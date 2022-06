Vlasov grijpt de macht in Zwitserland: “En nu proberen om de trui te behouden”

Is Aleksandr Vlasov volgende maand de voornaamste uitdager van Tadej Pogačar en Primož Roglič in de Tour de France? De 26-jarige klimmer is in ieder geval bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van BORA-hansgrohe. Na zeges in de ronde van Valencia en Romandië lijkt Vlasov ook goed op weg om de Ronde van Zwitserland te winnen.

Vlasov greep donderdag, in de vijfde etappe naar Novazzano, de macht. In een lastige rit over meerdere beklimmingen won hij de sprint van een elitegroepje, voor Neilson Powless en Jakob Fuglsang. Vlasov neemt tevens de leiderstrui over van Stephen Williams, die al vroeg in de rit moest afhaken. Na afloop was de nieuwe leider uiteraard zeer tevreden met de uitkomst van de etappe.

“Ik ben heel erg blij. Ik hou van Zwitserland en vind het fijn om hier te koersen. De belangrijkste dagen voor het klassement komen er echter nog aan. We zullen nu ook meer werk moeten opknappen als ploeg, maar we gaan proberen om de trui te behouden. De vorm is namelijk goed. We gaan ons best doen.”

In het klassement heeft Vlasov nu een voorsprong van zes seconden op Fuglsang, Thomas is de voorlopige nummer drie op zeven tellen. De renners krijgen op vrijdag en zaterdag twee zware bergetappes voorgeschoteld, op zondag volgt nog een slottijdrit van ruim 25 kilometer.