de Franse seizoensopener GP La Marseillaise. De Belg is na een pittige wedstrijd zeker in staat om voor de zege te spurten. En wat dan te denken van Daniel McLay? De rappe Brit is in goede doen, getuige zijn vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Mocht de GP de Denain uitdraaien op een sprint, dan is ook Jordi Meeus een man om in de gaten te houden. De snelle Belg van BORA-hansgrohe was vorig al tweede in deze Franse semiklassieker, achter Jasper Philipsen, en heeft nu het geluk dat zijn landgenoot van Alpecin-Fenix niet van de partij is. Maakt dat de weg vrij naar een eerste zege in Denain? Voorlopig is het nog niet veel soeps voor Meeus in 2022, maar één uitschieter en de wereld ziet er helemaal anders uit. De Limburger heeft in het verleden al laten zien dat hij zijn neus niet ophaalt voor een lastige koers en kan dan vervolgens terugvallen op zijn snedige sprint.

AG2R Citroën laat ook niets aan het toeval over in de GP de Denain. De Franse formatie kan bij een ideaal koersscenario misschien wel vier renners uitspelen. Mocht het na een tamme koers uitdraaien op een groepssprint, dan is het opletten voor Marc Sarreau en Clément Venturini. Eerstgenoemde eindigde in 2019 al eens op het podium in Denain: Sarreau werd dat jaar tweede, achter de ontsnapte Mathieu van der Poel. Stan Dewulf en Oliver Naesen zullen dan weer hopen op een afvallingskoers. Beide renners zijn uitstekend op dreef. Zo werd Dewulf al vierde in Le Samyn, wat ook de positie van Naesen was na Omloop Het Nieuwsblad.

Alpecin-Fenix rekent donderdag niet op zijn sterkhouders Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier, maar dat wil niet zeggen dat de ploeg van de gebroeders Roodhooft kansloos is voor de overwinning. Nu zal het waarschijnlijk van Dries De Bondt moeten komen. De voormalig Belgisch kampioen is de laatste weken goed voor een sloot aan UCI-punten, met podiumplekken in Le Samyn en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Winnen zat er nog niet in voor De Bondt. Is het deze week ‘derde keer, goede keer?’. De 30-jarige coureur zal dan wel, ondanks zijn redelijke sprint, in een klein groepje of solo moeten aankomen. Let ook op Gianni Vermeersch.

De Bondt kan in de finale misschien wel sparren met een naam- en landgenoot. Dries Van Gestel is de kopman namens TotalEnergies en zal graag de goede lijn van de voorbije weken willen doortrekken. Na top 10-noteringen in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn was het zondag raak in de Ronde van Drenthe. De 27-jarige Belg bleek in de Nederlandse koers de beste uit een kopgroep van zes en zal in Denain kortom met het nodige vertrouwen aan de start staan. Van Gestel zal het, net als De Bondt, moeten hebben van een harde koers. Om dan vervolgens toe te slaan in de finale. De winnende formule lijkt hij te hebben gevonden.

Twee renners die ook wel een sterretje verdienen op basis van hun capaciteiten: Piet Allegaert en Mick van Dijke. Allegaert beleefde vorig jaar een uitstekend seizoen in dienst van Cofidis, dit jaar verloopt het allemaal wat moeizamer. Vanwege een valpartij in Omloop Het Nieuwsblad kon hij de voorbije weken niet in actie komen, maar Allegaert is nu weer terug. De voor Jumbo-Visma uitkomende Mick van Dijke, die na een lastige koers over een ferme sprint beschikt, wist dit jaar al bijna de Visit Friesland Elfsteden Race te winnen en werd zondag nog zesde in de Ronde van Drenthe. Trekt de talentvolle Nederlander dit keer wel aan het langste eind?

Toch denken we binnen het kamp van Jumbo-Visma eerder aan Timo Roosen. De Nederlandse kampioen was zondag ook een van de hoofdrolspelers in de Ronde van Drenthe, maar finishte net naast het podium. Toch is het een bemoedigend signaal richting de Grand Prix de Denain. Roosen rijdt, in tegenstelling tot Van Dijke, al jaren op het hoogste niveau en kan eveneens terugvallen op een goede sprint. Is het ook genoeg voor de zege?

Onze laatste ster gaat naar een man die op goede dagen tot veel in staat is. Die boven zichzelf kan uitstijgen en zo ongeziene prestaties kan leveren. We hebben het over Taco van der Hoorn, de hardrijder van Intermarché-Wanty-Gobert. De 28-jarige Nederlander is allesbehalve explosief en over zijn sprint hoeven we het al helemaal niet te hebben, maar Van der Hoorn kan wel ongenadig hard met de fiets rijden. Dat liet hij al meerdere keren zien en zo nu en dan houdt hij er een (prestigieuze) overwinning aan over. Is het donderdag weer ‘Taco-gehaktdag?’. Als de Zuid-Hollander ten aanval trekt, weten de renners hoe laat het is.

We houden ook zeker rekening met de nodige outsiders. We komen dan al snel uit bij Pascal Eenkhoorn en David Dekker (beiden uitkomend voor Jumbo-Visma), Adrien Petit, Baptiste Planckaert, Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert), Ludovic Robeet, Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jelle Wallays, Max Walscheid (Cofidis), Evaldas Šiškevičius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Niki Terpstra, Chris Lawless (TotalEnergies), Dylan van Baarle, Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Bram Welten (Groupama-FDJ), Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM), Pascal Ackermann (UAE Emirates), Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic) en Emmanuel Morin (Team U Nantes Atlantique).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Amaury Capiot

*** Jordi Meeus, Piet Allegaert

** Dries Van Gestel, Dries De Bondt, Stan Dewulf

* Daniel McLay, Timo Roosen, Oliver Naesen, Taco van der Hoorn

Weer en TV

De renners kunnen zich donderdag verheugen op een heerlijke lentedag. In Denain en omstreken schommelt de gemiddelde temperatuur tegen de middag rond de vijftien graden en verder lijkt het de hele dag droog te blijven. De wind zal in het noorden van Frankrijk wel flink aanwakkeren. Meteorologen schatten in dat de wind uit het oosten zal komen, aan windkracht 3 of 4.

De 63ste editie van de Grand Prix de Denain is donderdag vanaf 14.00 uur live te volgen op Eurosport 2 en via de Eurosport Player.