Chiara Consonni sprint naar winst in Dwars door Vlaanderen

De vijfde editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen is gewonnen door Chiara Consonni. De rappe Italiaanse van Valcar-Travel & Service was na 120 kilometer rondom Waregem als eerste aan de finish in de laatste test voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. Consonni won de massasprint van een uitgedund peloton, voor Julie De Wilde (Plantur-Pura) en Elise Chabbey (Canyon-SRAM).

In de openingsfase waren er veel demarrages, maar geen enkele vluchtpoging had echt kans van slagen. Na de Kanarieberg, waar diverse favorieten zich al eens gingen testen, was Brodie Chapman de eerste die lange tijd voor het peloton uit bleef rijden. De Australische van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope pakte een kleine minuut voorsprong.

Georgia Baker en Juliette Labous gingen vervolgens op de Ladeuzeklim in de achtervolging en zij sloten niet veel later, op minder dan 40 kilometer van de meet, aan bij Chapman. Heel groot was hun voorsprong echter niet, waarna op een van de kasseienstroken het gat werd gedicht door een elitegroep uit het peloton.

Finale met grote groep

Floortje Mackaij trok vervolgens ten aanval en kreeg de ijzersterke Chapman mee. Zij werden een kleine twintig kilometer voor de finish bijna ingerekend, maar liepen daarna verder uit richting de halve minuut. Een tegenaanval van Elisa Longo Borghini, gevolgd door een demarrage van Lucinda Brand zorgde voor een hergroepering.

Een compact maar uitgedund peloton ging daardoor de laatste acht kilometer in richting de finish aan Waregem. Movistar probeerde het tempo hoog te houden, maar het was Ellen van Dijk die tijdens een technische passage in de finale probeerde weg te rijden. De Europese kampioene nam alle risico’s en reed het peloton op een lint. Uiteindelijk bleef alles bij elkaar en won Chiara Consonni een chaotische massasprint.

“Pas op de top van de laatste klim geloofde ik in een groepssprint”, vertelde Consonni na afloop. “Trek-Segafredo was op de laatste kasseistroken heel sterk. Ik bleef daar in de achtergrond en probeerde te blijven volgen. Uiteindelijk belandde ik in de eerste groep. In de laatste rechte lijn wist ik dat ik mijn best moest doen. Ik weet ook dat ik een goede sprint in de benen heb, daarom ben ik echt blij.”

Voor de sprintster was het lang wachten in de slotfase. “In de laatste kilometers waren er veel aanvallen, van Van Dijk en ook Canyon-SRAM. Zij wilden geen sprint. Maar ik wist dat ik van voren moest blijven. Daarna heb ik mijn sprint kunnen rijden.”