Volta ao Algarve eindigt dit jaar met bergrit naar Malhão

De Volta ao Algarve, traditiegetrouw een van de eerste meetpunten voor de klassementsrenners in het seizoen, kent ook dit jaar weer de klassieke bergetappes naar Fóia en de Alto do Malhão. Ook krijgen de renners weer een individuele tijdrit voorgeschoteld, dit keer op de voorlaatste dag.

De strijd om de eindzege in de Portugese rittenkoers, die deel uitmaakt van de nieuwe UCI ProSeries, belooft er opnieuw eentje te worden tussen de klassementsrenners met twee etappes met aankomst bergop en een individuele tijdrit over ruim dertig kilometer. De overige ritten zijn de sprinters op het lijf geschreven.

De eerste etappe speelt zich af tussen Portimão en Lagos en is, net als de voorgaande jaren, op maat van de sprinters. Ook in 2017, 2018, 2019 én 2020 kwam er een etappe aan in Lagos en ging de zege naar Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen en (twee keer) Fabio Jakobsen.

Sleuteletappes

Rit twee is dan weer iets voor de klimmers met een finish op Fóia (7,1 km aan 6,8%), het hoogste punt van de Algarve. De organisatie kiest dit keer wel voor een andere aanloop richting de slotklim, met onderweg de beklimmingen van Pomba en Picota. Luis León Sánchez (2016), Daniel Martin (2017), Michal Kwiatkowski (2018), Tadej Pogačar (2019), Remco Evenepoel (2020) en Ethan Hayter (2021) wonnen in het verleden op de klim van Fóia.

Na een eerste krachtmeting tussen de klassementsrenners, is het op dag drie van de Volta ao Algarve weer sprinten geblazen tussen de rappe mannen in het peloton, in een etappe van Almodôvar naar Faro. Vervolgens staan er nog twee sleuteletappes op het programma, met eerst een relatief vlakke tijdrit van ruim dertig kilometer naar Tavira en de klassieke bergrit naar de Alto do Malhão (2,5 km aan 9,9%).

Op de top van de Malhão kennen we de opvolger van João Rodrigues, die vorig jaar de beste was in het eindklassement. De Volta ao Algarve duurt van 16 februari tot en met 20 februari. Er staan in totaal 25 ploegen aan de start, met tien WorldTeams, vijf ProTeams en tien continentale formaties.

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5

Rittenschema Volta ao Algarve 2022 (16-20 februari)

16/02 – Etappe 1: Portimão – Lagos (199,1 km)

17/02 – Etappe 2: Albufeira – Fóia/Monchique (182,4 km)

18/02 – Etappe 3: Almodôvar – Faro (209,1 km)

19/02 – Etappe 4: Vila Real de Santo António – Tavira (32.2 km, ITT)

20/02 – Etappe 5: Lagoa – Malhão/Loulé (173 km)