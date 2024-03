Volgende slachtoffer bekend: Kevin Geniets enige tijd uitgeschakeld door valpartij slotdag Parijs-Nice

De slotdag van Parijs-Nice blijkt niet alleen Wilco Kelderman en Santiago Buitrago een blessure te hebben bezorgd. Groupama-FDJ meldt dat Kevin Geniets voor een onbepaalde tijd niet in staat zal zijn om deel te nemen aan koersen. Op de slotdag van de Koers naar de Zon heeft de Luxemburger zijn pols gebroken.

Op zo’n 65 kilometer van de meet raakte de Luxemburger in Franse dienst betrokken bij een valpartij, waar ook Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) bij betrokken waren. Niet veel later kwam het bericht dat Geniets – evenals Buitrago – uit koers was gestapt. Verder onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een gebroken pols heeft opgelopen.

Zo blijkt de slotdag van Parijs-Nice een klein veldslag te zijn geworden. Waar Santiago Buitrago ‘slechts’ enkele kneuzingen opliep, brak Wilco Kelderman in de allerlaatste bocht van de rittenkoers zijn sleutelbeen. Waar Geniets de strijd moest staken, kon Kelderman de laatste meters wel afleggen.

Further tests carried out after Kevin Geniets crashed on Sunday in Paris-Nice revealed that he suffered a fractured wrist. His period of unavailability will be known at a later date. Get well soon, Kevin! pic.twitter.com/0TfdqD4Fa0

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 13, 2024