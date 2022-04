Vollering: “We hebben alles geprobeerd, maar Annemiek was de sterkste”

Demi Vollering eindigde vandaag, voor de vijfde keer dit voorjaar, op het podium van een grote klassieker. De renster van SD Worx ging vol voor de zege in Luik-Bastenaken-Luik, maar moest onderweg haar meerdere erkennen in Annemiek van Vleuten en kwam uiteindelijk als derde over de streep.

Na afloop keek Vollering, vorig jaar nog de beste in Luik, met de NOS terug op haar wedstrijd. “Het lukte mij vandaag niet. De ploeg deed echt superveel werk en we hebben alles geprobeerd, maar Annemiek was de sterkste. In de laatste wedstrijden kon ik haar wiel houden, maar vandaag was ze supergoed en ik was voor mijn gevoel een tikkeltje minder. Dat zijn een paar procentjes en dan rijdt ze weg.”

Vollering hoopte in de finale Van Vleuten weer bij te benen, maar die laatste wist in tijdritmodus naar de overwinning te soleren. “In de achtervolging deed Cavalli een paar zwakke beurtjes. Zij was vandaag ook een favoriet en ik vond dus dat ze eveneens moest werken. Ze deed dan vervolgens wel weer een beurt, maar vervolgens was het toch weer afwachten. Je moet alleen niet afwachten, je moet op dat moment voor de volle 100% rijden.”

“Sommige rensters lopen zich dan toch te sparen voor een podiumplek”, vervolgt Vollering. “Voor mij telt alleen de eerste plek, al kan ik ook wel blij zijn met een podiumplaats. Ik wilde vandaag winnen, maar Annemiek was veruit de sterkste.” Weer een ereplaats dus voor Vollering, maar toch kijkt ze tevreden terug op haar voorjaarscampagne. “Ik heb niks te klagen. Ik stond in bijna elke wedstrijd op het podium en de ploeg heeft ook een heel mooi voorjaar gehad.”