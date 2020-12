Volta ao Algarve, INEOS Grenadiers, Kamil Małecki

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het toegetakelde wagenpark van INEOS Grenadiers en Kamil Małecki

Volta ao Algarve

De Ronde van de Algarve kan rekenen op flinke belangstelling. Maar liefst dertig niet-Portugese teams hebben namelijk aangegeven de etappekoers te willen rijden, zo stelt de organisatie in een communique.

De organisatie maakte niet bekend om welke teams het precies gaat, maar hier zitten een flink aantal, zo niet alle WorldTour-ploegen bij. Afgelopen jaar stonden er liefst 12 WorldTour-teams aan het vertrek van de Portugese meerdaagse, die werd gewonnnen door Remco Evenepoel.

De Portugese wielerbond zal de komende weken kiezen welke ploegen de wedstrijd van 17 tot en met 21 februari mogen rijden.

INEOS Grenadiers

Vier mensen hebben zich afgelopen weekend uitgeleefd op het wagenpark van INEOS Grenadiers. In het Oost-Vlaamse Deinze, waar het service course van de ploeg zich bevindt, werden zes wagens beschadigd. Vier ploegwagens en twee vrachtwagens werden beklad met spuitbussen of ingepakt met folie, meldt de VRT.

Vier daders werden zaterdagavond op heterdaad betrapt en zijn aangehouden. Het zou gaan om milieuactivisten die protesteerden tegen de petrochemiegigant.

Kamil Małecki

Kamil Małecki verblijft momenteel in een Pools ziekenhuis om te herstellen van een bekkenbreuk en een gebroken sleutelbeen. John Lelangue stak de 24-jarige Poolse coureur het voorbije weekend een hart onder de riem. De CEO van Lotto Soudal vertelde onder meer dat hij het vertrouwen heeft dat Małecki sterker terug zal komen.



Lelangue was echter niet de enige die een gebaar maakte richting Małecki, zo is te zien in een tweet van Lelangue. De organisatie van de Ronde van Polen heeft namelijk speciale t-shirts laten bedrukken. Tijdens een zondagse trainingsrit werd hiermee gereden.

Just spoke with our young rider, Kamil Malecki, blocked since weeks in a Polish hospital after a training crash. Sure he will come back stronger @Lotto_Soudal he has our confidence but also the support of his fans and organisers @Tour_de_Pologne in their sunday morning ride pic.twitter.com/l4PDxtOplm

