Raymond Kerckhoffs • donderdag 29 februari 2024 om 15:19 donderdag 29 februari 2024 om 15:19

Lotte Kopecky en Demi Vollering spreken over dé perfecte finale in Strade Bianche

Ride Lotte Kopecky en Demi Vollering tekenen in de Strade Bianche van 2023 voor een heel bijzondere ontknoping. De millimetersprint tussen de twee ploeggenoten op het prachtige Piazza dell Campo in Siena staat iedereen nog bij. De verbijstering voorbij de finish. Het elkaar negeren in de eerste minuten. En de verslaggevers die met gespitste oren het woord ‘kutwijf’ hoorden vallen.

In het voorjaarsnummer van RIDE Magazine staat een 10 pagina’s groot dubbelinterview met Lotte Kopecky en Demi Vollering. In het Spaanse Javéa spraken we met de twee absolute heersers in het vrouwenpeloton.

Hét moment waar vanuit de buitenwereld de meeste kritiek op kwam, is voor beide kampioenen juist hét moment dat ze het meest omarmen. Heel even leek er op het schelpvormige stadplein van de Toscaanse stad een breuk tussen Vollering en Kopecky. Alsof de twee kopvrouwen van Team SD Worx-Protime elkaar het licht niet in de ogen gunden.

Vollering: “Ik denk dat dit het sublieme voorbeeld is hoe Lotte en ik als topsportsters op elkaar lijken. Wij voelden op dat moment precies hetzelfde. En dat wisten we ook van elkaar.”

Kopecky: “Ik vind eigenlijk dat die finale perfect is verlopen. Ik zou het zelfs fake hebben gevonden wanneer wij elkaar voorbij de finish direct in de armen waren gevlogen. Dat was op dat moment niet het gevoel. En dan moet je het ook niet doen. Op dat moment was het heel awkward. What the fuck is er gebeurd. De eerste vijf minuten was er even verwarring. Wat is ons overkomen? Maar we wisten wel dat het goed zit tussen ons. Ik vond het zo jammer dat de media er zo’n spel van heeft gemaakt. Toen was al die heisa niet leuk, maar nu halen we onze schouders daarover op. Wij weten hoe het zit.”

Vollering: “Al dat gedoe kwam vooral omdat ik hardop ‘kutwijf’ zei. Dat was echter niet voor Lotte bedoeld. Op het moment dat ik mijn handschoenen uittrok, zag ik bloed. Toen herinnerde ik me weer dat Kristen Faulkner me op die laatste klim in Siena de hekken in reed. Dat scheldwoord was richting haar.”

Kopecky: “Er is zoveel in die finale gebeurd, dat we voorbij de streep alles even moesten laten bezinken.”

Vollering: “En na de eerste emoties waren we oprecht. Ik was pas blij toen ik zag dat Lotte blij was. Toen was ik enorm opgelucht.”

Kopecky: “We hebben het nu een keer mee gemaakt. Wat er in de Strade is gebeurd, dat gaat geen tweede keer gebeuren. Dat weten we alle twee. Ik vind het jammer dat we in de straten van Siena geen radiocontact meer met de ploegleidersauto hadden. Tussen die huizen valt alle contact weg. Zij wisten niet eens dat we Faulkner op die klim achterhaald hadden en direct achter ons hadden gelaten. De ploegleiding had dan ook tegen ons gezegd van dames rij er vol voor en vecht het vervolgens onder elkaar uit. Misschien hebben wij de fout gemaakt om niet te praten. In de laatste zes kilometer was het vol gas geven en was er geen moment van contact mogelijk, want anders hadden we niet eens voor de overwinning kunnen sprinten.”

Vollering: “Ik ben ook enorm blij dat het zo is gelopen. Dit is toch beter dan wanneer je onderling hebt gesproken en dat ik dan te horen had gekregen dat ik de koers mocht winnen. Oké, dan ben je ook blij. Maar nu heb ik gewoon Lotte verslagen in de sprint. Dat vind ik eigenlijk veel leuker.”

Kopecky met een brede glimlach: “Oké, volgend onderwerp.”

Het hele interview is te lezen in het nieuwe voorjaarsnummer van RIDE Magazine. Je kunt dit magazine nu via een pre-order bestellen. Dan krijg je het blad gratis opgestuurd en krijg je een poster met de wielerkalender van 2024 er gratis bij.