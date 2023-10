woensdag 11 oktober 2023 om 11:25

VolkerWessels heeft Finn Crockett eindelijk beet

VolkerWessels heeft het team voor 2024 zo goed als rond. Finn Crockett is voorlopig de laatste versterking voor het team van Allard Engels. De Overijsselse ploeg moest de afgelopen maanden bergen verzetten om Crockett aan zich te binden.

De 24-jarige Crockett is al een aantal jaar een goede coureur in het continentale circuit. In 2022 schreef hij de zware gravelkoers Rutland-Melton CICLE Classic op zijn naam en werd hij ook derde in de wegwedstrijd van Commonwealth Games. Na 160 kilometer moest hij alleen Aaron Gate en Daryl Impey voor zich laten. Coureurs als Fred Wright (vijfde), Luke Plapp (zesde), Ben Turner (zevende) en Geraint Thomas (achtste) eindigden wel achter hem. Begin 2023 kwam de Brit zonder team te zitten na het ophouden van AT85 Pro Cycling.

Sindsdien is VolkerWessels in het spel voor de handtekening van Crockett. De Nederlandse ploeg hoopte dit seizoen al over Crockett te beschikken, maar door problemen met een werkvergunning – die voor Britten nodig is sinds de Brexit – kwam het niet zover. De afgelopen maanden kwam de Brit uit voor Saint Piran. Dat was een tussenoplossing, blijkt nu.

Na Elmar Abma, Niek Hoornsman, Jago Willems, Thom van Herwaarden, Sam Gademan en Stijn Daemen is Crockett de zevende versterking voor 2024. Daarmee is VolkerWessels in principe vol. Alleen als zich nog een buitenkansje voordoet, komt daar nog een achtste renner bij.

Dan moet de UCI wel dispensatie verlenen, want Continental-teams mogen maximaal zestien renners onder contract hebben. Daar mogen ze echter tot vier coureurs aan toevoegen, als één van die zestien renners in de top-150 staat van een andere UCI-discipline. Dat geldt voor Abma, die als baanwielrenner in de top-150 staat van het Omnium, de Scratch en de Afvalkoers.