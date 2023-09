zaterdag 23 september 2023 om 18:38

Vollering supertrots op EK 2023 van Nederland én boekt zelf kleine zege: “Daar ben ik blij mee!”

Video De wegrit voor elite vrouwen op de EK in Drenthe verliepen voor Nederland bijzonder succesvol. Mischa Bredewold soleerde naar het goud, Lorena Wiebes pakte zilver. Maar volgens Demi Vollering, die zelf tiende werd, was het geen appeltje-eitje. “Het was wel spannend af en toe”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

In de slotronde reed Bredewold weg uit een uitgedund peloton. In dat peloton zaten voor Nederland ook nog Riejanne Markus, Lorena Wiebes en dus Vollering. “Ik zag aan Rie (Riejanne Markus, red.) dat ze ook echt kapot zat. We moesten op alles springen, we waren maar met z’n tweeën en de groep was toch wel best groot. Ik zei tegen Lorena: blijf in Lotte (Kopecky, red.) haar wiel zitten en kom er niet meer uit, spaar je zo goed als mogelijk. Dat deed ze goed. Het was aan mij en Rie om alles onder controle te houden en ervoor te zorgen dat niks overstak naar Mischa.”

Tempo rijden in de finale

In de slotronde reed Vollering – achter Bredewold – even weg met Marlen Reusser. “Toen sprong Emma (Norsgaard, red.) weg. Marlen liet Emma met opzet rijden, in de hoop dat ik het dicht zou rijden. En dan zou ze natuurlijk weer een counterattack plaatsen. Maar goed, dat had ik door. Ik ga het gat niet dichtrijden. Dan sluit ze (Norsgaard, red.) maar aan bij Mischa, maar ik had al door dat dat heel lastig voor haar ging worden. Toen kwam Rie daarna en die besloot dat we gewoon tempo zouden rijden. Dat was de perfecte beslissing.”

Vollering denkt dat de Nederlandse ploeg een ‘heel mooie’ wedstrijd heeft gereden. “Maar zoiets moet je altijd nog maar even terugkijken. In een wedstrijd zit je soms zo kapot en heb je niet alles door. Maar deze groep ligt gewoon enorm lekker bij elkaar, we voelen elkaar gewoon heel goed aan. Dat is supermooi om te zien. En we worden gewoon één en twee hier, dat is natuurlijk schitterend.”

“Ik wist: die is gevlogen”

Toen Bredewold wegreed, had Vollering heel snel door dat het de winnende move was. “Omdat iedereen alleen maar Lorena en mij in de gaten hield. Niemand reageerde, dus ik wist: die is gevlogen. Iedereen zat ook vrij stuk van mijn eerdere inspanning, toen ik het hier op de kant trok. Het was gewoon het perfecte moment, superknap”, aldus Vollering, die haar laatste wegrit van het seizoen reed in Drenthe. Over twee weken betwist ze nog wel het WK Gravel. In 2024 zal ze vervolgens – eindelijk – in het rood-wit-blauw kunnen koersen. “Dat is zeker een mooie trui, daar ben ik blij mee!”, lachte ze.