Vollering maakt rentree in Ceratizit Challenge: “Gevoel dat benen weer goed aanvoelen”

Team SD Worx is klaar voor de aankomende Ceratizit Challenge by La Vuelta (7-11 september). De Nederlandse formatie zakt naar de WorldTour-wedstrijd in Spanje af met Marlen Reusser, Lotte Kopecky, Anna Shackley, Niamh Fisher-Black, Blanka Vas en Demi Vollering. Die laatste is inmiddels volledig hersteld van een valpartij in de Tour of Scandinavia.

Een van de speerpunten is dus Demi Vollering, die haar eerste wedstrijd rijdt sinds ze in Scandinavië uitviel, nu drie weken geleden. “Ik heb het twee weken rustiger aan moeten doen, maar ondertussen kan ik op training weer voluit gaan. Mijn vorm was uitstekend. In twee weken ben je dat normaal niet kwijt. Ik heb het gevoel dat de benen weer goed aanvoelen op training, maar uiteraard is het nog even afwachten hoe zich dat in een wedstrijd zal vertalen”, laat ze weten op de ploegsite.

“Dit is een koers waar ons team goed uit de verf moet komen”, denkt Vollering. “Er zitten enkele zware etappes tussen. Marlen Reusser eindigde vorig jaar als tweede in deze wedstrijd. Blanka Vas toonde onlangs in Plouay dat ze over een goede conditie beschikt. Met Lotte Kopecky moet je ook altijd rekening houden. Zij zal super gemotiveerd aan de start komen.”

Ideale ‘voorbereidingskoers’ op WK

Volgens de nummer twee van de voorbije Tour de France Femmes is de Ceratizit Challenge een prima voorbereiding op het WK. “Een vijfdaagse rittenkoers op dit moment in het seizoen is perfect en het parcours is uitdagend. Het wordt zaak om op de eerste dag meteen een goede ploegentijdrit neer te zetten en liefst daar al wat tijd te pakken. Met Marlen Reusser hebben we alvast een belangrijk wapen in handen voor die ploegentijdrit. Ze zal er zeker haar zinnen op gezet hebben”, besluit Vollering.

De wedstrijd, die duurt van 7 tot en met 11 september, begint met een ploegentijdrit in Cantabrië en finisht met een criterium in Madrid. De koninginnenrit volgt op dag twee in de regio Cantabrië. De 105,9 kilometer lange rit bevat vijf beklimmingen, waarvan de Campo la Cruz (3,2 km aan 8%) de laatste is. De top van deze helling ligt op zo’n veertien kilometer van de streep in start- en finishplaats Colindres.