VolkerWessels stelt Dries Klein aan als teammanager

Het VolkerWessels Cycling Team heeft Dries Klein per 1 november aangesteld als nieuwe teammanager. Klein was de afgelopen twee jaar als ploegleider al werkzaam bij de Nederlandse conti-ploeg. “Deze wijziging is onderdeel van de verdere professionalisering van de ploeg waarbij de aanstelling van een fulltime manager past”, klinkt het in een persbericht.

Klein volgt in zijn nieuwe rol Dinand van den Berg op, die als bestuurslid wel betrokken blijft bij de ploeg. Onder leiding van Van den Berg groeide VolkerWessels uit van een clubteam tot een succesvolle continentale ploeg. De belangrijkste opdracht van de nieuwe teammanager Dries Klein is ‘om de organisatie van de wielerploeg verder te versterken en daarmee de voorwaarden te scheppen voor toekomstige successen’, meldt de ploeg in zijn perscommuniqué.

“Het VWCT maakt een stormachtige ontwikkeling door en doet in nagenoeg elke wedstrijd mee voor de overwinning. Om de groei en de ontwikkeling van de ploeg te ondersteunen, is het belangrijk een efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten. Ik ga me vooral richten op het zo goed mogelijk laten functioneren van het team, waarbij teamspirit, vertrouwen, plezier en presteren centraal staan”, is Klein in zijn nopjes met de nieuwe functie. Allard Engels blijft verantwoordelijk voor het sporttechnische deel van het VolkerWessels Cycling Team.

Managementervaring bij KLM

Klein (63) heeft zelf een verleden als wielrenner en marathonschaatser, met als grootste verdiensten een etappeoverwinning in Olympia’s Tour en drie keer de winst in de Ster van Zwolle (1981, 1983 en 1985). Na zijn sportcarrière heeft hij in verschillende managementfuncties bij KLM gewerkt. Na zijn vervroegde pensionering in 2020 stortte hij zich opnieuw op zijn grote passie: de wielersport.