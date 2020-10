Voorbeschouwing: Brabantse Pijl 2020

Vorig jaar stond de Brabantse Pijl in het teken van het duel tussen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Dat Van der Poel won, is inmiddels een bekend verhaal. Een jaar later is er niet veel veranderd. Wederom zijn de ogen gericht op de Fransman – die inmiddels wereldkampioen is – en de Nederlander. Wie trekt de zege in de Brabantse Pijl naar zich toe? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Brabantse Pijl vormt de schakel tussen de Vlaamse klassiekers en de Ardennenklassiekers. Als Parijs-Roubaix is verreden, dan worden de Ardennenklassiekers ingeluid met de Brabantse Pijl. Dit jaar is het andersom. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zitten erop. Na de Brabantse Pijl is het tijd om de focus te verleggen naar de Vlaamse klassiekers. Aankomende zondag staat Gent-Wevelgem alweer op het programma, de week erna de Ronde van Vlaanderen.

Dit jaar staat de semi-klassieker alweer voor de 59ste keer op het programma. In 1961 werd Pino Cerami de eerste renner op de erelijst. De destijds 39-jarige Belg bleef in Brussel Michel Van Aerde en Willy Schroeders voor. Een jaar eerder had Cerami met Parijs-Roubaix en de Waalse Pijl de twee grootste zeges uit zijn carrière geboekt.

Cerami zou een van de vele Belgen zijn die het zegegebaar mocht maken. Na Cerami’s zege zouden nog 27 landgenoten, verdeeld over 36 overwinningen, in de voetsporen treden van de inmiddels betreurde Belg. Van hen wisten Edwig Van Hoockdonck (4x), Johan Capiot (3x), Johan Museeuw (3x), Philippe Gilbert (2x) en Herman Van Springel (2x) hun eerste zege te herhalen.

Nederland en Italië volgen met zeven en zes zeges in de Brabantse Pijl op gepaste afstand van België. Nederland kent met Michael Boogerd (2001 en 2003) een meervoudig winnaar, Italië met Michele Bartoli (1994 en 1999). Oscar Freire zorgde met een hattrick in 2005, 2006 en 2007 voor de enige Spaanse zeges in de Brabantse Pijl.

Overigens: het parcours van de Brabantse Pijl is vaak gewijzigd. Tegenwoordig moet de Schavei in Overijse voor de beslissing zorgen, maar dat is niet altijd zo geweest. Tot 2004 werd er elk jaar een parcours rond de Alsemberg getekend. Daarna werd er een aantal jaar gefinisht in Zaventem en sinds 2010 is de finishlijn getrokken in Overijse.

Laatste tien winnaars Brabantse Pijl

2019: Mathieu van der Poel

2018: Tim Wellens

2017: Sonny Colbrelli

2016: Petr Vakoč

2015: Ben Hermans

2014: Philippe Gilbert

2013: Peter Sagan

2012: Thomas Voeckler

2011: Philippe Gilbert

2010: Sébastien Rosseler

Vorig jaar

Julian Alaphilippe en Tim Wellens waren vorig jaar de renners die het kaf van het koren wisten te scheiden. De Fransman en de Belg versnelden op de Hertstraat, waarna zij Mathieu van der Poel, Michael Matthews en ook Daryl Impey met zich meekregen.

Die laatste naam moest na een nieuwe versnelling van Wellens overboord op de Holstheide. Vier renners bleven daarna over in de strijd om de overwinning – een versnelling van Alaphilippe op de IJskelderlaan veranderde daar niets aan.

In de laatste kilometer resteerde alleen nog de beklimming van de Schavei. Wellens probeerde het nog even, maar de vier renners hielden elkaar nauwlettend in de gaten. In de sprint ging Van der Poel vervolgens van kop af aan, waarna hij overtuigend de zege naar zich toetrok.

Uitslag Brabantse Pijl 2019

1. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

3. Tim Wellens (Lotto Soudal)

4. Michael Matthews (Team Sunweb)

5. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal)

Parcours

“Op woensdag 7 oktober staat de 60ste editie van de Brabantse Pijl op het programma. Gezien de huidige gezondheidstoestand in België roepen we als organisatie op om de wedstrijd thuis te volgen. Daarom werd er ook beslist om geen parcoursinformatie vrij te geven”, valt er te lezen op de website van de Brabantse Pijl. Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat toeschouwers woensdag de semi-klassieker bezoeken.

Toch zal het parcours niet heel anders dan voorgaande jaren zijn. De start is nog steeds in Leuven en de finish ligt nog steeds na de beklimming van de Schavei (700 meter aan 6,2%) in Overijse. Beklimmingen als de Hagaard (300 meter aan 10%), de Hertstraat (730 meter aan 3,6%), de Holstheide (970 meter aan 5,2%) kleuren net als andere jaren de finale.

Door de coronacrisis zijn er wel enkele aanpassingen aangebracht. De Brabantse Pijl is dit jaar met zestien kilometer ingekort. Het betekent dat de IJskelderlaan (450 meter aan 7%) uit het parcours is gelaten. De Moskesstraat (550 meter aan 8,9%) is daarvoor in de plaats gekomen. In totaal krijgen de renners 26 beklimmingen voorgeschoteld. Vorig jaar waren dat er nog 32. Maar of dat een verschil gaat maken?

Woensdag 7 oktober Leuven – Overijse (184 km)

Start: 13.00 uur

Finish: rond 17.40 uur

Favorieten

Met bijna alle WorldTour-teams aan de start kan de organisatie van de Brabantse Pijl een uitstekende startlijst voorschotelen. Teams als Jumbo-Visma en Movistar ontbreken, maar met Deceuninck-Quick-Step, INEOS Grenadiers en Alpecin-Fenix aan de start staan enkele van de beste renners ter wereld aan het vertrek in Leuven.

Toegegeven, Alpecin-Fenix is geen WorldTour. Maar de ploeg van de gebroeders Roodhooft herbergt met Mathieu van der Poel de absolute topfavoriet voor de zege in de Brabantse Pijl. De Nederlands kampioen is na zijn overwinning van vorig jaar de titelverdediger.

De kopman van Alpecin-Fenix reist dit jaar vol vertrouwen af naar Overijse om zijn titel te verdedigen. Van der Poel is namelijk in goeden doen. Na een weekend waarin hij de BinckBank Tour won en zesde werd in Luik-Bastenaken-Luik, kan de Nederlander alleen maar concluderen goed genoeg te zijn om in de Brabantse Pijl voor de zege te gaan.

De grootste concurrent van Van der Poel is de coureur die hij vorig jaar naar de tweede plaats verwees. Julian Alaphilippe is die uitdager. Afgelopen seizoen was Alaphilippe na zeges in de Strade Bianche en Milaan-San Remo de man van het voorjaar, dit jaar heeft de Fransman een zege op het wereldkampioenschap in Imola op zak. Als iemand de Nederlands kampioen kan kraken, dan is de het de wereldkampioen.

Alaphilippe kan in de Brabantse Pijl rekenen op een sterk blok van Deceuninck-Quick-Step. Dries Devenyns mag in staat worden geacht om de wereldkampioen tot diep in de finale bij te staan, terwijl de jonge Andrea Bagioli ook een kans op de zege toegedicht mag worden. De Italiaan is dol op heuvels en liet dat al zien in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali en Ronde van de Ain. Met zijn sprint als wapen kan Bagioli zomaar eens als winnaar uit de bus komen rollen.

In de schaduw van Van der Poel en Alaphilippe is ook Michal Kwiatkowski bezig aan een ijzersterk seizoen. De Pool van INEOS Grenadiers zag in de Tour de France jarenlang hard werken voor de Britse formatie beloond worden met een ritzege. En hij ging daarna door met het verzamelen van ereplaatsen: vierde op het WK, zesde in de Waalse Pijl en tiende in Luik-Bastenaken-Luik. In die laatste wedstrijd leek Kwiatkowski om de zege mee te gaan doen, totdat hij zichzelf opblies. Kan gebeuren, woensdag wacht de klassiekerrenner een nieuwe kans.

Als klimsprinter moet je een heel eind kunnen komen in de Brabantse Pijl. De heuvels in de Brabantse Pijl zijn vergeleken met Luik-Bastenaken-Luik niet heel lang. Aan explosiviteit heb je dan vaak genoeg om mee te kunnen. Explosiviteit hebben sprinters zeker en dus is het kijken naar Matteo Trentin en Sonny Colbrelli. Trentin maakt in de Brabantse Pijl zijn rentree na een actieve Tour de France, terwijl Colbrelli een meer dan uitstekende BinckBank Tour achter de rug heeft.

Ook Bryan Coquard en Alexander Kristoff mogen niet op voorhand worden afgekafferd. Net als Trentin maken de Fransman en de Noor in de Brabantse Pijl hun rentree na de Tour de France. Achter hun vorm staat dus nog een vraagteken, maar beiden zouden dit goed moeten kunnen. Kristoff heeft met zeges in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen een grotere staat van dienst dan Coquard, maar de Fransman moet dit werk dan in essentie weer beter aan kunnen. Ooit werd Coquard vierde in de Amstel Gold Race.

Lotto Soudal gokt met Tim Wellens op de zege in de Brabantse Pijl. Wellens besloot de Brabantse Pijl vorig jaar op de derde plaats. Met aanvallen in de Hertstraat en Holstheide wist de kopman van Lotto Soudal destijds het kaf van het koren te scheiden. Dit seizoen valt de Belg nog een beetje tegen. Misschien weet hij het tij te keren in Overijse. Anders heeft Lotto Soudal altijd nog John Degenkolb achter de hand.

De laatste renner met een ster is de renner die in de Tour de France veel exposure pakte voor AG2R La Mondiale. Benoît Cosnefroy reed meer dan tien dagen in het bolletjestrui. De machteloosheid van de Fransman moet pijn hebben gedaan om te aanschouwen, maar stiekem is Cosnefroy een steengoede coureur. En dan vooral in dit werk. In de Route d’Occitanie won de Fransman heuvelop, in de Waalse Pijl werd hij nog knapper tweede. Cosnefroy blijkt een van de beste punchers ter wereld. Als bonus heeft de Fransman ook nog eens Romain Bardet aan zijn zijde.

Dan resteert ons niks anders dan het benoemen van een aantal outsiders. Vlak Andrea Pasqualon, Xandro Meurisse, Maurits Lammertink (Circus-Wanty Gobert) niet uit, evenals Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step), Dylan Teuns (Bahrain McLaren) en Jelle Vanendert (Bingoal-Wallonie Bruxelles).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski

** Andrea Bagioli, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli

* Tim Wellens, Benoît Cosnefroy, Alexander Kristoff, Bryan Coquard

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Volgens Buienradar wordt er woensdag een stevige wind uit het westen verwacht. Het blijft droog met een temperatuur van veertien graden Celsius. Eurosport en Sporza zenden de de Brabantse Pijl woensdag uit. Sporza is er om 15.30 uur bij op Eén, Eurosport om 16.30 uur (na afloop van de Giro d’Italia).