Volle ziekenboeg bij Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix kampt met diverse blessuregevallen. Niet alleen Mathieu van der Poel is momenteel niet koersfit, ook verschillende van zijn ploeggenoten zitten in de lappenmand. De ploeg deelt op haar sociale media een overzicht van alle renners met kwetsuren.

De eerste naam op deze lijst is die van Sjoerd Bax. De Nederlander, die afgelopen winter overkwam van Metec – SOLARWATT p/b Mantel, heeft knieproblemen (tendinopathie). Hij heeft donderdag een consult bij een Belgische dokter, waarna meer informatie over zijn situatie gegeven kan worden. Daarnaast wordt, wat de Nederlanders betreft, ook de broer van Mathieu van der Poel genoemd. David van der Poel kampt nog steeds met lage rugklachten en neemt op dit moment rust totdat de problemen verholpen zijn.

Lionel Taminiaux kwam ten val in de tweede etappe van de Tour of Antalya en brak daarbij zijn sleutelbeen. Inmiddels is de Belg geopereerd. Ondertussen zit Silvan Dillier weer op de fiets, nadat hij in het begin van het jaar een bekkenbreuk en heupkneuzing opliep. Alex Bogna heeft de training ook hervat: hij arriveerde bij het teamtrainingskamp in januari met knieklachten, die door fysiotherapie en een veranderde fietspositie verholpen lijken te zijn.

Buikgriep en corona

De ploeg heeft, tot slot, ook nog te maken met ziekte. Eddie Anderson is herstellende van buikgriep, iets waar Jay Vine in de Tour of Antalya ook mee te maken kreeg. Laatstgenoemde is alweer in koers: hij rijdt op het moment e Volta ao Algarve. Alexander Krieger moet daar nog even op wachten, nadat hij het coronavirus opliep. Maar ook de conditie van de Duitser verbetert, aldus de ploeg.