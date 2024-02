donderdag 15 februari 2024 om 10:26

Volta ao Algarve trekt naar Alto da Fóia: “Belangrijkste etappe van de week”

In de openingsetappe van de Volta ao Algarve konden de klassementsrenners hun kruit nog droog houden, maar vandaag moeten ze – figuurlijk dan – met de billen bloot. In de tweede etappe is de finishstreep namelijk getrokken op de Alto da Foía (7,5 km aan 7,3%).

Een lastige beklimming, maar de voorbije edities van de Volta ao Algarve hebben ons wel geleerd dat de verschillen op deze berg meestal niet al te hoog oplopen. En dat je geen pure klimmer hoeft te zijn om er te winnen. Zo was Magnus Cort vorig jaar nog de beste, voor (een per ongeluk juichende) Ilan Van Wilder. Als de klim naar Fóia zich aandient, hebben de renners echter al aardig wat klimwerk achter de kiezen.

In aanloop naar de Alto da Fóia moeten namelijk de beklimmingen naar Alferce (3 km aan 7,1%) en Pomba (3,6 km aan 8,2%) genomen worden. “Zeer zwaar, zeer steil, smal, technische afdalingen… Met 171,9 kilometer is de rit op zich niet overdreven lang, maar hij cumuleert wel hoogtemeters, 4.500 in totaal. Ik verwacht de grootste schifting op de hellingen ervoor”, blikt Iljo Keisse, ploegleider bij Soudal Quick-Step, vooruit in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Afhankelijk van hoe vroeg ze gaan, zal de omvang van de groep die zich aandient aan de voet van de Foia variëren van vijf à tien tot maximum 25 renners.” De Alto da Fóia zelf omschrijft Keisse dan weer als ‘een loper’, maar toch verwacht hij dat vandaag het kaf van het koren zal worden gescheiden. “Alleen de klimmers zullen overblijven. De aanloop is zo zwaar, smal en steil met technische afdalingen dat ze nooit met dertig man aan de voet raken”, citeert Het Nieuwsblad dan weer.

Evenepoel: “Belangrijkste etappe van de week”

Keisse is de ploegleider van Remco Evenepoel, die in 2020 al eens wist te winnen op deze klim. Op de top van de Alto da Fóia staat zelfs een standbeeld van de Belg. Wat verwacht de grote favoriet voor de eindzege eigenlijk van de eerste sleutelrit? “Het is de belangrijkste etappe van de week. De aanloop is pittig. De finale zal hard zijn en ze voorspellen regen. Het zal dus opnieuw hectisch zijn.”

“Ik denk dat veel ploegen naar ons gaan kijken. We hebben geen andere optie dan onze verantwoordelijkheid te nemen en dat zullen we doen”, laat de eindwinnaar van 2020 en 2022 in zijn kaarten kijken.