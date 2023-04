Vollering over LBL: “Ook nu heb ik een plan, maar dat blijft nog even geheim”

Demi Vollering kan zondag – na Anna van der Breggen in 2017 – de tweede renster in de geschiedenis worden die achtereenvolgens de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wint. “Natuurlijk zit het in mijn achterhoofd, maar ik probeer me er niet op te focussen”, blikt Vollering op de website van SD Worx vooruit op La Doyenne.

De 26-jarige renster wil zichzelf niet al te veel druk opleggen. “Ik probeer er dit seizoen niet zo (doelt op een hattrick in de heuvelklassiekers, red.) mee bezig te zijn. Vorig jaar was dat eigenlijk waarvan ik droomde en toen is het mislukt. Ik wilde toen zó graag winnen, dat ik bang was om te verliezen. Maar om te winnen, moet je net durven verliezen. Het gaat om gokken en risico’s nemen en ervoor durven gaan. Als je elk risico uitvlakt, blijf je met lege handen achter.”

“Daarom probeer ik niet te focussen op die tripple. Natuurlijk zit het in mijn achterhoofd, maar ik concentreer me op wat ik wel kan controleren. Ook in de wedstrijd focus ik niet op winnen, maar op uitvoeren wat ik in de wedstrijd wil bereiken. In de Amstel Gold Race was dat mijn aanval. In de Waalse Pijl wilde ik de laatste klim zo goed mogelijk indelen. Ook nu heb ik een plan, maar dat blijft nog even geheim.”

Vollering heeft om verscheidende redenen een speciale band met Luik-Bastenaken-Luik. “Dit blijft toch een speciale wedstrijd voor me. Nog voor ik voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik reed, had ik al vaak in de Ardennen gefietst. Ik kon me zo voorstellen dat ik ooit omhoog zou racen op La Redoute. Het was dan ook in de Ardennen dat ik voor het eerst besefte dat ik beter zou stoppen met schaatsen en me op het fietsen zou richten.”

Eye opener

“In mijn eerste profjaar werd ik meteen derde in Luik-Bastenaken-Luik. Dat was een eye opener voor me. Sindsdien was ik erop gebrand om deze wedstrijd te winnen. In 2021 lukte dat meteen in mijn eerste jaar bij Team SD Worx. Met wereldkampioene Anna van der Breggen die vol mijn kaart trok. Dat blijft een mooie herinnering.” Zondag kan Vollering rekenen op de steun van Marlen Reusser, Elena Cecchini, Mischa Bredewold, Niamh Fisher-Black en Christine Majerus.